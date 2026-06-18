6/21(日) 日産スタジアムでFIFA ワールドカップ2026 パブリックビューイングを開催！

横浜市

「FIFAワールドカップ2026」が令和８年６月12日から開催されています。

今大会には日本代表として、横浜ゆかりの板倉 滉選手、小川 航基選手、早川 友基選手などが多数選出されています。ワールドカップでの活躍を、ここ横浜から応援しようと、６月21日開催予定の「日本 対 チュニジア」のパブリックビューイングを日産スタジアムで開催します。

当日は、横浜市在住・在勤・在学の9,000名を無料で招待します。

概要

イベント名称

FIFA ワールドカップ2026 パブリックビューイング

主催者等

主催：横浜市、公益財団法人横浜市スポーツ協会

パブリックビューイング開催日時

令和８年６月 21日（日） グループステージ第２戦 日本vs チュニジア

開門 12時00分 ※早まる場合があります。

試合開始 13時00分

会場

日産スタジアム（港北区小机町３３００）

※雨天決行、荒天中止

定員

9,000名（先着順）

入場料

無料

申込方法

申込不要。直接会場にお越しください。

なお、入場は西ゲートからとなります。

※イベントの詳細は日産スタジアムウェブサイトをご参照ください。

取材について

取材をご希望の方は、メール本文に別紙取材申込書に記載の項目を記入のうえご連絡いただくか、別紙取材申込書を記入のうえお申込みください。

申込締切

６月19日（金）17時

申込先

にぎわいスポーツ文化局スポーツ振興課（nw-events@city.yokohama.lg.jp）

FIFA ワールドカップ2026 概要

国際サッカー連盟（FIFA）が主催する、男子サッカーの国・地域別対抗戦。

12組に分かれて総当たり戦を行い、各組上位２チームと３位の成績上位８チームが決勝

トーナメント進出。決勝トーナメントは32チームが参加し、負けたら終わりの一発勝負で

優勝チームが決まる。

開催期間

令和８年６月12日～７月20日（日本時間）

出場国

48カ国 ※史上最大規模

開催国

アメリカ、メキシコ、カナダ

【日本代表の試合日程（グループF）】

第１戦 ６月15日（月） 5時00分開始 オランダ（７位）

第２戦 ６月21日（日）13時00分開始 チュニジア（44位）

第３戦 ６月26日（金） 8時00分開始 スウェーデン（38位）

※試合開始時間はいずれも日本時間

※国名の（）内の数字は令和８年４月１日現在のFIFAランキング

※決勝トーナメントの条件

グループの上位２位以内か各グループの３位チームの中で成績上位８チームとなる