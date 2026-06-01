1,800台のトラックと2,900人超のドライバーで毎日500万人の食生活を支える物流インフラ企業、アサヒロジスティクス株式会社（埼玉県さいたま市中央区／代表取締役社長 横塚元樹）は、グループ会社である有限会社川越自動車学校（埼玉県川越市／代表取締役社長 横塚元樹）にて、2026年6月1日より準中型AT車教習を開始いたします。 同校では、2026年4月1日の制度改正施行日に合わせ、中型AT車による教習をいち早く開始しております。中型AT車免許取得については、4月1日の受付開始より5月末日までで、グループ拠点を含む東北・関西エリアから70名超が入校しております。この数字は前年同時期と比較し1.8倍となっており、物流業界におけるAT限定免許への高い需要がうかがえます。 物流業界ではトラックのAT化やドライバー不足への対応が求められる中、同校では制度改正を見据え、免許取得環境の整備を進めています。 ※6月1日は休校日につき、受付は6月2日より開始いたします。

中型AT車教習のこれまでの実績

◆2026年4月1日より教習開始（埼玉県初※） ※埼玉県警察本部免許課確認 ◆AT中型教習車4台を導入 ◆グループ拠点を含む東北・関西と幅広いエリアからの問い合わせ有 ◆受講登録者数は5月31日時点で70名超

準中型AT車教習導入の背景

物流業界では、トラックのAT化が進む一方、「物流の2024年問題」を背景にドライバー不足が深刻化しており、若年層や未経験者が物流業界へ挑戦しやすい環境づくりが求められています。免許取得時のハードルを下げ、人材確保と育成を進めることは、持続可能な物流体制の構築に向けた重要なテーマとなっています。 準中型免許は18歳から取得可能であり、コンビニ配送や食品配送などで多く使用される2tトラックの運転に必要な免許です。一方、中型免許はより大型の配送車両に対応しており、物流業界でのキャリアアップにもつながります。 川越自動車学校では、2026年4月より開始した中型AT車教習に続き、新たに準中型車教習を開始することで、若年層・未経験者の物流業界へのチャレンジを後押しするとともに、その後のキャリア形成までを支援する教習体制を整備してまいります。

川越自動車学校について

川越自動車学校は、2022年10月にアサヒロジスティクスのグループ会社となりました。物流業界で課題となっているドライバー不足の解消に向けた取り組みを進めています。普通自動車免許の教習に加え、中型教習車の増台や中型免許の短期取得プランの導入など、物流業界で必要とされる免許取得を支援する体制を整備しています。 これらはアサヒロジスティクスが展開する各種ドライバー育成制度と連携しており、グループ全体で物流人材の育成と確保に取り組んでいます。 【名称】 有限会社川越自動車学校 【所在地】 埼玉県川越市野田町二丁目20番地50 【代表者】 代表取締役社長 横塚 元樹