昭和株式会社、「橄欖苦甘」の健康食品資料を日本市場向けに更新
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351747/images/bodyimage1】
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。「橄欖苦甘」について、日本市場向けの健康食品資料を更新します。
健康食品を選ぶ際には、製品名や成分印象だけでなく、原材料、利用目安、保存方法、製造管理の考え方を確認することが大切です。昭和株式会社では、「橄欖苦甘」の基本情報を整理し、公式サイトと昭和堂 大塚店の店頭資料で確認しやすい構成へ見直します。
本製品は中日本カプセル株式会社で製造されています。今後も、昭和株式会社の健康食品情報として、品質確認資料と表示情報をあわせて管理してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。「橄欖苦甘」について、日本市場向けの健康食品資料を更新します。
健康食品を選ぶ際には、製品名や成分印象だけでなく、原材料、利用目安、保存方法、製造管理の考え方を確認することが大切です。昭和株式会社では、「橄欖苦甘」の基本情報を整理し、公式サイトと昭和堂 大塚店の店頭資料で確認しやすい構成へ見直します。
本製品は中日本カプセル株式会社で製造されています。今後も、昭和株式会社の健康食品情報として、品質確認資料と表示情報をあわせて管理してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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