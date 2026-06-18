女子日本代表 U-20（ジュニア）、6月24日開幕のハンドボール世界選手権に出場 全試合をIHF公式YouTubeでライブ配信

公益財団法人日本ハンドボール協会女子日本代表 U-20（ジュニア）

公益財団法人日本ハンドボール協会は、2026年6月24日（水）から中国・晋中市で開催される「第25回IHF女子ジュニア（U-20）ハンドボール世界選手権」に女子日本代表 U-20（ジュニア）が出場することをお知らせします。

本大会の全試合は、IHF（国際ハンドボール連盟）公式YouTubeチャンネルでライブ配信されます。

女子日本代表 U-20（ジュニア）は、2025年ジュニアアジア選手権で初優勝を果たした世代を中心に編成されており、アジア王者として世界の舞台でのさらなる上位進出を目指します。

■ 予選ラウンド 競技日程

日本はグループHに入り、フェロー諸島、ノルウェー、クロアチアと対戦します。上位2チームがメインラウンド（二次リーグ）に進みます。

開始時刻はいずれも現地18:30／日本時間19:30です。

・6月24日（水） 日本 vs フェロー諸島

・6月25日（木） 日本 vs ノルウェー

・6月27日（土） クロアチア vs 日本

※開始時刻・配信URLは、IHFの都合により変更となる場合があります。

■ 配信について

配信はIHF公式YouTubeで実施されます。

予選ラウンドから順位決定戦まで、全試合が下記の再生リストにまとめられています。

・各試合の配信リンク

フェロー諸島戦：https://www.youtube.com/watch?v=P1ZOyIU2e6I

ノルウェー戦：https://www.youtube.com/watch?v=v95gXyL7Wzs

クロアチア戦：https://www.youtube.com/watch?v=kGhozyjvawU

・大会全試合 再生リスト

https://youtube.com/playlist?list=PLWCecFpv5TPtwuGpT2gNJa-_5LCqcB4KS

・大会ページ（日本ハンドボール協会）

https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=a&eid=412(https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=a&eid=412)

第25回IHF女子ジュニア（U-20）ハンドボール世界選手権

会期：2026年6月24日（水）～7月5日（日）

開催地：中国

出場チーム（予選ラウンド・グループ分け）

本大会には32の国と地域が出場します。女子U-20日本代表はグループHに入り、2025年U-19ヨーロッパ選手権8位のクロアチア、同14位のノルウェー、同20位のフェロー諸島と同組となりました。



グループA：フランス、エジプト、スウェーデン、インド

グループB：オーストリア、セルビア、アンゴラ、パラグアイ

グループC：ドイツ、ルーマニア、ブラジル、カナダ

グループD：スペイン、韓国、アルゼンチン、トルコ

グループE：デンマーク、中国、ギニア、アルジェリア

グループF：モンテネグロ、チェコ、アイスランド、アメリカ

グループG：ハンガリー、ポーランド、チャイニーズ・タイペイ、チュニジア

グループH：クロアチア、日本、ノルウェー、フェロー諸島

日本ハンドボール協会は、女子日本代表 U-20（ジュニア）の試合結果や大会の進行状況を、公式サイトおよび公式SNSを通じて随時お知らせします。世界の舞台で戦う選手たちへの応援をよろしくお願いいたします。

■女子日本代表 U-20（ジュニア） メンバーリスト （リンク(https://www.handball.or.jp/nationalteam/members/women_2026_u20_25wwjc.html)）