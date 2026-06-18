HEROINESに所属するグループが競い合う『【6月】HEROINES LEAGUE I』の模様を「ABEMA PPV」にて2026年6月25日（木）14時より独占生配信決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」にて『【6月】HEROINES LEAGUE I』の模様を、2026年6月25日（木）14時より独占生配信することを決定いたしました。また、本イベントのチケットを6月18日（木）18時より発売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」にて独占生配信が決定した『【6月】HEROINES LEAGUE I』は、HEROINESに所属するグループが競い合う『HEROINES LEAGUE』のリーグI第2回イベントです。昨年殿堂入りを果たしたiLiFE!を含む上位10グループと、昇格戦で見事リーグI昇格を果たしたラストシーンとテンシンランマンを加え、計12グループが白熱の戦いを繰り広げます。本イベントでは、現地投票・ファンクラブ投票に加え、ABEMA投票によるポイントを追加し、順位が決定。 ABEMA投票は各グループのPPVチケットを購入することで行われ、その購入数に応じてポイントが加算されます。リーグ戦の結果は、その後のライブ出演やグループ活動に大きな影響を与えることも…!? あなたの１票が推しグループの運命を左右します。

本配信は、「ABEMA PPV」にて6月18日（木）18時からチケットの販売（※1）を開始し、各グループのチケットを2,000円（税込）で購入し、視聴することができます（※2）。彼女たちの熱いパフォーマンスと真剣勝負に、ぜひご注目ください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、200円の手数料が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。 （テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／『【6月】HEROINES LEAGUE I』独占生配信 概要

※画像をご使用の際は、【 (C)imaginate Inc. 】のクレジット表記をお願いいたします。

▼出演者

iLiFE!、のんふぃく！、AdamLilith、iON!、MEGAFON、TENRIN、夜光性アミューズ、ドレスコード、chuLa、Ill、ラストシーン、テンシンランマン

▼配信日時

2026年6月25日（木）13時30分（本編開始14時～）

▼見逃し配信

2026年7月24日（金）23時59分まで

▼視聴料金

各グループチケット：2,000円（税込）

※アプリでのご購入は200円の手数料を含みます

▼販売期間

2026年6月18日（木）18時～2026年7月24日（金）21時

▼ABEMA投票について

各グループのPPVチケットの購入数に応じて、ポイントを獲得。

投票対象期間：2026年6月18日（木）18時～2026年6月25日（木）17時

▼キャッシュバックキャンペーン

対象期間中にABEMAプレミアムに登録し対象PPVチケットを購入した上で、対象条件を満たすと400円キャッシュバック！ 詳しくはキャンペーンページを確認してください。

（URL：https://abema.tv/lp/cashback-heroines-20260625）

※「広告つきABEMAプレミアム」はキャンペーンの参加条件でないためご注意ください。

▼視聴購入URL

https://abema.tv/live-event/f5220b47-d23e-4384-aaf3-73dcdd741a31

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

■ABEMA PPVとは

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、自社調べ