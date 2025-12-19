¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¤¬2026Ç¯3·î13Æü¤Ë¡ÖWiDS TOKYO @ Otsuma Women's University¡ÁNext Generation¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¡×Âè2²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ ¡½ Âè2²ó¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü
ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢³ØÄ¹¡§»ÔÀîÇî¡Ë¤Ï2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¡ÖWiDS TOKYO @ Otsuma Women¡Çs University ¡Á Next Generation¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¡×Âè2²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø²Ê¡×¤ò³«Àß¤·¤¿ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤¬ÁÏ»Ï¤·¤¿¡ÖWiDS¡ÊWomen in Data Science¡Ë¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤¦¤â¤Î¡£³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Âè2²ó¡Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡×¤âÊ»¤»¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç¡¢¿·¤·¤¤SDGs¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¡¢2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤äº£¸å¤ÎÊúÉé¤òÊç½¸¡£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥àÅöÆü¤Ë¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¤Ï2025Ç¯4·î¡¢¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø²Ê¡×¤ò³«Àß¡£¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ßÊ¸ÍýÍ»¹ç¤ÎÃÎ¸«¤òÈ÷¤¨¡¢¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤òÈ¯¸«¡¦²ò·è¤¹¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¼«Î©¤·¤Æ³Ø¤Ó¡¢Æ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë½÷À¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¿Ê·îÊâ¤Î¡ÖÀ¸À®AI»þÂå¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î»þÂå¤òÃ´¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤ò¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÎÎ°è¤ØÂ¿¿ô¤¤¤¶¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤«¤é¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º£Ç¯¤â¡ÖWiDS TOKYO @ Otsuma Women's University¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î ICME¡ÊInstitute for Computational & Mathematical Engineering¡Ë¤¬ÁÏ»Ï¤·¤¿WiDS¡ÊWomen in Data Science¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£WiDS¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿ÃÄÂÎ¤¬±¿±Ä¤·¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥àÅù¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¤Î¡ÖWiDS TOKYO @ Otsuma Women's University¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè2²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤ÍèÇ¯1·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡ÖÂè2²ó¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç¡¢¿·¤·¤¤SDGs¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤äÊúÉé¤òÊç½¸¡£¿³ºº¤Î¾å¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ï3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÂè2²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¡£
¡üWiDS TOKYO @ Otsuma Women's University¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³èÆ°
¡ Â¿¤¯¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤¬¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢Ì¤Íè¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢ ¼ã¤¤À¤Âå¤¬¥Ç¡¼¥¿»×¹Í¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ê*1¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÆÃ¤ËÃæ³Ø¹»¡¢¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ª¤è¤ÓÂç³Ø±¡À¸¤ò´Þ¤àÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦AIÎÎ°è¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÎÎ°è¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Î¤ß¤Ê¤é¤º´ðËÜÅª¤ÊÂÖÅÙ¡Ê*2¡Ë¤ÎÞ¾ÍÜ¤òÌÜ»Ø¤¹³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¤Âå¤ò21À¤µªÃæÍÕ°Ê¹ß¤Î¼Ò²ñ¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦AIÎÎ°è¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£ Âè2²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡¡¡ÖWiDS TOKYO @ Otsuma Women's University ¡Á Next Generation¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¡×³µÍ×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û
¡¡2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë 13:00¡Á16:30
¡Ú²ñ¡¡¾ì¡Û
