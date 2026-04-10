【革新】StreamFab、ブラウザ型ダウンローダーの第4弾「Amazon Downloader for Browser」を今週リリース！初回限定15%OFFキャンペーンも実施
動画ダウンロードソリューションのグローバルリーダーであるStreamFabは、PCインストール型の常識を覆す新製品シリーズ「StreamFab for Browser」の最新ラインナップとして、待望のAmazon Downloader for Browserを今週中に正式リリースすることを発表いたしました。
これまでYouTube、Netflix、Disney+のブラウザ版を立て続けにリリースし、市場から高い評価を得てきたStreamFabが、ついに世界最大級の動画配信サービスであるAmazon Prime Videoに対応します。
■ 開発の背景とブラウザ版の優位性
従来のソフトウェア版StreamFabは、その圧倒的な安定性と高画質で多くのユーザーに支持されてきました。しかし、現代のユーザーニーズは「より手軽に」「デバイスを問わず」という方向へ進化しています。
今回登場するブラウザ版Amazon Downloaderは、専用ソフトをPCにインストールする手間を省き、ブラウザ上での操作のみで完結する利便性を追求しました。
■ Amazon Downloader for Browserの主な特徴
直感的な操作性:
Amazonのウェブサイトを閲覧している感覚で、お気に入りの映画やドラマをワンクリックで保存可能です。
高画質・高速保存:
ブラウザ版でありながら、ソフトウェア版に引けを取らないエンコード技術を採用。オフライン環境でもクリアな映像を楽しめます。
互換性の向上:
ブラウザベースで動作するため、システムの干渉を最小限に抑え、よりスムーズなユーザー体験を提供します。
■ 価格とリリース記念キャンペーン
本製品の価格設定は、従来のソフトウェア版と同価格帯を予定しております。さらに、今回のリリースを記念して、「Amazon Downloader for Browser 発売記念セール」を実施いたします。
キャンペーン内容: 初回購入ユーザーに限り、通常価格から15%割引
実施期間: 今週のリリース開始から期間限定
■ 今後の展望
StreamFabは、デジタルコンテンツの楽しみ方を広げるため、今後もブラウザ版の対応プラットフォームを拡大していく予定です。「いつでも、どこでも、最高のエンタメを」というビジョンのもと、ユーザーに寄り添った製品開発を続けてまいります。
公式サイト: https://streamfab.dvdfab.org/streamfab-for-browser.htm
上記の情報が公式発表と一致しない場合は、公式から提供される最新情報が正となります。
配信元企業：日進斗金合同会社
これまでYouTube、Netflix、Disney+のブラウザ版を立て続けにリリースし、市場から高い評価を得てきたStreamFabが、ついに世界最大級の動画配信サービスであるAmazon Prime Videoに対応します。
■ 開発の背景とブラウザ版の優位性
従来のソフトウェア版StreamFabは、その圧倒的な安定性と高画質で多くのユーザーに支持されてきました。しかし、現代のユーザーニーズは「より手軽に」「デバイスを問わず」という方向へ進化しています。
今回登場するブラウザ版Amazon Downloaderは、専用ソフトをPCにインストールする手間を省き、ブラウザ上での操作のみで完結する利便性を追求しました。
■ Amazon Downloader for Browserの主な特徴
直感的な操作性:
Amazonのウェブサイトを閲覧している感覚で、お気に入りの映画やドラマをワンクリックで保存可能です。
高画質・高速保存:
ブラウザ版でありながら、ソフトウェア版に引けを取らないエンコード技術を採用。オフライン環境でもクリアな映像を楽しめます。
互換性の向上:
ブラウザベースで動作するため、システムの干渉を最小限に抑え、よりスムーズなユーザー体験を提供します。
■ 価格とリリース記念キャンペーン
本製品の価格設定は、従来のソフトウェア版と同価格帯を予定しております。さらに、今回のリリースを記念して、「Amazon Downloader for Browser 発売記念セール」を実施いたします。
キャンペーン内容: 初回購入ユーザーに限り、通常価格から15%割引
実施期間: 今週のリリース開始から期間限定
■ 今後の展望
StreamFabは、デジタルコンテンツの楽しみ方を広げるため、今後もブラウザ版の対応プラットフォームを拡大していく予定です。「いつでも、どこでも、最高のエンタメを」というビジョンのもと、ユーザーに寄り添った製品開発を続けてまいります。
公式サイト: https://streamfab.dvdfab.org/streamfab-for-browser.htm
上記の情報が公式発表と一致しない場合は、公式から提供される最新情報が正となります。
配信元企業：日進斗金合同会社
プレスリリース詳細へ