世界最速上映会レポートを公開！関根明良、小清水亜美、齋藤潤、下野紘、鈴木崚汰が登壇！キャスト陣が作品の魅力とアフレコ秘話を語る

天幕のジャードゥーガル製作委員会

このたび、数々の漫画賞を受賞した話題の歴史マンガを原作とするTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』において、「世界最速上映会」を、2026年6月13日（土）にユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて開催いたしました。

本イベントには、シタラ役の関根明良さん、ドレゲネ役の小清水亜美さん、ムハンマド役の齋藤潤さん、オゴタイ役の下野紘さん、トルイ役の鈴木崚汰さんが登壇。第1話から第3話までの世界最速上映に加え、作品の魅力やアフレコ現場でのエピソード、今後の見どころなどを語りました。

『天幕のジャードゥーガル』は、トマトスープによる歴史マンガで、秋田書店「Souffle」（スーフル）にて連載中、13世紀のモンゴル帝国の時代を舞台に、過酷な運命の中で“知”を武器に生き抜こうとする少女・シタラと、帝国への深い恨みを抱く妃・ドレゲネが、復讐の絆で結ばれ運命に抗う姿を描く歴史後宮譚です。宝島社「このマンガがすごい！2023」オンナ編第1位、「マンガ大賞」2023・2024の2年連続ランクイン、第55回日本漫画家協会賞コミック部門大賞を受賞するなど、数々の漫画賞を受賞し注目を集める本作。アニメーション制作は、『ダンダダン』や『平家物語』、『映像研には手を出すな！』など圧倒的なクオリティで世界中から高く評価されているサイエンスSARUが手掛けます。

■第1話～第3話を世界最速上映！完成映像にキャスト陣も感激！

本イベントでは放送に先駆けて第1話から第3話までを世界最速で上映。上映後、大きな拍手に迎えられ、関根明良さん、小清水亜美さん、齋藤潤さん、下野紘さん、鈴木崚汰さんが登壇しました。

第1話から第3話までを観た感想を聞かれると、関根さんは「キャスト&スタッフ一同から本作を良くしたいという気持ちが本当に溢れ出ている収録現場だったので、完成した映像を観た時は感動で胸がいっぱいになりました。デフォルメされた可愛い絵柄の中にリアルを感じさせる描写が散りばめられていて、だからこんなにも生々しく、そして胸が切なくなるんだと、ただただ感動しておりました」と手応えを口にしていました。

小清水さんは「絵本のようなタッチで描かれていて、柔らかく温かいけれども、その温かさがあるからここからのシリアスな展開も受け止められるというか、その独特な塩梅が凄い」と独創的完成度の高さを絶賛。下野さんも映像美に目を見張り「映像が凄すぎて、我々もその絵のクオリティについていけるように頑張らなければと思った」と意気込みを明らかにして、サイエンスSARUによる映像表現や、物語のスケール感に触れながら、本作への期待を語りました。

■関根明良「やりがいのあるキャラクター」齋藤潤「不安と緊張が」作品出演への思いを明かす

続いて、出演が決まった時の心境についてのトークを展開。アニメ化前から高い注目を集めていた本作について、シタラ役を演じる関根さんは、出演が決まった時の心境について「本当に嬉しかった」と声を弾ませて「秘めた想いなどを抱える色々な側面のある役柄なので繊細な機微もあって、本当にやりがいのあるキャラクターですし、演者として凄く楽しい経験になるだろうと思いました」と熱弁。ムハンマド役の齋藤さんは、本作がTVアニメ声優初挑戦である事に触れながら「ベテラン声優の皆さんの中で“え？なんで僕だけ…”という不安と緊張がありました。自分の声の表現の幅がとてつもなく狭いとも感じた」と恐縮すると、下野さんは「シタラとムハンマドの会話は淡くてキラキラしていて良かった」と賞嘆し、関根さんも「完成した映像を観た時に『あ！ムハンマド坊っちゃんだ』という思いでいっぱいになりました」と太鼓判を押していました。

さらに続けて鈴木さんも「品があって知性を感じる声」などと褒め倒すと、さすがの齋藤さんも「もうやめてください～！恥ずかしい！次の質問に行ってください～！」と悲鳴を上げていました。そんな終始初々し齋藤さんの挙動に下野さんが「改めて思う、俺おじさんになったな。なんだろうあのキラキラした感じは。俺は単なるお喋り大好きおじさんだよお」と急にしみじみする一幕もあって、場内爆笑となりました。

