NFT¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È～¤ª¤Ç¤«¤±¤Î¾Ú¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¡È¤ª¤Ç¤«¤±¡¢¤±¤¤¤Ï¤ó¡ÉNFT¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ3D¼ÖÎ¾¤òGET¤·¤è¤¦¡ª～
µþºå¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Ê¿Àî ÎÉ¹À¡¢°Ê²¼¡Öµþºå¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ë¤ÈµþºåÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§°æ¾å ¶ÕÌé¡¢°Ê²¼¡ÖµþºåÅÅ¼Ö¡×)¤Ï¡¢SUSHI TOP MARKETING³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆÁ±Ê ÂçÊå¡¢°Ê²¼¡ÖSUSHI TOP MARKETING¡×)¤È¤È¤â¤Ë¡¢NFT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¡¢¤±¤¤¤Ï¤ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£NFT¡ÊÈóÂåÂØÀ¥Èー¥¯¥ó¡Ë¤È¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤ËÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÁÃÍ¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ò±Ø¤ä¼ÖÆâ¤Ç¤ÎË¬Ìä¾ÚÌÀ¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¡Ö²þ¤¶¤óÉÔÇ½¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¡×¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³Î¤«¤Ê»²²Ã¾ÚÌÀ¤È¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤½êÍ²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÊÒ¼ê¤ËµþºåÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡È¤ª¤Ç¤«¤±¡É¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£ ¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢µþºå¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈµþºåÅÅ¼Ö¤¬¼Â»Ü¤·¤¿»ö¶È¶¦ÁÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡ØµþºåÅÅ¼Ö »ö¶È¶¦ÁÏ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Ù¤ÎÊç½¸¥Æー¥Þ¡ÖÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏºÆÈ¯¸« ¿´¤Ë»Ä¤ë¤ª¤Ç¤«¤±¥·ー¥ó¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ËSUSHI TOP MARKETING¤«¤é±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢NFT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤òÍÑ¤¤¤Æ°ÜÆ°¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¥é¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆNFT¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¼èÆÀ¡£½¸¤á¤¿NFT¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥¤¥ó¤ä3D¼ÖÎ¾¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î1Æü(Æü)～3·î31Æü(²Ð)¡Ú¥é¥êー¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û2200·Ï¡¦3000·Ï¡¦8000·Ï¡¦700·Á¡¦¹Ýº÷Àþ(¤¢¤«¤Í¡¦¤³¤¬¤Í) 3000·Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¡¦8000·Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ーËçÊý»Ô¡¦»ä»Ô¡¦±§¼£¤Î³Æ±Ø¡ÚÀßÃÖ¾ì½ê¡Û¼ÖÎ¾¡¿³ÆÊÔÀ®¤ÎÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤ª¤è¤ÓºÇ¸åÈø¼ÖÎ¾Æâ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨700·Á¡¦¹Ýº÷Àþ¤Ï1¥«½ê±Ø¡¿³Æ±Ø²þ»¥ÉÕ¶á(²þ»¥³°)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¡¿¥·ー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥±¥Ã¥È
¡ÚÃ£À®¾Þ¡ÛNFT¥¹¥¿¥ó¥×¡¡£³¸Ä¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥¤¥ó¡¿µþºåÆÃµÞÈ·¥Þー¥¯£µ¸Ä¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥¤¥ó¡¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¥Þー¥¯£¸¸Ä¡¡3D¼ÖÎ¾¡¿8000·Ï ¥³¥ó¥×¥êー¥È(10¸Ä)¡¡3D¼ÖÎ¾¡¿3000·Ï
¡¡¢¨ Ãí°Õ»ö¹à ¡¦¥é¥êー¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¾è¼Ö·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¼èÆÀ¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥«ー·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡¦¥é¥êー¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÅÓÃæ²¼¼Ö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÎ¸³ÈÇNFT¥¹¥¿¥ó¥×¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤«¤é¼èÆÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
～¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÎQR´ë²è¾è¼Ö·ô¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡ª～µþºåÅÅ¼Ö¡¡Âçºå¡¦µþÅÔ1Æü¾è¼Ö·ô(https://www.keihan.co.jp/traffic/valueticket/detail/osaka-kyoto1day.html)µþºåÅÅ¼Ö¡¡µþÅÔ1Æü¾è¼Ö·ô(https://www.keihan.co.jp/traffic/valueticket/detail/kyoto1day.html)¤½¤ÎÂ¾¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤(https://www.keihan.co.jp/traffic/valueticket/)¡£¡Ú»²¹Í¡ÛSUSHI TOP MARKETING³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×¡Ê£±¡Ë ½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®°ìÃúÌÜ7ÈÖ2¹æ Åìµþ¥µ¥ó¥±¥¤¥Ó¥ë 27³¬¡Ê£²¡Ë Àß¡¡Î©¡¡2021Ç¯10·î29ÆüÀßÎ©¡Ê£³¡Ë £Õ£Ò£Ì¡¡https://www.sushitopmarketing.com/¡Ê£´¡Ë »ö¶ÈÆâÍÆ¡¡´ë¶È¤ÎNFT¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç°Ê¡¡¾åhttps://newscast.jp/attachments/PoQq800uvSbOfexm6DeL.pdf