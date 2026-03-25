東武百貨店 池袋本店では4月2日(木)から13日(月)まで、「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」を開催します。9回目となる今回は過去最長12日間の開催で、過去最大149店舗※が出店。前半と後半で約55店舗が入れ替わり、北は北海道、南は沖縄まで全国各地のグルメが集結します。注目は、42店舗※の初出店グルメ。熊本の特産、馬肉づくしの弁当や、山形県産ラフランス、つや姫の米粉を使用したシュークリームなど、バラエティ豊かにご紹介します。そのほか、今だけココだけの東武限定品や、会場でつくるできたてグルメ、定番のご当地グルメを展開。都内にいながら、日本各地を旅する気分が味わえます。

※期間中、入れ替え含む









◆馬肉づくしの弁当やラフランスのシュークリームなど、42店舗が初登場！

＜初出店＞＜東武限定品＞＜実演＞

【馬肉料理 饗応はしもと】[熊本]

馬づくし御膳「極」

3,240円(1折)〈各日販売予定20点〉

熊本の特産、馬肉料理を盛りだくさんに詰め合わせた馬肉づくし弁当。

販売期間：4月2日(木)～7日(火)





【馬肉料理 饗応はしもと】





＜初出店＞＜東武限定品＞＜実演＞

【すし処いつき】[鳥取]

穴子かに棒ちらし

2,079円(1折)〈各日販売予定20点〉

旨味風味にこだわり手で剥いた山陰産の紅ずわい蟹の蟹身と、国産真穴子を使用した絶品ちらし。

販売期間：4月2日(木)～7日(火)





【すし処いつき】





＜初出店＞＜実演＞

【Ora da cacao ＆ chou】[山形]

かみのやまシュー

(1)ラフランス

(2)ずんだ

各486円(1個)〈各日数量限定〉

山形県産「つや姫」の米粉を使ったクッキーシューと山形県産ラフランスのクリームが相性抜群。

販売期間：4月2日(木)～7日(火)





【Ora da cacao ＆ chou】





＜初出店＞＜東武限定品＞

【和歌山バターサンド専門店101】[和歌山]

ひとくちサイズのバターサンド

塩バニラブランデークランベリー

321円(1個)〈各日販売予定30点〉

和歌山天塩とバニラが香るバターサンド。

ブランデーとクランベリーの酸味が上品な一品。





【和歌山バターサンド専門店101】





＜初出店＞＜イートイン＞

【八丈島ジャージーカフェ】[東京]

ジャージーミルクソフトクリーム

601円(1個)

八丈島ジャージー牛乳の甘みが詰まった濃厚なソフトクリーム。

販売期間：4月2日(木)～7日(火)





【八丈島ジャージーカフェ】





＜初出店＞＜東武限定品＞＜イートイン＞

【in EZO】[北海道]

ぜいたく！ホタテバター味噌らぁめん

1,980円(1杯)〈各日販売予定30点〉

濃厚味噌バターラーメンに、北海道噴火湾産の大ぶりホタテをトッピング。

販売期間：4月2日(木)～7日(火)





【in EZO】





◆実演・できたてのご当地肉・海鮮弁当に注目！

＜東武限定品＞＜実演＞

【白水乃蔵】[熊本]

四種のあか牛御膳

3,996円(1折)〈各日販売予定30点〉

熊本県ブランド牛あか牛の100％ハンバーグ、トモサンカク・上赤身のステーキ、あか牛の焼肉の4種食べ比べ。





【白水乃蔵】





＜東武限定品＞＜実演＞

【飛騨天狗GIFU】[岐阜]

飛騨牛ロースステーキと柔らか牛タンのローストビーフ塩だれ仕立ての2種盛り弁当

2,970円(1折)〈各日販売予定20点〉

岐阜県ブランド牛「飛騨牛」のロースステーキを贅沢に使用した肉弁当。





【飛騨天狗GIFU】





＜実演＞

【おらいの牛たん】[宮城]

塩糀熟成厚切り牛たんわっぱ

2,800円(1折)

塩糀で熟成した牛たんは柔らかく旨味際立つひと品。





【おらいの牛たん】





＜東武限定品＞＜実演＞

【和風だし伊藤圓】[北海道]

樽海弁当

3,240円(1折)

