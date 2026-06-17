熱海で人気のプリン専門店「熱海プリン」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社フジノネ)で唯一お食事を提供する『ドライブイン 熱海プリン食堂』は、2026年6月24日(水)よりメニューをリニューアルしてご提供を開始します。軽い食べ心地へとリニューアルした「プリンパンケーキ」や新しくメニューに加わる＜熱海プリン＞のキャラクター“かばさん”のバンズで挟んだ「かばさんバーガー」、さらに20枚のパンケーキが重なる夢のジャンボメニュー「スペシャルプリンパンケーキタワー」が新登場します。また、キッズメニューもリニューアルし、小さなお子さまのいるファミリーやお友だち同士でご来店されるお客さまに、くつろぎながらも楽しめる空間をご提供します。





＜ドライブイン 熱海プリン食堂＞2026年6月24日(水)メニューリニューアル！





■「熱海プリンのくつろぎ喫茶」として、ファミリーや仲間で楽しめる！

熱海を代表するビーチのひとつ、長浜海水浴場にほど近い国道135号沿いに店舗を構える＜熱海プリン＞の4号店『ドライブイン 熱海プリン食堂』は、新たに「熱海プリンのくつろぎ喫茶」をコンセプトに掲げ、2026年6月24日(水)からメニューをリニューアルします。＜熱海プリン＞唯一の食堂としてお食事メニューをご提供する当店では、お子さまが小さいファミリーやお友だち同士でご来店されるお客さまに楽しい時間をお過ごしいただけるような新作メニューが続々登場します。軽い食べ心地へとリニューアルされた「プリンパンケーキ」や＜熱海プリン＞のキャラクター“かばさん”のバンズで挟む「かばさんバーガー」、さらに20枚のパンケーキが重なる新登場の夢のジャンボメニュー「スペシャルプリンパンケーキタワー」といった熱海プリンならではのメニューをお届けします。また店内には、キッズチェアはもちろんのこと、キッズスペースや離乳食のあたためまで可能となっており、小さなお子さまがご一緒でも安心して、ゆっくりとお過ごしいただけます。思わずほっとするアットホームで、レトロな空間にて、ご家族やお友だち同士のご来店を、新登場のワンプレートメニューやリニューアルメニューとともにお待ちしています。





ドライブイン熱海プリン食堂の外観





■かばさん型のバーガーやプレートメニューが続々新登場！

●【新登場メニュー】かばさんバーガー

ふわふわジューシーに召し上がれ！熱海プリンのキャラクター、かばの顔をしたふわふわバンズにジューシーなハンバーグとオニオン・トマトを挟んだ可愛いけど本格的なバーガーに仕上げました。

＜商品概要＞

・メニュー名：かばさんバーガー

・発売日 ：6月24日(水)

・価格 ：980円(税込)

・アレルギー：小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・りんご





かばさんバーガー 980円(税込)





●【新登場メニュー】鉄板チーズグリルかばさんバーガー

新登場した食堂自慢のハンバーガーを、たっぷりの熱々チーズと一緒にお召し上がりください。

＜商品概要＞

・メニュー名：鉄板チーズグリルかばさんバーガー

・発売日 ：6月24日(水)

・価格 ：1,300円(税込)

・アレルギー：小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・りんご





鉄板チーズグリルかばさんバーガー 1,300円(税込)





●【新登場メニュー】ナポリタンプレート

もっちり太麺で作った昔なつかしのナポリタンと、サラダとガーリックトーストを合わせたボリュームある一品に仕上げました。

＜商品概要＞

・メニュー名：ナポリタンプレート

・発売日 ：6月24日(水)

・価格 ：1,400円(税込)

・アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆・牛肉・豚肉・鶏肉





ナポリタンプレート 1,400円(税込)





●【新登場メニュー】ハンバーグプレート

やわらかくてジューシーなハンバーグは、デミグラスソースとの相性抜群です。サラダ付きで、ライスかパンも選べる大満足のプレートに仕上げました。

＜商品概要＞

・メニュー名：ハンバーグプレート

・発売日 ：6月24日(水)

・価格 ：1,800円(税込)

・アレルギー：小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・りんご・鶏肉・豚肉





ハンバーグプレート 1,800円(税込)





●【新登場メニュー】まるごとカマンベールはみ出しグリルサンド

温かなカマンベールチーズがとろりとろける、ちょっとリッチなグリルサンドに仕上げました。

＜商品概要＞

・メニュー名：まるごとカマンベールはみ出しグリルサンド

・発売日 ：6月24日(水)

・価格 ：1,280円(税込)

・アレルギー：小麦・乳成分・大豆・豚肉・りんご





まるごとカマンベールはみ出しグリルサンド 1,280円(税込)





●【新登場メニュー】プリンサンド

皿プリン1個とたっぷりの生クリームがドーンと入った、デザートサンドに仕上げました。

＜商品概要＞

・メニュー名：プリンサンド

・発売日 ：6月24日(水)

・価格 ：1,080円(税込)

・アレルギー：卵・乳成分・小麦・ゼラチン





プリンサンド 1,080円(税込)





●【新登場ジャンボメニュー！】スペシャルプリンパンケーキタワー

食堂自慢のプリンパンケーキを、重ねることなんと20枚！！パンケーキの間から溢れるばかりのプリン風クリームとともにお召し上がりください。

※前日正午までの要予約となります。

＜商品概要＞

・メニュー名：スペシャルプリンパンケーキタワー

・発売日 ：6月24日(水)

・価格 ：3,000円(税込)

