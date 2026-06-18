【SNSの人気タイ語講師による初著書】ピム『タイ語が読めるようになる本　タイ語リーディングで文化を学ぶ』

株式会社左右社

株式会社左右社は、2026年7月29日（水）、YouTube「ピムとタイ語」などで人気のタイ語講師・ピムさんによる『タイ語が読めるようになる本 タイ語リーディングで文化を学ぶ』を刊行いたします。

本書はタイ語初級者からはじめられるタイ語リーディングの学習書で、学習していると気になるタイの文化・社会にまつわる疑問にも答えてくれる、まさに一石二鳥の一冊です！ エッセイのように楽しく読みながら学ぶことができるので、タイ語を学習中のかたはもちろん、旅行や推し活でタイにハマったかたにもおすすめです。

初級者の「知りタイ」に答える、タイ語とタイに関する45テーマ

タイ人の名前はどこから苗字でどこから名前？

タイの人はみんな出家するの？

王室にはどんな役割があるの？

◎本書のポイント

・タイ文字の学習中でも取り組みやすい、大きめのタイ文字と発音記号

・細かな単語と表現のヒントで内容が理解しやすい

・長文を読むのに必須の接続詞、疑問詞、関係代名詞がわかる

・リスニングにも最適、音声は速さを変えた2パターン

◎こんな人におすすめ

・タイ文字の読み方を確かめながら、長文に挑戦したい人

・初級を一通り終えたけど、自分ひとりで読む自信がない人

・タイ語検定4級～３級受検を目指す人

・タイの文化や社会の実際を知りたい人

■書誌情報

タイトル：タイ語が読めるようになる本 タイ語リーディングで文化を学ぶ

著者：ピム（ピムとタイ語）

発売日：2026年7月29日（水）

造本：A5判 並製 208ページ

ISBN：978-4-86528-531-4 C0087

定価：2,300円＋税

発行・販売：株式会社左右社

左右社HP：https://sayusha.com/books/-/isbn9784865285314

Amazon：https://amzn.asia/d/02qkFWiC

Rakutenブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18675555/

■著者プロフィール

ピム （ピム）

タイ、バンコク出身。タイ語教師、通訳、イラストレーター。チュラロンコン大学教育学部卒業。「ピムとタイ語」のアカウント名で、日本人向けにオンラインでのタイ語レッスンのほか、SNSでタイの文化・社会について発信している。NHKラジオ「マイあさ！」「思いを伝えるタイ語」ほかで現地リポーターとして出演。

Youtube & X & Instagram：@pimgabpasathai

◎目次（全45課）



よく使う単語のチェック

1 タイ語のホント

1 若い人のカジュアルな挨拶が知りたい

2 「ピー」はどんな相手に対して使うの？

3 タイ語にも日本語の「尊敬語」みたいな表現があるの？

4 タイ人でもタイ文字を書くのは苦手と聞いたけど、本当？

5 タイの若者はLINEでどうやって話すの？絵文字や略語ってある？

6 タイ語はどうやって生まれた言語なの？

7 タイ語にも方言があると聞いたけど、どんな違いがあるの？

8 タイ語はタイ以外の国でも使われるの？

9 タイ語の子音は44文字があると聞いたけど、全部使われているの？

10 タイ語には外来語ってある？



2 タイの暮らしのホント

1 タイは日本と暦が同じではないの？

2 タイにはどんな祝日があるの？

3 タイ人はお正月を3回お祝いすると聞いたけど、本当？

4 タイも日本と同じで仏教徒が多いけど、タイの仏教はどんなもの？

5 制服は大学生まで着るって本当？

6 タイではお酒を飲めない時間があるの？

7 タイの人はどうして笑顔が多いの？

8 タイの人はみんな辛いものが好きなの？なぜ食べられるの？

9 タイの人はなぜみんなバイクに乗るの？

10 交通ルールがゆるいって本当？

11 タイには自然災害が少ないって本当？

12 タイ人は宝くじを買うのが好きなの？



3 タイ文化のホント

1 タイの人の名前は、どこが苗字でどこからが名前？

2 ニックネームはどうやってつける？

3 タイの人はどんなときにお寺に行くの？

4 バスや電車でお坊さん専用席があるのはなぜ？

5 タイ人はみんな出家をするの？

6 なぜタイでは頭をさわるのは失礼なの？

7 どうしてタイでは年上をとても大切にするの？

8 タイ人はなぜみんな自分の生まれた曜日を知っているの？

9 タイではトランプは違法なの？

10 タイのラッキーナンバーって何番？

11 タイの若者はどんなSNSを使ってる？

12 タイのBLやGLは日本や海外で人気があるけど、タイ国内ではどうなの？

13 タイ人は踊るのが好きってホント？



4 タイ社会のホント

1 タイと日本は昔から仲がいいの？

2 タイではどんな職業が人気なの？

3 タイでも「こころの健康」は大切にされてる？

4 タイにはどんな少数民族がいるの？

5 タイにはどんな外国人が住んでいるの？

6 タイにも労働問題やブラック企業ってある？

7 タイでは「詐欺」が問題になっているの？

8 タイではスラムに住んでいる人たちもいるの？

9 王室にはどんな役割があるの？

10 タイで同性婚はどうやって認められたの？



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