■「オープニングから引き込まれた」サイエンスSARUならではの映像表現に感嘆！キャスト陣が語る原作の魅力と今後の見どころ

トークでは、アニメーション制作を手掛けるサイエンスSARUによる映像表現についても話題に。キャラクターの感情や緊迫感を伝える独特な色使いと美術について、下野さんは「アフレコ収録用の色が入ってない絵の状態であっても、綺麗な絵のアニメになるだろうという予感はあった。実際にオープニングから引き込まれました。綺麗な絵や美術もさることながら、使われている音楽やSEも作品の世界観にピッタリで、耳で聴いているだけでも面白い作品だと思いました」などと完成映像への驚きや印象を明かしました。

鈴木さんも「建造物も現代と違って複雑な構造をしているので、それを絵本のような絵柄で表現するのは凄く難しくて技術のいる事だと思います。そんな映像美の高い作品の中に自分の声が入った時に、その世界観を邪魔しないことは出来るのだろうか？と思ったりしました」と知られざるプレッシャーを明かしていました。

そして今後の見どころについて聞かれると、関根さんは「各々が自らの信念や愛のために戦い、荒波に飲まれていく。その姿を応援というよりも、見守っていただけたら嬉しいです」と第4話以降の展開やキャラクター同士の関係性など、本編への期待を高めていました。

最後に来場者へ向けてメッセージを送った一同。鈴木さんは「教科書や授業で習ったモンゴルのお話しはどうしても戦いがメインになりがちですが、本作は戦に出向いた旦那を待つ妻たちの策謀や計略が描かれていて、僕自身も知識や知恵は財産なんだと胸に響きました」と魅力を語り、下野さんも「それぞれの思惑が蠢く会話劇を聞きながら、素敵な映像、素敵な音楽、色々なものを五感で感じて最後まで楽しんでいただけたら」と期待。齋藤さんも「今日観た感動をそのままご自宅に持ち帰っていただき、以降のお話も楽しんでいただきたいです。僕もこの作品を通して、知恵とは自分を高めてくれるものなんだと実感しております」と呼びかけていました。

小清水さんは「この作品を観て何を感じどう受け止めるのか。それぞれが色々な思いになると思いますが、この作品に関しては皆さんがどう思ったのか、それを大事にして欲しいです。自分はどう受け止めたのか、それを大切に心の中の宝物にして欲しいです」とPR。関根さんは「今後も魅力的なキャラクターが次々と出てきます。モンゴルを感じられる風習も随所に出てくるので、気になった所を調べていただくと作中のシタラのように新しい知恵と楽しさを得ることができると思います。また、オープニングやエンディングもとても素敵なのですが、アニメの最終話まで見届けていただいたあとに曲の歌詞や絵を観ていただくと、より感じるものがあるのではないかと思います。ぜひ最後まで見届けてください」と語り、会場は温かな拍手に包まれながらイベントは幕を閉じました。

■TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』7月4日（土）夜11時より初回2話連続1時間スペシャルで放送開始

なお、TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』は、2026年7月4日（土）夜11時より、テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日ほかにて初回2話連続1時間スペシャルで放送開始。以降、毎週土曜夜11時30分より順次放送予定です。

またオープニングテーマは、SEKAI NO OWARIによる新曲「Stella」に決定。作品の壮大な世界観と心揺さぶられる物語に寄り添う一曲となっています。

シタラとドレゲネが紡ぐ、壮大な歴史の物語にぜひご期待ください。

TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』世界最速上映会 概要

【内容】

TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』世界最速上映会＆キャスト登壇トークショー

【開催日時】

2026年6月13日（土）

【会場】

ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

【登壇者】

シタラ役：関根明良

ドレゲネ役：小清水亜美

ムハンマド役：齋藤潤

オゴタイ役：下野紘

トルイ役：鈴木崚汰

■作品概要

ストーリー

少女と妃。

復讐の絆で結ばれた二人が、地上最強の帝国に嵐を起こす――。

母を亡くし、故郷からも遠く引き離された幼い少女・シタラは、

学者一家の心優しい奥方・ファーティマに拾われる。

「勉強して賢くなれば、どんなに困ったことが起きたって何をすれば一番いいのかわかるんだ」――

ファーティマの息子・ムハンマドの言葉に心を揺さぶられたシタラは、

"知"の可能性と大切さを知り、教養を深めていく。

いつの日にか、ムハンマドに追いつくことを夢見て……。

その頃、皇帝チンギス・カンによる地上最強の「モンゴル帝国」が日に日に勢力を拡大していた。

その歴史のうねりは、ついにシタラの住む街をも巻き込んでいく。

帝国の第四皇子トルイによってすべてを奪われ捕虜となったシタラは、

ただ一つ残った“知恵”を駆使して王族に取り入り、帝国を内側から崩壊させようと決意する。

心に復讐の炎を宿しつつ、表向きは帝国に仕える身となったシタラはある日、第三皇子オゴタイの第六妃ドレゲネと運命的な出逢いを果たす。彼女もまた壮絶な過去を抱え、心の内に帝国への深い恨みを秘めていた。

