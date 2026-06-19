日本ホスピタリティ市場、2034年までに27.7 十億米ドルに達する見込み | CAGR 1.32%で成長
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日本のホテル・ホスピタリティ市場レポート 2026-2034
IMARCグループの最新レポートによると、日本のホスピタリティ市場規模は2025年に246億米ドルに達した。今後、市場規模は2034年までに277億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）は1.32%となる見込みだ。
洞察と予測を含む業界特化型サンプルをリクエスト: https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-hospitality-market/requestsample
日本のホテル・ホスピタリティ市場の動向と推進要因
国内観光の隆盛と週末旅行文化の台頭：国内観光は、日本のホスピタリティ市場において最も確実かつ安定した成長の原動力の一つです。日本の消費者は、短期のレジャー旅行、週末旅行、地方探訪を、特別な贅沢ではなく、日常的なライフスタイルとしてますます積極的に取り入れています。あまり知られていない都道府県を訪れたり、地元の祭りの文化に触れたり、個性豊かな地方の旅館に泊まったりすることへの魅力は、都市生活では得られない本物の体験を求める消費者の意識の高まりとともに、著しく高まっています。業界データによると、日本の国内旅行者数は2024年には2億7300万人に達すると予測されており、国内旅行需要の規模と商業的重要性を示しています。東京や大阪以外の地域への旅行を促進するキャンペーンなど、地方観光の普及を支援する政府の取り組みは、この国内旅行のエネルギーをより幅広いホスピタリティ事業者や地域市場に積極的に振り向け、日本のホスピタリティ業界全体の収益基盤を拡大しています。
持続可能性と環境に配慮した宿泊施設の取り組み：日本の宿泊施設市場では、環境に配慮した宿泊施設への需要が著しく高まっており、この方向へ積極的に取り組む事業者は、確かな商業的優位性を獲得しています。全国のホテルや旅館は、省エネ技術の導入、使い捨てプラスチックの削減、地元産食材の調達、グリーンビルディング認証の取得などを、価値観に基づく取り組みと、現代の旅行者が実際に求めているものに沿った商業戦略の両面から推進しています。データもこの変化を明確に裏付けています。業界調査によると、日本人旅行者の56%がより持続可能な旅行習慣を取り入れる強い意向を示しており、22%が認証を受けた持続可能な宿泊施設体験に対して割増料金を支払う意思を示しています。これらの数字は、信頼できる持続可能性認証に投資する事業者を積極的に評価する市場の大きなセグメントを示しています。規制による奨励と消費者の嗜好が融合することで、持続可能性は、日本中の先進的な宿泊施設事業者にとって、あれば良いものではなく、商業的に不可欠なものとなっています。
テクノロジー統合によるゲスト体験の変革：日本のホスピタリティ市場において、テクノロジーはもはや周辺的な要素ではなく、ホテルが顧客を惹きつけ、サービスを提供し、維持するための中心的な要素になりつつあります。AIを活用したコンシェルジュサービス、自動チェックインキオスク、スマートルームコントロール、バーチャルツアープラットフォームなどは、人材不足が深刻化する中で人件費を抑えつつサービス品質の向上を目指す事業者にとって、ますます注目を集めています。2024年3月、あるバーチャル旅行プラットフォーム開発企業が日本の都市でVR360バーチャルツアーイベントを開催したところ、参加者の95%が体験後にその都市への訪問意欲が高まったと回答し、没入型テクノロジーが旅行への関心を実際の予約に結びつける商業的な可能性を示しました。日本のホスピタリティ事業者は、外国人旅行者の多様な言語ニーズに対応するため、多言語対応のデジタルインターフェースにも投資しており、予約前の情報収集から滞在後のエンゲージメントに至るまで、ゲストジャーニーの質を向上させています。この分野におけるテクノロジーの導入が加速しているのは、単に商業的に賢明だからというだけでなく、国内外を問わず日本のホスピタリティ消費者がますますテクノロジーを期待するようになっているからです。
日本のホテル・ホスピタリティ市場レポート 2026-2034
IMARCグループの最新レポートによると、日本のホスピタリティ市場規模は2025年に246億米ドルに達した。今後、市場規模は2034年までに277億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）は1.32%となる見込みだ。
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日本のホテル・ホスピタリティ市場の動向と推進要因
国内観光の隆盛と週末旅行文化の台頭：国内観光は、日本のホスピタリティ市場において最も確実かつ安定した成長の原動力の一つです。日本の消費者は、短期のレジャー旅行、週末旅行、地方探訪を、特別な贅沢ではなく、日常的なライフスタイルとしてますます積極的に取り入れています。あまり知られていない都道府県を訪れたり、地元の祭りの文化に触れたり、個性豊かな地方の旅館に泊まったりすることへの魅力は、都市生活では得られない本物の体験を求める消費者の意識の高まりとともに、著しく高まっています。業界データによると、日本の国内旅行者数は2024年には2億7300万人に達すると予測されており、国内旅行需要の規模と商業的重要性を示しています。東京や大阪以外の地域への旅行を促進するキャンペーンなど、地方観光の普及を支援する政府の取り組みは、この国内旅行のエネルギーをより幅広いホスピタリティ事業者や地域市場に積極的に振り向け、日本のホスピタリティ業界全体の収益基盤を拡大しています。
持続可能性と環境に配慮した宿泊施設の取り組み：日本の宿泊施設市場では、環境に配慮した宿泊施設への需要が著しく高まっており、この方向へ積極的に取り組む事業者は、確かな商業的優位性を獲得しています。全国のホテルや旅館は、省エネ技術の導入、使い捨てプラスチックの削減、地元産食材の調達、グリーンビルディング認証の取得などを、価値観に基づく取り組みと、現代の旅行者が実際に求めているものに沿った商業戦略の両面から推進しています。データもこの変化を明確に裏付けています。業界調査によると、日本人旅行者の56%がより持続可能な旅行習慣を取り入れる強い意向を示しており、22%が認証を受けた持続可能な宿泊施設体験に対して割増料金を支払う意思を示しています。これらの数字は、信頼できる持続可能性認証に投資する事業者を積極的に評価する市場の大きなセグメントを示しています。規制による奨励と消費者の嗜好が融合することで、持続可能性は、日本中の先進的な宿泊施設事業者にとって、あれば良いものではなく、商業的に不可欠なものとなっています。
テクノロジー統合によるゲスト体験の変革：日本のホスピタリティ市場において、テクノロジーはもはや周辺的な要素ではなく、ホテルが顧客を惹きつけ、サービスを提供し、維持するための中心的な要素になりつつあります。AIを活用したコンシェルジュサービス、自動チェックインキオスク、スマートルームコントロール、バーチャルツアープラットフォームなどは、人材不足が深刻化する中で人件費を抑えつつサービス品質の向上を目指す事業者にとって、ますます注目を集めています。2024年3月、あるバーチャル旅行プラットフォーム開発企業が日本の都市でVR360バーチャルツアーイベントを開催したところ、参加者の95%が体験後にその都市への訪問意欲が高まったと回答し、没入型テクノロジーが旅行への関心を実際の予約に結びつける商業的な可能性を示しました。日本のホスピタリティ事業者は、外国人旅行者の多様な言語ニーズに対応するため、多言語対応のデジタルインターフェースにも投資しており、予約前の情報収集から滞在後のエンゲージメントに至るまで、ゲストジャーニーの質を向上させています。この分野におけるテクノロジーの導入が加速しているのは、単に商業的に賢明だからというだけでなく、国内外を問わず日本のホスピタリティ消費者がますますテクノロジーを期待するようになっているからです。