スヌーピーミュージアム(東京都町田市・南町田グランベリーパーク)では、2026年7月4日(土)より期間限定イベント「ハッピー・サマー」を開催いたします。





「ハッピー・サマー」エントランスイメージ





スヌーピーとアイスクリームの大きなステッカーが目印のエントランスをはじめ、館内の至るところに夏を満喫するスヌーピーやアイスクリームモチーフの装飾が登場。館内全体がハッピーでカラフルな雰囲気に包まれます。また、期間中にお越しいただいた方には「ハッピー・サマー」クリアステッカー(全6種)を来場者特典としてランダムで1枚プレゼント。毎日開催しているワークショップ「スヌーピーの缶バッジ」にも、限定のデザインが登場します。





さらに、「ハッピー・サマー」の開催に合わせて7月4日(土)よりミュージアム内ブラウンズストアにて8月10日のスヌーピーのお誕生日を記念した新商品を発売します。8月10日(月)当日にはスペシャルイベントの開催も予定しております。

詳細は7月中旬頃にスヌーピーミュージアム公式ホームページ、SNSにて発表予定です。





その他、隣接するPEANUTS Cafeでは企画連動メニューが登場。館内の展示、装飾に使用したアートやモチーフを使ったこの期間だけのメニューを展開します。

スヌーピーミュージアムでたくさんのスヌーピーたちに癒されながら、心躍るひとときをお過ごしください！









●オリジナルノベルティ「ハッピー・サマー」クリアステッカー





「ハッピー・サマー」クリアステッカー





入館者全員にこの時期にしかもらえない、限定ステッカーを配布します。

夏を満喫するスヌーピーとアイスクリームのあしらいがかわいい限定のデザインです。

全6種類、ランダム配布です。

※なくなり次第終了です。









●自分で作って楽しめる「スヌーピー缶バッジ」ハッピー・サマー限定デザイン





「スヌーピー缶バッジ」ハッピー・サマー限定デザイン





ふかふかスヌーピーのカプセルマシンを回してランダムで出てくるデザインシートに、「ピーナッツ」コミックと同じシュルツフォントのシールを貼り、お名前などを入れて自分だけのオリジナル缶バッジを作ることができます。

イベント期間中は、夏を満喫するスヌーピーのアートを使ったポップな4種が登場！

ご予約不要で、当日気軽にご参加いただけるワークショップです。





費用：700円(税込)

※お支払い方法は、クレジットカードまたは交通系IC決済のみとなります。









■ミュージアムショップ「BROWN'S STORE」にて新グッズが登場

スヌーピーの誕生日を記念したオリジナルグッズが「ハッピー・サマー」の開催日同日、7月4日(土)に発売となります。





「ハッピー・サマー」新商品





＜以下、一部商品＞

デニムバッグ

Special Color 260810

7,920円

デニムバッグ





ぬいぐるみ

Special Color 260810

3,850円

ぬいぐるみ





マグカップ

Special Color 260810

1,980円

マグカップ





刺繍ステッカー(ランダム4種)

Special Color 260810

770円

刺繍ステッカー(ランダム4種)





※価格はすべて税込です。

※全ての商品は数量限定です。状況により8月10日より前に販売を終了する場合もございますので予めご了承ください。









■＜同時開催企画＞ピーナッツの仲間たちを月ごとにご紹介する「MONTHLY PEANUTS GANG」





MONTHLY PEANUTS GANG マーシーリーフレット





スヌーピーミュージアムでは、ユーモアにあふれるピーナッツの仲間たちを月ごとにご紹介する企画「MONTHLY PEANUTS GANG」を実施しています。

7月はマーシー、8月はペパーミント パティをご紹介！

ご来場の皆様には、ご入館時にそれぞれのキャラクターを紹介するオリジナルのリーフレットを配布します。さらに、セルフフォトブース「Photomatic」では、各月のキャラクターデザインの期間限定オリジナルフレームが登場。

ぜひ「MONTHLY PEANUTS GANG」を通して、来るたびにともだちを増やしてください。









■夏のお出かけ記念にも！ワークショップ随時開催中





ワークショップ イメージ





スヌーピーミュージアムでは、ワッペンやチャームでカスタマイズできる「スヌーピーのマスコットタグ」ワークショップや自分だけのスヌーピーやウッドストックが作れる「スヌーピーのぬいぐるみ」「ウッドストックのぬいぐるみ」ワークショップ、来場の記念品にぴったりな「スヌーピーの缶バッジ」ワークショップを開催しています。





7月のワークショップ開催スケジュールはスヌーピーミュージアム公式ホームページ、SNSにて掲載しております。ぜひ夏のお出かけ記念にここだけで楽しめるワークショップ体験をお楽しみください。









■チケット販売情報

チケットはe+にて好評販売中！スムーズなご入場のため、前売券のご購入がおすすめです。

https://eplus.jp/sf/word/0000136396









＜スヌーピーミュージアム概要＞

所在地 ： 東京都町田市鶴間3-1-4

開館時間 ： 平日10:00～18:00、

土日祝・お盆期間(8月10日、12日～15日)10:00～19:00

休館日 ： 2026年8月18日、2027年1月1日

アクセス ： 東急田園都市線・南町田グランベリーパーク駅より徒歩4分

電話番号 ： 042-812-2723

公式サイト ： https://snoopymuseum.tokyo/

公式SNS ： Instagram(@snoopymuseumtokyo)

https://www.instagram.com/snoopymuseumtokyo/

Facebook(@snoopymuseumtokyo)

https://www.facebook.com/snoopymuseumtokyo/

X(@snoopy_m_tokyo)

https://x.com/snoopy_m_tokyo

オンラインストア： https://online.snoopymuseum.tokyo/









■「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80％、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20％を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。









■チャールズ M. シュルツ美術館(正式名称：Charles M. Schulz Museum & Research Center)とは

2002年に開館したチャールズ M. シュルツ・ミュージアムアンドリサーチセンター(シュルツ美術館)は、チャールズ M. シュルツ氏のアートの保護と、展示、解釈を行うとともに、漫画家や漫画芸術への理解を醸成することを使命としています。シュルツ美術館は、サンフランシスコから50マイル北上したカリフォルニア州サンタローザに所在し、「ピーナッツ」の原画の世界一大きなコレクションを所蔵し全世代を対象にした企画展やプログラムを提供しています。また、シュルツ美術館は参照サービスを提供し、強力な巡回展プログラムもサポートしています。

詳しい情報は、公式サイト( https://schulzmuseum.org/ )をご覧ください。また、Facebook、Instagram、Threadsにて公式アカウント( @schulzmuseum )でも情報を発信しています。









■「ピーナッツ」関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト

https://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X(旧Twitter) アカウント「Snoopy Japan」

https://x.com/snoopyjapan









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