FORMULA 1(R) LOUIS VUITTON モナコグランプリ 2026の表彰台 モエ・エ・シャンドンが勝利を祝福する瞬間を演出

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社（東京都千代田区神田神保町）の取扱いブランドであり、Formula 1(R) オフィシャルシャンパンでもあるモエ・エ・シャンドンは、Formula 1(R) とLVMHによる10年間のグローバル・パートナーシップの一環として、2026年6月7日（日）に開催された「FORMULA 1(R) LOUIS VUITTON モナコグランプリ 2026」において表彰台を華やかに彩りました。

モエ・エ・シャンドンが大切にする理念“LIFE IS BETTER WHEN SHARED（人生は、分かち合うことでより輝く）”を体現するように、Formula 1(R) の勝利はチーム、そしてファンとともに分かち合われる感動の瞬間です。モナコグランプリ史上最年少優勝という偉業を成し遂げたキミ・アントネッリ（Kimi Antonelli）氏、そしてルイス・ハミルトン（Lewis Hamilton）氏やアイザック・ハジャー（Isack Hadjar）氏が栄光を手にした今大会でも、その歓びの泡が世界中に広がりました。

またモエ・エ・シャンドンは、Formula 1(R) およびモナコ自動車クラブとのパートナーシップのもと、サーキットを象徴するポール・エルキュール港の中心部「スタッド・ナーティック・レーニエ3世」に登場。世界中の視線が集まる特別な舞台で、圧倒的な存在感を放ちました。

1950年から受け継がれる、歓喜と祝福のレガシー

モエ・エ・シャンドンとFormula 1(R) との結びつきは、1950年のランス・グランプリ(TM)に遡ります。当時、フレデリック・シャンドン・ド・ブリアイユがレース優勝者にシャンパンを贈ったことをきっかけに、勝利と祝福を象徴する伝統「セレブレートリー・ジェロボアム（3Lボトル）」が誕生しました。

エペルネに広がるメゾンの歴史あるセラーの奥深くには、Formula 1(R) のために用意された希少なジェロボアムが静かに眠っています。栄光の舞台へ届けられたこの特別なボトルには、優勝ドライバーのサインが刻まれ、表彰台で勝利の瞬間に開けられます。一本一本のボトルには、幾十年にもわたる歴史と歴代チャンピオンたちの記憶、そして栄光を分かち合う歓びが刻まれています。

伝統的な祝福の儀式だけでなく、モエ・エ・シャンドンとFormula 1(R) は「精密さ」「卓越性」「職人技」という深い共通項で結ばれています。ドライバーの一瞬の正確なコントロールは、シャンパン造りの繊細なクラフトマンシップと響き合い、ピットクルーの献身はセラーマスター（醸造最高責任者）の卓越した専門性を想起させます。すべてのボトル、そして掲げられるすべての祝杯には、最高峰を目指す人間の技への揺るぎない敬意が込められています。

シビレ・シェラー（ Sibylle Scherer ） モエ・エ・シャンドン プレジデント兼CEOのコメント

「Formula 1(R) への復帰から2年目を迎え、両者のパートナーシップは単なる復帰を超え、確固たる存在へと進化しています。モエ・エ・シャンドンとFormula 1(R) の根底にあるのは、精密さと卓越性への飽くなき追求という通の価値観です。私たちは、双方の領域を形づくるクラフトマンシップやチームワークを称え、表彰台のセレブレーションを、関わるすべての人と『勝利を分かち合う瞬間』へと高めてまいります。」

Formula 1(R) セレブレーション・ジャーニー

2026年、モエ・エ・シャンドンは勝利を単なる結果ではなく、“深い感動と記憶の共有”へと昇華させます。その物語は、レース直後のパルクフェルメから始まります。舞台裏で極限の精度を追求し続けるチームにスポットライトが当たり、その努力が称えられます。続いて、勝利したドライバーはジェロボアムボトルにサインを施し、クールダウンルームへと向かいます。そこでは、レースの余韻と達成の重みを改めて実感します。そして、チャンピオンたちはコリドーを通り、表彰台へと導かれます。その一歩一歩には、誇りと高揚感、そして歴史への共鳴が込められています。やがて迎えるのが、頂点の瞬間――表彰台。轟く歓声、満ちあふれるエネルギー。モエ・エ・シャンドンのジェロボアムボトルが掲げられ、3人のドライバーがともに祝福し、観衆の歓声がその勝利を確かなものにします。そのすべての瞬間が「勝利は、分かち合うことでより輝く」という、ひとつの真実を物語っています。

FORMULA 1(R) LOUIS VUITTON モナコグランプリ 2026の様子

■ABOUT MOET & CHANDON モエ・エ・シャンドンについて

1743年に創業したモエ・エ・シャンドンは、シャンパーニュ地方最大のテロワールを基盤に、豊かで多彩なシャンパンのポートフォリオを通じて、そのサヴォワフェール（卓越した技術）を世界へと届けています。150カ国以上で展開するメゾンのクラフツマンシップは、シャンパンを感動へと昇華する芸術です。それは、多くの人々の手と想いによって紡がれる共同の創造であり、一本一本のボトルが歓びと祝福を分かち合うためのインビテーションとなります。「人生は分かち合うことでより豊かになる」という深い信念のもと、メゾンのラインナップには、時代を超えて愛されるタイムレスなクラシック「モエ アンペリアル」、オーダーメイドのように仕立てられる「グラン ヴィンテージ」、氷とともに楽しむために初めて開発されたシャンパン「アイス アンペリアル」、そしてオート・エノロジー（オートクチュールに例えられる）の最高峰を体現する「コレクション アンペリアル」などが揃います。それぞれのキュヴェは、いきいきとした果実味、洗練された熟成感、そして自然体で楽しめる心地よさを、一口ごとに表現しています。シャンパーニュのリーダーとして、モエ・エ・シャンドンは人々とコミュニティの福祉に配慮し、「ナチュラ ノストラ」および「エッセンシア」といったサステナビリティ・プログラムを通じて責任ある取り組みを推進し、未来の世代へと守られた自然を引き継ぐことに尽力しています。

公式ウェブサイト ：https://www.moet.com/ja-jp(https://www.moet.com/ja-jp)

公式LINEアカウント ：https://lin.ee/aK9ulUb(https://lin.ee/aK9ulUb)

公式インスタグラム ：https://www.instagram.com/moetchandon/(https://www.instagram.com/moetchandon/)

■ABOUT FORMULA1 フォーミュラ1(R)について

フォーミュラ1(R) は1950年に始まり、世界で最も権威あるモータースポーツ競技であると同時に、世界で最も人気のある年間スポーツシリーズです。Formula One World Championship Limitedはフォーミュラ1(R) の一部であり、FIAフォーミュラ・ワン世界選手権(TM)の商業権を独占的に保有しています。フォーミュラ1(R) は、Liberty Media Corporation（NASDAQ：FWONA、FWONK、LLYVA、LLVYK）の子会社であり、Formula One Groupのトラッキングストックに紐づけられています。F1ロゴ、F1 FORMULA 1ロゴ、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUBおよび関連する標章は、Formula One Licensing BV（フォーミュラ1関連企業）の商標です。すべての権利は留保されています。