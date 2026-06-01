子ども向けオーラルケア商品・健康食品などを展開するウィステリア製薬株式会社(代表取締役：横沢 卓也、本社：東京都中央区日本橋)は、2026年6月1日、東京・有明の複合商業施設である住友不動産 ショッピングシティ「有明ガーデン」内に新店舗「子育てを、楽しく・正しく・ラクに。Wisteria」をOPENします。

新店舗OPEN記念企画として、6月1日から1週間限定で、水筒を持参したお子さまを対象に、子ども用麦茶「やさしいおやさいっちゃ」を無料でプレゼントします。





昨年は全国で熱中症による救急搬送が10万人を超え、子ども世代の搬送も8,978人にのぼりました。夏本番を前に、外出先での水分補給と、汗をかく季節に不足しがちな栄養補給を親子で意識するきっかけづくりを目指します。





有明ガーデン新店舗









【昨年の熱中症搬送は10万510人、子ども世代だけでも8,978人】

総務省消防庁が公表した「令和7年(2025年5月～9月)の熱中症による救急搬送状況」によると、昨年の全国の熱中症による救急搬送人員は100,510人となり、調査開始以降で最多となりました。

出典： https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/items/r7/heatstroke_nenpou_r7.pdf





年齢区分別では、7歳以上18歳未満の「少年」が8,447人、7歳未満の「乳幼児」が531人で、子ども世代だけでも合計8,978人が救急搬送されています。

また、発生場所別では「道路」が19,773人、「公衆(屋外)」が12,175人となっており、買い物や移動、レジャーなど外出中の水分補給が重要になっています。

6月は本格的な猛暑の前段階でありながら、気温の上昇に体が慣れていない時期です。夏場は汗をかきやすく、食欲も落ちやすいため、子どもの熱中症対策では、こまめな水分補給に加え、日々の食事や飲み物を通じて栄養をとる意識も大切です。









【6月1日OPEN記念、水分と栄養補給を応援する1週間限定企画】

今回の無料プレゼント企画は、2026年6月1日にOPENする有明ガーデン新店舗の開店記念として実施するものです。

対象は、水筒を持参して来店したお子さま。店舗で子ども用麦茶「やさしいおやさいっちゃ」を提供し、持参した水筒に入れて持ち帰ることができます。

同社では、子ども向け商品を扱うメーカーとして、商品の販売だけでなく、親子が日常の健康習慣を見直すきっかけをつくることを重視しています。

今回の企画も、単なる試飲配布ではなく、「外出時に水筒を持つ」「こまめに飲む」「甘い飲料以外の選択肢を知る」「飲み物からも栄養を意識する」といった行動につなげることを目的としています。









【麦茶配布店舗】

店舗名 ： 子育てを、楽しく・正しく・ラクに。Wisteria

所在地 ： 東京都江東区有明2-1-8 有明ガーデン2F

OPEN日 ： 2026年6月1日(月)

営業時間 ： 10:00～21:00

実施期間 ： 2026年6月1日(月)から6月8日(月)の1週間限定

企画内容 ： 水筒を持参したお子さまに「やさしいおやさいっちゃ」を

無料プレゼント





有明ガーデン新店舗2









【35種類の国産野菜・果物を使用した子ども用麦茶を無料プレゼント】

「やさしいおやさいっちゃ」は、国産野菜31種と果物4種を使用した子ども用麦茶です。

野菜不足が気になる家庭でも、普段の飲み物として取り入れやすいよう、麦茶味に仕上げています。ビタミンD、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、葉酸、パントテン酸など、子どもにうれしい栄養素を配合。独自製法により、野菜の味や香りを感じにくく、野菜が苦手な子どもでも飲みやすい設計です。

今回の企画では、有明ガーデン内の新店舗に水筒を持参したお子さまに同商品を無料で提供します。配布は店舗営業時間内に実施し、なくなり次第終了となります。

商品ページ： https://www.wisteria-p.jp/item/yasashi-oyasaicya/









【“買う場所”から“親子の健康習慣をつくる場所”へ】

猛暑の長期化により、子どもの熱中症対策は、家庭や学校だけでなく、商業施設や外出先でも支えるべきテーマになりつつあります。

ウィステリア製薬では、今回OPENする有明ガーデン店舗を、商品を販売するだけの場所ではなく、親子が気軽に立ち寄り、子育てや健康習慣について考えられる場として展開していきます。

今後は、季節に応じた子ども向け健康習慣イベントや、保護者向けの商品体験企画なども検討し、親子の日常に寄り添うブランドづくりを進めていきます。

本件に関するより詳しい内容をご希望でしたら、当社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けておりますので、是非お問い合わせください。









【会社概要】

会社名 ： ウィステリア製薬株式会社

所在地 ： 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-1-4 画廊ビル4階

代表者 ： 代表取締役 横沢 卓也

事業内容 ： 子ども向けオーラルケア商品、健康食品、生活雑貨等の企画・販売

URL ： https://www.wisteria-p.jp/

商品ページ： https://www.wisteria-p.jp/item/yasashi-oyasaicya/