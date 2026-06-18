【PFUブルーキャッツ石川かほく】高松紋平柿PR事業として摘果作業を実施

PFUライフエージェンシー株式会社

いつもPFUブルーキャッツ石川かほくに温かいご声援をいただきありがとうございます。

2026年6月17日(水)に、石川県かほく市の特産品である高松紋平柿のPR事業として、「かほく市」様、「石川かほく農業協同組合(JA石川かほく)」様、「高松紋平柿生産組合」様のご協力のもと、「柿の摘果作業」を選手・スタッフで実施しましたので、お知らせいたします。

・高松紋平柿PR事業について

ブルーキャッツでは新たな地域貢献活動として、高松ぶどうと並び、地域が誇る特産品である高松紋平柿のPRを実施する運びとなりました。

高松紋平柿は、農家の高齢化による担い手不足に加え、収穫後の脱渋作業の過程で、皮をむけば製品として販売できる状態でも、汚損果として廃棄されてしまう柿があるという課題を抱えています。

昨年までも試合会場で、高松紋平柿を生果として販売していましたが、今年は新たな取り組みとして、収穫した柿を就労支援事業所 創楽様のご協力のもと、皮むき・加工し、試合会場でより手に取っていただきやすい形のカットフルーツとして販売いたします。

プロスポーツチームが持つ発信力を生かし、高松紋平柿の魅力を周知拡大するとともに、商品のPRにとどまらず、障害のある方の就労支援や社会参加、生きがいの創出にもつなげ、農業・福祉・スポーツの連携をより一層高めていけるよう活動してまいります。

・PFUブルーキャッツ石川かほく 代表 蓮池 学 コメント

地域を代表するチームとして、地域の PRというのも非常に私達にとっては、大きなミッションだと思っております。

一昨年、高松ぶどうに携わらせていただいたのをスタートに、昨年は隣町の内灘町での稲作と地域貢献活動を実施してきました。

そして、今年は高松紋平柿の育成にも携わらせていただくということで、よりたくさんの方々に私達の活動に注目していただきたいと思います。

この活動を通じてかほく市を、そして高松紋平柿を、全国に向けてPRしていくことが我々の力でできれば、非常に私達にとっても幸せなことかなと思っております。

貴重な機会をいただきまして本当にありがとうございます。ぜひこれからもご声援のほどよろしくお願い申し上げます。

・PFUブルーキャッツ石川かほく #7 舩田 璃々香 選手 コメント

初めての柿の摘果作業ということで、大変貴重な経験で新鮮で楽しく作業させていただきました。

私達が体験させていただいた作業は、いくつも工程があるうちの一つですが、より多くの方々に高松紋平柿を知ってもらい、手に取っていただきたいなと強く思いました。

今回の作業に協力していただいた皆様ありがとうございました。

まだまだ、この地域にはたくさんの魅力が詰まっているので、これからも石川県・かほく市を代表するクラブとしてこの魅力を発信していきたいです。

・PFUブルーキャッツ石川かほく #13 西川 有喜 選手 コメント

地元特有の商品を私達が宣伝することで、多くの方に知ってもらえることを、昨シーズンを通して感じることができました。

かほく市は自然が豊かで、街中で声をかけてもらえることもあり、とても温かいまちです。

今シーズンもこういった活動を続けていくことで、自然豊かで魅力ある果物も多く生産されているかほく市の魅力を、全国の方々に知ってもらえたらいいなと思います。

・かほく市長 油野 和一郎 様 コメント

高松紋平柿の摘果作業にブルーキャッツの選手達に参加いただきまして、改めてお礼を申し上げたいと思います。

高松ぶどうでのワイン作りや、お隣の内灘町での稲作に続き、今年は高松紋平柿の摘果作業ということで、みなさん、それぞれの木に想いをもって、手をかけていただければと思います。

創楽様と連携してのカットフルーツの販売もしていただけるということで、農業・福祉・スポーツの連携も深めていただいて、これからもブルーキャッツを中心に、かほく市の魅力発信に繋げていってもらえれば大変ありがたいなと思っています。

・高松紋平柿生産組合 組合長 池田 昌健 様 コメント

本日は暑い中関係者の皆様にご参加いただきましてありがとうございました。

ブルーキャッツの選手達には今回摘果作業をしていただきました。普段、我々は柿の木が高いため脚立を使って作業していますが、選手の皆さんは背が高く脚立いらずで、作業をしていて正直羨ましい気持ちです。

今回の活動をブルーキャッツの皆様に全国に発信していただき、高松紋平柿の魅力をさらにPRしていただければ幸いです。

高松紋平柿は品種の性質上、多く生産することができません。そのため、今回カットフルーツとして手に取りやすい形で販売した柿で魅力を知っていただき、生果として販売している柿を高級品という位置づけで購入していただければ大変嬉しく思います。

※11月ごろにホームゲームにてカットフルーツでの販売を予定しております。

【生産品種】高松紋平柿

優しくフルーティな味わい

宝達山麓一帯で栽培されていた大型の渋柿で、渋抜きを行うことで独特の甘味を持ち、果汁が多く、滑らかな歯ざわりが特徴です。

最近では渋抜き方法を、アルコールを使う方法から炭酸ガスを使う方法へと変更し、品質の高い果実の出荷が可能となりました。

PFUブルーキャッツ石川かほく

石川県かほく市をホームタウンとし、2024年10月開幕、世界最高峰を目指す「大同生命SV.LEAGUE」で活動する女子バレーボールチーム。2023年4月に事業会社化し、日本一、アジア一、世界一と高みを見据える。すべての皆様へ熱狂と感動という想像以上の日常を届け、より愛されるチームを目指す。

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