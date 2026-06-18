2026年度「SOMPOサステナビリティ・インデックス」構成銘柄に2年連続で選定

株式会社ソシオネクスト

[横浜発、2026年6月18日] 株式会社ソシオネクスト(Socionext Inc.)は、SOMPOアセットマネジメント株式会社が設定する「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に、昨年に続き選定されました。

「SOMPOサステナビリティ・インデックス」は、SOMPOリスクマネジメント株式会社が実施する「環境経営調査」と「ESG経営調査」によるESG評価を基に、ESGの取り組みに優れた約300銘柄から構成され、同社の「サステナブル運用*」のインデックスとして年金基金などの複数の機関投資家に採用されています。

ソシオネクストは、「Together with our global partners, we bring innovation to everyone everywhere.」というミッションのもと、サステナビリティへの取り組みを重要な経営課題と位置付け、事業活動を通して気候変動などの環境問題や社会課題の解決に真摯に取り組むとともに、ステークホルダーとの相互コミュニケーションを重視し、持続可能で豊かな社会の実現に貢献してまいります。

*: SOMPOアセットマネジメント :https://www.sompo-am.co.jp/institutional/product/06/ソシオネクスト サステナビリティ :https://www.socionext.com/jp/sustainability/

ソシオネクストについて

株式会社ソシオネクスト(Socionext Inc.)は、SoC (System-on-Chip) のグローバルサプライヤーです。

「Entire Design」および「Complete Service」の提供による独自の「Solution SoC」ビジネスモデルを確立し、自動車、データセンター、ネットワーク、スマートデバイス、産業機器を始めとする先進テクノロジー分野におけるシリコンパートナーとして、お客様の製品やサービスを差異化する機能、性能、そして品質を提供することで世界のイノベーションに貢献しています。

ソシオネクストは横浜市に本社を置き、日本国内、アジア、米国およびヨーロッパの各拠点において製品開発および販売活動をグローバルに展開しています。詳しくは https://www.socionext.com/jp/(https://www.socionext.com/jp/)をご覧ください。

記載されている会社名、製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。プレスリリースに記載された内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社ソシオネクスト

【報道関係者お問い合わせ先】

株式会社ソシオネクスト 広報IR室

https://www.socionext.com/jp/contact/