神奈川県初！横浜商科大学が「自然エネルギー100%大学」への転換を発表 〜6月6日に講演会を開催。小泉純一郎元首相らも登壇し、文系大学が挑む「商学×脱炭素」の先進モデルを提示〜

神奈川県初！横浜商科大学が「自然エネルギー100%大学」への転換を発表 〜6月6日に講演会を開催。小泉純一郎元首相らも登壇し、文系大学が挑む「商学×脱炭素」の先進モデルを提示〜