ネット上は「請求側」の情報ばかり？不倫慰謝料を請求された“被請求側”に特化した専門メディア『不倫ポート』を公開

弁護士法人大地総合法律事務所

弁護士法人大地総合法律事務所（所在地：東京都港区、代表弁護士：佐久間 大地）は、不倫・浮気による慰謝料請求トラブルにお悩みの方（被請求側）に向けた専門オウンドメディア『不倫ポート』を、2026年6月2日（火）に正式オープンいたしました。

ネット上に溢れる「慰謝料の取り方」ではなく、「請求されてしまった際の正しい対処法」や「適正価格への減額ノウハウ」に特化し、後悔のないトラブル解決をサポートします。

【サイトURL】

https://daichi-lawoffice.com/hurin-port/(https://daichi-lawoffice.com/hurin-port/)

■ メディア立ち上げの背景：「請求された側」の情報が圧倒的に不足している現状

インターネットで不倫の慰謝料について検索すると、その多くは「浮気された側（請求側）」に向けた「慰謝料の確実な取り方」や「証拠の集め方」といった情報で占められています。

一方で、ある日突然、弁護士からの内容証明郵便などで慰謝料を請求されてしまった「被請求側」に向けた、冷静かつ正確な法的アドバイスは決して多くありません。

そのため、ネット上の偏った情報を見て「相手の言い値（数百万円）を払うしかないのか」「会社や家族にバラされるのではないか」とパニックに陥り、その場しのぎで不利な示談書にサインしてしまうケースが後を絶ちません。

同事務所では、こうした「被請求側」の情報格差をなくし、法律の知識がない方でもまずは落ち着いて正しい初期対応ができる“道しるべ”を作りたいという思いから、本メディアの立ち上げに至りました。

■ 本メディアの特徴・主な配信コンテンツ

本サイトでは、慰謝料を請求されてしまった側（減額・示談希望）の方の不安に徹底的に寄り添い、以下の情報を中心に発信しています。

- ネットの噂に惑わされない「絶対にやってはいけないNG行動」

「無視し続けるとどうなるか」「焦って相手と直接連絡をとるリスク」など、初期段階の正しい対応を解説します。

- 「請求額＝払う金額」ではない。適正相場と「減額」のリアル

相手の怒りに任せた高額請求に対し、どのような事情（婚姻期間、不貞の回数など）があれば減額交渉が可能になるのか、過去の事例を交えて論理的に解説します。

- 周囲にバレずに穏便に解決するための示談ノウハウ

当事者同士の直接交渉を避け、弁護士を介入させることで「職場や家族への発覚リスクを抑える」「早期解決を図る」メリットをお伝えします。

■ 今後の展望

今後も定期的に、最新の法的解釈や「被請求側」の減額解決事例などのコラムを追加してまいります。

慰謝料請求という突然のトラブルで思い悩む方が、一日も早く平穏で安心な日常を取り戻すための情報インフラとして、サイトを成長させていく予定です。

■大地総合法律事務所について

大地総合法律事務所は、全国対応でご相談を受け付けている法律事務所です。

詐欺被害・借金問題に加え、不倫や離婚・相続・遺言といった生活に密接な問題に特化したリーガルサポートを提供。

ご相談者様の生活をまるごと立て直すことをミッションとし、精神的・経済的な不安を取り除く法的サービスに注力しています。

■事務所概要

弁護士法人 大地総合法律事務所

本社所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-16 Daiwa芝大門ビル 6階・7階

代表取締役：佐久間 大地

取扱業務：詐欺被害/借金問題/相続対策/認知症対策/誹謗中傷対策/不倫問題

公式HP：https://daichi-lawoffice.com/

詐欺ポート：https://daichi-lawoffice.com/sagi-port/

債務ポート：https://daichi-lawoffice.com/saimu-port/

不倫ポート：https://daichi-lawoffice.com/hurin-port/

■代表弁護士紹介

佐久間 大地（さくま だいち）

第一東京弁護士会所属（登録番号：55138）

中央大学法学部政治学科卒業、中央大学法科大学院修了。都内法律事務所勤務を経て、大地総合法律事務所を開業。

「正しいものが泣き寝入りする社会は許せない」との思いから大地総合法律事務所を設立。詐欺・借金・消費者被害に関する法的支援を専門に扱う。

5万件を超える相談実績から「詐欺師が最も嫌がること」を熟知しており日々の相談対応・交渉・訴訟を通じて、被害者救済と生活再建の支援に取り組んでいる。

近年ではSNSやマッチングアプリを悪用した詐欺、消費者金融を利用させる副業詐欺、仮想通貨詐欺など、複雑化する被害に関するメディア対応も行い、詐欺被害撲滅を目指している。

■YouTubeチャンネル

【公式】大地総合法律事務所

www.youtube.com/@公式弁護士法人大地総合法律事務所(https://www.youtube.com/channel/UCwIV5J1B0KuLRrPT8RCDABg)

■TikTok

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