【SNSの人気タイ語講師による初著書】ピム『タイ語が読めるようになる本 タイ語リーディングで文化を学ぶ』
株式会社左右社は、2026年7月29日（水）、YouTube「ピムとタイ語」などで人気のタイ語講師・ピムさんによる『タイ語が読めるようになる本 タイ語リーディングで文化を学ぶ』を刊行いたします。
本書はタイ語初級者からはじめられるタイ語リーディングの学習書で、学習していると気になるタイの文化・社会にまつわる疑問にも答えてくれる、まさに一石二鳥の一冊です！ エッセイのように楽しく読みながら学ぶことができるので、タイ語を学習中のかたはもちろん、旅行や推し活でタイにハマったかたにもおすすめです。
初級者の「知りタイ」に答える、タイ語とタイに関する45テーマ
タイ人の名前はどこから苗字でどこから名前？
タイの人はみんな出家するの？
王室にはどんな役割があるの？
◎本書のポイント
・タイ文字の学習中でも取り組みやすい、大きめのタイ文字と発音記号
・細かな単語と表現のヒントで内容が理解しやすい
・長文を読むのに必須の接続詞、疑問詞、関係代名詞がわかる
・リスニングにも最適、音声は速さを変えた2パターン
◎こんな人におすすめ
・タイ文字の読み方を確かめながら、長文に挑戦したい人
・初級を一通り終えたけど、自分ひとりで読む自信がない人
・タイ語検定4級～３級受検を目指す人
・タイの文化や社会の実際を知りたい人
■書誌情報
タイトル：タイ語が読めるようになる本 タイ語リーディングで文化を学ぶ
著者：ピム（ピムとタイ語）
発売日：2026年7月29日（水）
造本：A5判 並製 208ページ
ISBN：978-4-86528-531-4 C0087
定価：2,300円＋税
発行・販売：株式会社左右社
左右社HP：https://sayusha.com/books/-/isbn9784865285314
Amazon：https://amzn.asia/d/02qkFWiC
Rakutenブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18675555/
■著者プロフィール
ピム （ピム）
タイ、バンコク出身。タイ語教師、通訳、イラストレーター。チュラロンコン大学教育学部卒業。「ピムとタイ語」のアカウント名で、日本人向けにオンラインでのタイ語レッスンのほか、SNSでタイの文化・社会について発信している。NHKラジオ「マイあさ！」「思いを伝えるタイ語」ほかで現地リポーターとして出演。
Youtube & X & Instagram：@pimgabpasathai
◎目次（全45課）
よく使う単語のチェック
1 タイ語のホント
1 若い人のカジュアルな挨拶が知りたい
2 「ピー」はどんな相手に対して使うの？
3 タイ語にも日本語の「尊敬語」みたいな表現があるの？
4 タイ人でもタイ文字を書くのは苦手と聞いたけど、本当？
5 タイの若者はLINEでどうやって話すの？絵文字や略語ってある？
6 タイ語はどうやって生まれた言語なの？
7 タイ語にも方言があると聞いたけど、どんな違いがあるの？
8 タイ語はタイ以外の国でも使われるの？
9 タイ語の子音は44文字があると聞いたけど、全部使われているの？
10 タイ語には外来語ってある？
2 タイの暮らしのホント
1 タイは日本と暦が同じではないの？
2 タイにはどんな祝日があるの？
3 タイ人はお正月を3回お祝いすると聞いたけど、本当？
4 タイも日本と同じで仏教徒が多いけど、タイの仏教はどんなもの？
5 制服は大学生まで着るって本当？
6 タイではお酒を飲めない時間があるの？
7 タイの人はどうして笑顔が多いの？
8 タイの人はみんな辛いものが好きなの？なぜ食べられるの？
9 タイの人はなぜみんなバイクに乗るの？
10 交通ルールがゆるいって本当？
11 タイには自然災害が少ないって本当？
12 タイ人は宝くじを買うのが好きなの？
3 タイ文化のホント
1 タイの人の名前は、どこが苗字でどこからが名前？
2 ニックネームはどうやってつける？
3 タイの人はどんなときにお寺に行くの？
4 バスや電車でお坊さん専用席があるのはなぜ？
5 タイ人はみんな出家をするの？
6 なぜタイでは頭をさわるのは失礼なの？
7 どうしてタイでは年上をとても大切にするの？
8 タイ人はなぜみんな自分の生まれた曜日を知っているの？
9 タイではトランプは違法なの？
10 タイのラッキーナンバーって何番？
11 タイの若者はどんなSNSを使ってる？
12 タイのBLやGLは日本や海外で人気があるけど、タイ国内ではどうなの？
13 タイ人は踊るのが好きってホント？
4 タイ社会のホント
1 タイと日本は昔から仲がいいの？
2 タイではどんな職業が人気なの？
3 タイでも「こころの健康」は大切にされてる？
4 タイにはどんな少数民族がいるの？
5 タイにはどんな外国人が住んでいるの？
6 タイにも労働問題やブラック企業ってある？
7 タイでは「詐欺」が問題になっているの？
8 タイではスラムに住んでいる人たちもいるの？
9 王室にはどんな役割があるの？
10 タイで同性婚はどうやって認められたの？
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