・アレルギー：卵・乳成分・小麦・ゼラチン・大豆





スペシャルプリンパンケーキタワー 3,000円(税込)





■人気メニューのリニューアルと夢のジャンボメニュー！

●【リニューアル】プリンパンケーキ

店内で焼き上げる、ふわふわで軽い食感のパンケーキを3枚。食後でも食べやすいよう軽い食感へとリニューアルされたパンケーキに、まるごと1個の皿プリンが乗っています。パンケーキとプリンを一緒に食べられる、食堂自慢のプリンパンケーキに仕上げました。

＜商品概要＞

・メニュー名：プリンパンケーキ

・発売日 ：6月24日(水)

・価格 ：1,200円(税込)

・アレルギー：卵・乳成分・小麦・ゼラチン・大豆





プリンパンケーキ 1,200円(税込)





●【リニューアル】キッズパンケーキプレート

小さめのパンケーキ5枚へとリニューアル！お絵描きチョコペンも付いた、描くと食べるで2倍楽しい子ども用パンケーキプレートです。

＜商品概要＞

・メニュー名：キッズパンケーキプレート

・発売日 ：6月24日(水)

・価格 ：500円(税込)

・アレルギー：卵・乳成分・小麦・大豆





キッズパンケーキプレート 500円(税込)





●【リニューアル】キッズランチプレート

小さめのハンバーグとナポリタンを乗せたキッズプレートへとリニューアルして登場します。

＜商品概要＞

・メニュー名：キッズランチプレート

・発売日 ：6月24日(水)

・価格 ：850円(税込)

・アレルギー：小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・りんご・鶏肉・豚肉





キッズランチプレート 850円(税込)





●みんなでつまんで楽しめる「1キロ桶(おっけー)ポテト」

熱海プリンの瓶に入った4種類のソースで、ファミリーやお友だち同士でシェアする最高のポテトタイムをお楽しみください。

※ソースの種類は写真と異なる場合がございます。

＜商品概要＞

・メニュー名：1キロ桶(おっけー)ポテト

・発売日 ：6月24日(水)

・価格 ：2,000円(税込)

・アレルギー：小麦・卵・乳成分・ゼラチン・大豆





1キロ桶(おっけー)ポテト 2,000円(税込)





●1日2食限定！「ドリームジャンボ皿プリン」

およそ30人前のしっかり固めのクラシックプリンの上に、たっぷりの生クリームとキャラメルソースとフレークをトッピング。夢のプリンタイムをお楽しみください。

※前日午前中までの要予約となります。

＜商品概要＞

・メニュー名：ドリームジャンボ皿プリン

・発売日 ：6月24日(水)

・価格 ：6,500円(税込)

・アレルギー：卵・乳成分・小麦・ゼラチン





ドリームジャンボ皿プリン 6,500円(税込)





※価格はすべて税込になります。

※継続メニューについては、価格が変更となる場合がございます。









■「熱海プリン」について

近年、20代30代に人気を誇る熱海。熱海の街を活性化させたいとの想いから2017年よりオープン。かつての古き良き熱海を思わせるどこか懐かしいけど新しいプリンを提供するプリン専門店です。Instagramの「#熱海プリン」投稿は現在9.4万件以上。1日最高8,000本、累計300万本以上のプリンを販売しています。メディアにも連日取り上げられ、熱海の顔となったブランドです。熱海駅前商店街の小さな1号店からスタートし、熱海エリアにコンセプトの異なる6店舗を展開しています。

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/atamipurin/





熱海プリン1号店の外観





●店舗

名称 ： 熱海プリン

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町3-14

公式サイト： https://www.atami-purin.com/

通販サイト： https://atami-purin.shop-pro.jp/

熱海プリン1号店。熱海駅から1番近い売店風スタンドで、すぐ食べたい！お土産に買いたい！

そんな時は、ここがおすすめです。





名称 ： 熱海プリンカフェ2nd

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町10-22

公式サイト： https://2nd.atami-purin.com/

海に近い熱海銀座商店街にあり、フォトジェニック度No.1！

お風呂をイメージしたイートインスペースでゆっくりとお楽しみいただけます。





名称 ： 渚の熱海プリン

所在地 ： 静岡県熱海市和田浜南町10-1

ATAMI BAY RESORT KORAKUEN内

公式サイト： https://nagisa.atami-purin.com/

ATAMI BAY RESORT KORAKUEN 2階に店舗を構える、ハッピーバカンスがテーマのゆったり穴場的な熱海プリンの店舗になります。





名称 ： ドライブイン 熱海プリン食堂

所在地 ： 静岡県熱海市上多賀10-1

公式サイト： https://shokudo.atami-purin.com/

長浜海水浴場目の前に店舗を構え、唯一のお食事をご提供する熱海プリンです。

キッズスペース・座敷・おむつ替えスペース・キッズチェアがあり、離乳食のあたためが可能なため、小さなお子さまがご一緒でも安心してお楽しみいただけます。





名称 ： 熱海プリン来宮駅店

所在地 ： 静岡県熱海市福道町7番18号 来宮駅構内

公式サイト： https://www.kinomiya-atami-purin.com/

駅舎をイメージした“レトロかわいい”店構えで、來宮神社をイメージした限定商品を多数展開しています。





名称 ： 熱海プリンファクトリー

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町7-17 1階

公式サイト： https://www.atamipurin-factory.com/

「レトロな大浴場」をテーマにした工房を備える店舗です。店舗限定の「熱海プリンこっぺ」などをお楽しみいただけます。









■会社概要

商号 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光土産品の企画・開発・卸販・販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.fujinone.co.jp/