シタラとドレゲネ。

出逢うはずのなかった二人が手を取り合うとき、運命が大きく動き始める

放送概要

2026年7月4日（土）夜11時～

初回2話連続1時間スペシャル！

以降 毎週土曜 夜11時30分～

テレビ朝日系全国ネット"IMAnimation"枠・BS朝日ほかにて放送！

スタッフ

原作：トマトスープ『天幕のジャードゥーガル』（秋田書店「Souffle」連載）

総監督：山田尚子

監督：Abel Gongora

シリーズ構成：加藤還一

キャラクターデザイン・作画チーフ：吉田健一

演出チーフ：藤倉拓也

美術監督：樺澤侑里

色彩設計：今野成美

撮影監督：高橋直希

編集：廣瀬清志

音楽：日野浩志郎

音響監督：小沼則義

アニメーション制作：サイエンス SARU

キャスト

シタラ：関根明良

ドレゲネ：小清水亜美

ファーティマ：桑島法子

ムハンマド：齋藤 潤

オゴタイ：下野 紘

トルイ：鈴木崚汰

シラ：入野自由

チャガタイ：浪川大輔

ジュチ：野島健児

オープニングテーマ

SEKAI NO OWARI

「Stella」

公式サイト：http://anime-jaadugar.com/

公式X

国内 @anime_jaadugar（https://x.com/anime_jaadugar）

海外 @Jaadugar_global（https://x.com/Jaadugar_global）

サイエンスSARUについて

新しい手法や若手スタッフの育成に取り組み、TV・劇場・配信と多岐にわたり作品を発表するアニメーション制作会社。代表作にはアヌシー国際アニメーション映画祭長編部門グランプリ・クリスタル賞受賞作『夜明け告げるルーのうた』を始め、『夜は短し歩けよ乙女』、『DEVILMAN crybaby』、『映像研には手を出すな！』、『犬王』、『スコット・ピルグリム テイクス・オフ』、『きみの色』、『ダンダダン』など。その圧倒的クオリティで世界中から高く評価されている。

【サイエンスSARU公式サイト】https://sciencesaru.com/

※作品の画像をご使用の際は、下記コピーライト表記の記載をお願い致します。

(C)トマトスープ（秋田書店）／天幕のジャードゥーガル製作委員会

原作情報

原作：トマトスープ 『天幕のジャードゥーガル』（秋田書店「Souffle」連載）

Souffle(スーフル)にて好評連載中！

URL：https://souffle.life/author/tenmaku-no-ja-dougal/

コミックス第5巻まで好評発売中！

放送局/放送日時

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠

2026年7月4日（土）より毎週土曜 夜11時30分～

※初回は7月4日（土）夜11時～2話連続放送

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BS朝日

2026年7月4日（土）より 毎週土曜 深夜1時～

※初回は7月4日（土）深夜1時～2話連続放送

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AT-X

2026年7月5日（日）より毎週日曜夜10時30分～

※初回は7月5日（日）夜10時～2話連続放送

※リピート放送：毎週木曜朝4時30分～／毎週日曜朝7時30分～

初回のみ第1話 7月8日（水）朝5時30分～/7月12日（日）朝7時～

第2話 7月9日（木）朝4時30分～/7月12日（日）朝7時30分

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CSテレ朝チャンネル1

2026年7月12日（日）より毎週日曜夜10時～

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アニマックス

2026年8月1日（土）より毎週土曜夜9時～

※リピート放送：2026年8月2日（日）より毎週日曜朝9時～

配信情報

ABEMA / DMM TV / dアニメストア / dアニメストア for Prime Video / dアニメストア ニコニコ支店 / FOD / Hulu / J:COM STREAM / Lemino / milplus / Netflix / Prime Video / TELASA / TVer / U-NEXT / WOWOWオンデマンド / アニメ放題 / ニコニコ / バンダイチャンネル ほか

2026年7月5日（日）配信スタート 毎週日曜午前0時～順次