愛知県尾張旭市で重症心身障害児・医療的ケア児の支援を行う特定非営利活動法人にこまる（代表理事：廣中志乃、以下「にこまる」）は、2026年3月の多機能型通所施設「にこライフ」開設に向けたクラウドファンディングを開始しました。

公開直後より多くの共感を集め、第一目標金額である100万円を達成。大手クラウドファンディングサイト CAMPFIREの「ソーシャルグッド部門」にランクインするなど注目を集めています。現在は、施設の中核設備となる「天井走行リフト」の導入費用を目指し、ネクストゴール600万円への挑戦を開始しました。▼クラウドファンディング プロジェクトページhttps://camp-fire.jp/projects/view/886023

- 重症心身障害児向け施設「にこライフ」は2026年3月開設予定- クラウドファンディング第一目標100万円達成、ネクストゴール600万円へ挑戦中- 天井走行リフトで重力から解放された入浴体験を実現- 地域交流カフェで「ごちゃまぜ」の共生社会を創出- 高校卒業後の障害児の「18歳の壁」と入浴介助の負担解決が課題

■プロジェクト立ち上げの背景：地域の「18歳の壁」と「入浴の負担」

重い障害のある子どもたちにとって、高校卒業後の「日中の居場所（生活介護事業所）」不足は深刻な地域課題です。尾張旭市近隣でも既存施設は満員状態で、卒業と同時に社会との接点が途切れてしまう親子が少なくありません。また、成長に伴い体重が増加する子どもたちの「入浴・移乗介助」は、家族やスタッフの腰痛リスクなど身体的負担が大きく、安心安全なケアの継続が課題となっていました。

■「ないなら、創る」。新施設『にこライフ』の挑戦

代表の廣中自身も重症心身障害児の母であり、「ないなら創る」という決意のもと10年間活動を続けてきました。新施設では、以下の2つの設備導入を目指しています。

1. まるでアトラクション！「天井走行リフト」でワンダフルな入浴を

抱え上げることなく、部屋中を空飛ぶように移動できる天井走行リフトを導入します。負担軽減だけでなく、子どもたちが「自分で動ける」楽しみを感じられる設計です。このリフトで浴槽まで移動し、ゆったりと湯船につかる「ワンダフル入浴」を提供します。

2. 地域とつながる 「トレーラーハウス型にこカフェ」

敷地内にカフェ機能を持つトレーラーハウスを設置。障害の有無にかかわらず、地域住民が気軽に立ち寄り、自然と交流が生まれる「ごちゃまぜの場」を創出します。

■「大逆転劇」への挑戦。ネクストゴールについて

第一目標の100万円は達成しましたが、リフト設置に必要な約600万円にはまだ届いていません。「All-in方式」での挑戦ですが、私たちは妥協することなく、理想の設備を子どもたちに届けたいと考えています。「ピンチを面白がる」というにこまる独自の精神で、この大きな壁への挑戦自体を、地域を巻き込むムーブメントに変えていきます。

■代表理事 廣中志乃のコメント

「わが子に障害があると分かった日、私の中の『当たり前』は崩れ去りました。でも、地域の方々に支えられ、今があります。この新施設は、私たちから地域への恩返しであり、未来への投資です。天井走行リフトがあれば、子どもたちは重力から解放され、自由になれます。ぜひ、この夢の共犯者になってください」【参考情報：代表インタビュー記事】▼「働くことは夢を持ち続けること」（ハタラクラボ：代表理事 廣中志乃インタビュー）https://hataraku-labo.jp/00018-2/※ 廣中志乃の創業の経緯や、活動にかける想い、仕事観が詳しく掲載されています。

【法人概要】商号：特定非営利活動法人にこまる代表者：代表理事 廣中志乃所在地：〒488-0824 愛知県尾張旭市西山町1丁目3-21設立：2015年事業内容：重症心身障害児・医療的ケア児の通所支援、居宅介護などURL：https://nikomaru200.xsrv.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】特定非営利活動法人にこまる担当：山田隆司TEL：052-799-9340Email：niko25maru00@gmail.com※ ご連絡いただく場合は「プレスリリースを見た」と一言添えていただけますと助かります。

