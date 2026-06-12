プレミアムドッグフード専門店・通販「POCHI（ポチの幸せ）」 『P O C H I 総合栄養食 ウェット N Z シリーズ』 －世界トップクラスの食品安全を誇るニュージーランド産フードを新発売－
マーケティングパートナー株式会社（社長：泰地正人、本社：東京都新宿区）が運営する
プレミアムドッグフード通販「POCHI（ポチの幸せ）」のオリジナルブランド「POCHI」は
犬用ウェットフード（総合栄養食）の新シリーズを6 月12 日より発売いたしました。
今回の新シリーズは、ニュージーランド産の原材料を使用し、原料調達から製造までを現
地で一貫して行う、世界最高水準の原材料クオリティで作ったウェットフードです。自然豊
かな環境で育った良質な肉や魚を主体に設計し、素材の魅力をそのまま活かした食事を目指
した、オールライフステージ総合栄養食ウェットフードシリーズです。
■商品の説明
POCHI はこれまで国産の総合栄養食ウェットフードを展開し、毎日安心して与えられるご
はんを提案してきました。その中で、私たちは「肉をそのままトッピングしたようなウェッ
トフードで、バランスを崩さず気軽にタンパク質アップを実現できないか」と考えてきまし
た。目指したのは,「肉そのものの満足感」「食材に対する安全性」、「そのクオリティでの
適正価格」、そして「年齢に関係なく与えられる総合栄養食」です。こうした思いから、い
つもの食事に、肉の充実感や食事の楽しさを加えたいときに、選べるニュージーランド品質
のオールライフステージ対応総合栄養食ウェットが誕生しました。
■商品の特長
（１）ニュージーランド産だから叶う、究極の安全性とクリーンな環境と高品質な原材料
ニュージーランドは家畜疫病と無縁の国として知られており、原料・製造ともにトレーサビ
リティ（追跡可能性）が明確で、国家レベルでの厳しい品質・衛生管理がなされたクリーン
な環境下での生産が可能。また、原材料はグラスフェッド（牧草飼育）やストレスの少ない
飼育環境で育ったものだけを使っています。
（２）肉由来比率95%以上！肉たっぷりでクオリティを諦めない適正価格
高タンパク（肉主体設計）、グレインフリー（穀物不使用）で肉本来の良さを生かした設計。
嗜好性が非常に高く、ニュージーランド産の肉たっぷりのおいしさを楽しめながら、449 円
(税込)の適正価格を実現しました。
（３）POCHI ブランド初のオールライフ総合栄養食・80g 使い切りサイズ
ウェットフードは「アダルトメンテナンス総合栄養食（成犬用）」のみのラインナップでし
たが、子犬からシニア犬まで食べられるオールライフステージの総合栄養食ウェットフード
が初登場。１～２日程度で使い切ることができる、小型犬にも最適な無駄が出ないサイズ感
です。
（４）原料から製造までニュージーランドで・SQF 認証/HACCP 取得工場で生産
人間の食品と同等のレベルで審査される「SQF 認証」を取得した、品質管理された製造環境専
業メーカーで原料調達から製造、パッケージまで一貫して対応。
（５）腸内環境・消化免疫をサポート
酵母由来の培養発酵物（ポストバイオティクス）であるイーストカルチャーを配合。善玉菌
の増殖サポートによる腸内環境改善や免疫機能など全身の健康維持に直接働きかけます。ま
た、消化酵素活性の促進による消化吸収のサポートも行います。
■ウェブサイト
・POCHI 総合栄養食 ウェット NZ シリーズ
https://www.pochi.co.jp/ext/wet_nz.html
プレミアムドッグフード通販「POCHI（ポチの幸せ）」のオリジナルブランド「POCHI」は
犬用ウェットフード（総合栄養食）の新シリーズを6 月12 日より発売いたしました。
今回の新シリーズは、ニュージーランド産の原材料を使用し、原料調達から製造までを現
地で一貫して行う、世界最高水準の原材料クオリティで作ったウェットフードです。自然豊
かな環境で育った良質な肉や魚を主体に設計し、素材の魅力をそのまま活かした食事を目指
した、オールライフステージ総合栄養食ウェットフードシリーズです。
■商品の説明
POCHI はこれまで国産の総合栄養食ウェットフードを展開し、毎日安心して与えられるご
はんを提案してきました。その中で、私たちは「肉をそのままトッピングしたようなウェッ
トフードで、バランスを崩さず気軽にタンパク質アップを実現できないか」と考えてきまし
た。目指したのは,「肉そのものの満足感」「食材に対する安全性」、「そのクオリティでの
適正価格」、そして「年齢に関係なく与えられる総合栄養食」です。こうした思いから、い
つもの食事に、肉の充実感や食事の楽しさを加えたいときに、選べるニュージーランド品質
のオールライフステージ対応総合栄養食ウェットが誕生しました。
■商品の特長
（１）ニュージーランド産だから叶う、究極の安全性とクリーンな環境と高品質な原材料
ニュージーランドは家畜疫病と無縁の国として知られており、原料・製造ともにトレーサビ
リティ（追跡可能性）が明確で、国家レベルでの厳しい品質・衛生管理がなされたクリーン
な環境下での生産が可能。また、原材料はグラスフェッド（牧草飼育）やストレスの少ない
飼育環境で育ったものだけを使っています。
（２）肉由来比率95%以上！肉たっぷりでクオリティを諦めない適正価格
高タンパク（肉主体設計）、グレインフリー（穀物不使用）で肉本来の良さを生かした設計。
嗜好性が非常に高く、ニュージーランド産の肉たっぷりのおいしさを楽しめながら、449 円
(税込)の適正価格を実現しました。
（３）POCHI ブランド初のオールライフ総合栄養食・80g 使い切りサイズ
ウェットフードは「アダルトメンテナンス総合栄養食（成犬用）」のみのラインナップでし
たが、子犬からシニア犬まで食べられるオールライフステージの総合栄養食ウェットフード
が初登場。１～２日程度で使い切ることができる、小型犬にも最適な無駄が出ないサイズ感
です。
（４）原料から製造までニュージーランドで・SQF 認証/HACCP 取得工場で生産
人間の食品と同等のレベルで審査される「SQF 認証」を取得した、品質管理された製造環境専
業メーカーで原料調達から製造、パッケージまで一貫して対応。
（５）腸内環境・消化免疫をサポート
酵母由来の培養発酵物（ポストバイオティクス）であるイーストカルチャーを配合。善玉菌
の増殖サポートによる腸内環境改善や免疫機能など全身の健康維持に直接働きかけます。ま
た、消化酵素活性の促進による消化吸収のサポートも行います。
■ウェブサイト
・POCHI 総合栄養食 ウェット NZ シリーズ
https://www.pochi.co.jp/ext/wet_nz.html