〈各日販売予定50点〉

北海道産のオオズワイガニ・いくらをはじめ、海鮮盛りだくさんの贅沢弁当。

販売期間：4月2日(木)～7日(火)





【和風だし伊藤圓】





＜実演＞

【広島牡蠣専門店 千両屋】[広島]

かきめしカキフライ

1,944円(1折)

ぷりっと濃厚な瀬戸内海のかきを使用。





【広島牡蠣専門店 千両屋】





◆そのほか、定番ご当地グルメが目白押し

＜実演＞

【たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋】[大阪]

元祖たこ焼き 小箱

801円(1箱/12個入)





【たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋】





＜実演＞

【小川の庄 おやき村】[長野]

縄文おやき各種

各270円(1個)





【小川の庄 おやき村】





【白えび亭】[富山]

白えび天ぷら

1,080円(50g)





【白えび亭】





【野島水産】[高知]

かつおの藁焼きたたき

972円(100gあたり)





【野島水産】





【チキン南蛮専門店 金の皿】[宮崎]

チキン南蛮

594円(100gあたり)





【チキン南蛮専門店 金の皿】





【沖縄海藻専門店 もずキム】[沖縄]

もずくのキムチ漬け

1,581円(350g)









◆【2週目】約55店舗が入れ替え！後半はお酒に合うグルメが集結

2週目は、47都道府県のお酒を会場で楽しめる「日本名門酒会 NIPPON SAKE 47 立ち呑み処」を展開。お好きなご当地グルメを各地のお酒と一緒にお楽しみいただけます。





＜初出店＞＜実演＞

【天草 幸福堂】[熊本]

車海老の塩焼き

1,001円(1本)〈各日数量限定〉

熊本県天草市産車海老の塩焼き。

頭から丸ごと食べられ、プリッと甘みが弾けだす。

販売期間：4月8日(水)～13日(月)





【天草 幸福堂】





＜初出店＞

【アジ好きですか？】[東京]

千葉県富津市産黄金アジ

プラチナアジフライ

1,781円(3枚セット)〈各日販売予定50点〉

千葉県富津市産黄金アジを使用。

低温でじっくり揚げるサクサク・ふわふわなアジフライ。

販売期間：4月8日(水)～13日(月)





【アジ好きですか？】





＜初出店＞＜実演＞

【Kalpasi】[東京]

2種合いがけカレー(スリランカ海老カレー/ムンバイチキンキーマ)

2,001円(1折)

海老の濃厚な出汁とココナッツが効いたカレーと、スパイスとハーブが重なる香り高いキーマカレー。

販売期間：4月8日(水)～13日(月)





【Kalpasi】





＜初出店＞

【若戎酒造】[三重]

若戎 純米大吟醸 磨き35

9,350円(720ml)

販売期間：4月8日(水)～13日(月)





＜初出店＞

【日本名門酒会 NIPPON SAKE 47 立ち呑み処】

(1)酒チケットを購入(3枚綴り1,500円)

(2)好きなお酒を3杯選ぶ

(3)会場内でお好きなグルメを購入

(4)イートインスペースでお酒とグルメを

一緒に楽しむ。









◆【2週目】甘いスイーツもはずせない！

＜初出店＞＜イートイン＞

【ベリーズベリー】[栃木]

ストロベリーバブルワッフル

1,201円(1個)

栃木県産完熟いちごを贅沢に使用した、いちご農家が作るサクもちワッフル。

販売期間：4月8日(水)～13日(月)





【ベリーズベリー】





＜初出店＞＜イートイン＞

【阿蘇ミルク牧場】[熊本]

ソフトクリーム

571円(1個)

阿蘇ミルク牧場内で飼育している5種類の乳牛のミルクを使用した濃厚なコクのあるソフトクリーム。

販売期間：4月8日(水)～13日(月)









＜「第9回 47都道府県にっぽんのグルメショー」概要＞

場所 ：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)

期間 ：2026年4月2日(木)～13日(月)

前半 ：4月2日(木)～7日(火)

後半 ：4月8日(水)～13日(月)

営業時間：午前10時～午後7時 ※4月7日(火)は午後5時閉場

店舗 ：149店舗※初出店42店舗(入れ替え含む)





※3月24日(火)時点の内容です。

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。

※イートインは閉場30分前がラストオーダーです。

※各都道府県産以外の素材を使用している場合がございます。