【東京医科大学】MRIで見逃される前立腺がんを色で可視化― 新たなADCカラーマップ技術を開発、臨床的に重要な前立腺がんの発見と診断支援への応用に期待 ―

【東京医科大学】MRIで見逃される前立腺がんを色で可視化― 新たなADCカラーマップ技術を開発、臨床的に重要な前立腺がんの発見と診断支援への応用に期待 ―