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥¯1st³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ËÜ¼Ò¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ë¡¼¥à
¡¡¡¦½»½ê¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3ÃúÌÜ2-1¡¡Ï»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ï¡¼
¡¡¡¦URL¡§ https://corp.wingarc.com/company/map/tokyo_access.html
¡Ú»²²Ã¡¦¿½¤·¹þ¤ß¡Û
¡¡2026Ç¯2·î¤òÌÜ½è¤ËÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç°ÆÆâ
¡ÚÌÜ¡¡Åª¡Û
¡¡¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦AI¤Î¸½ºß¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¾Íè¤ò¸ì¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ò¤³¤ÎÎÎ°è¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤¦
¡Ú¥Æ¡¼¥Þ¡Û
¡¡ À¸À®AI»þÂå¤Î¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦AI¶µ°é¡Á¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡©¡Á
¡ÚÆâ¡¡ÍÆ¡Û¢¨Ä´À°Ãæ
¡¡13:00¡Á13:10¡¡³«²ñ
¡¡13:10¡Á13:40¡¡´ðÄ´¹Ö±é
¡¡13:40¡Á14:10¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡14:10¡Á15:00¡¡Âè2²ó¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î·ë²ÌÈ¯É½¡¦É½¾´
¡¡15:10¡Á15:30¡¡¶¨»¿ÃÄÂÎ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡15:30¡Á15:40¡¡¹ÖÉ¾
¡¡15:40¡Á15:50¡¡ÊÄ²ñ
¢£''WiDS TOKYO @ Otsuma Women's University ¡Á Next Generation¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ''
¡¡Âè2²ó¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó
¡ÚÊç½¸´ü´Ö¡Û
¡¡2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡ÚÂÐ¡¡¾Ý¡Û
¡¡Á´¹ñ¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡ÊÂç³Ø±¡À¸¤ò´Þ¤à¡Ë¡£±þÊç¤Ï¸Ä¿Í¤Þ¤¿¤Ï5Ì¾°ÊÆâ¤Î¥Á¡¼¥à¡ÊÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ë¡£
¡ÚÌÜ¡¡Åª¡Û
¡¡¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¹Í¤¨¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤Î»þÂå¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦AI¿Íºà¤ÎÍÜÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ú±þÊçÆâÍÆ¡Û
¡¡¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç¡¢¿·¤·¤¤SDGs¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤äº£¸å¤ÎÊúÉé¤òÊç½¸¤¹¤ë¡£
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¡¡°Ê²¼¤Î¾ðÊó¤òGoogle Forms¡Ê https://forms.gle/SKfoGaWpfbsPMKZq8 ¡Ë¤è¤êÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Î»áÌ¾¤ª¤è¤ÓÏ¢ÍíÀè¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾ì¹ç¤ÏÂåÉ½¼Ô¤òÌÀµ¡¢Ï¢ÍíÀè¤ÏÂåÉ½¼Ô¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Ë
¡¦±þÊç¼ÔÁ´°÷¤Î½êÂ°¡Ê³Ø¹»Ì¾¤È³ØÇ¯¡¢Âç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¤Ï³ØÉô³Ø²Ê¡¦Àì¹¶¤â´Þ¤à¡Ë
¡¦Ï¢Íí²ÄÇ½¤Ê¶µ°÷¤â¤·¤¯¤ÏÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Î»áÌ¾¤ª¤è¤Ó¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤¿¤ÏÅÅÏÃÈÖ¹æ
¡¦È¯É½±éÂê¡Ê¾åµ¥Æ¡¼¥Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢20Ê¸»úÄøÅÙ¡Ë
¡¦È¯É½Í×»Ý¡Ê500Ê¸»úÄøÅÙ¡Ë
¢¨È¯É½Í×»Ý¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢È¯É½Í×»ÝºîÀ®¤ËºÝ¤·¤Æ»²¹Í¤Þ¤¿¤Ï»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î¥°¥é¥Õ¡¢É½Åù¤òÅºÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¡ÊA4¤ÎÍÑ»æ¤Ç3Ëç¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¡¦±þÊçÆâÍÆ¤È´ØÏ¢¤¹¤ëSDGsÌÜÉ¸ÈÖ¹æ¤ä¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÈÖ¹æ¡ÊÊ£¿ô²Ä¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ðµ½Ò¡Ê*3¡Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±þÊçÆâÍÆ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¡ÊÊ£¿ô²Ä¡Ë¤òµ½Ò¡Ê*4¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ú¿³ººÊýË¡¡Û
¡Ô°ì¼¡¿³ºº¡Õ
¡¡Êç½¸´ü´Ö¤Ë±þÊç¤Î¤¢¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¶µ°÷¤Ë¤è¤ë½ñÎà¿³ºº¤ò2026Ç¯1·îËö¤«¤é2·î¾å½Ü¤Ë¼Â»Ü¡£
¡ÔÆó¼¡¿³ºº¡Õ
¡¡°ì¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¼Ô¡Ê10Ì¾ÄøÅÙ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢7Ê¬°ÊÆâ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¡Ê*5¡Ë¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¡¢³°ÉôÍ¼±¼ÔÅù¤Ë¤è¤ëÆó¼¡¿³ºº¤ò¼Â»Ü¡£
¡Î¿³ºº¤Î»ëÅÀ¡Ï
¡¦¥Ç¡¼¥¿»×¹Í¡Ê*6¡Ë¡§¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÄó°Æ¡¦¼çÄ¥¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦»Â¿·¤ÊÄó°Æ¡¢¼çÄ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯É½¡¦É½¸½¤«¤É¤¦¤«
¡ÚÉ½¡¡¾´¡Û
¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ1ÁÈ¡¢Í¥½¨¾Þ2ÁÈ¤ò·èÄê¤Î¾å¡¢3·î13Æü¤ÎÂè2²ó¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ÇÆó¼¡¿³ººÍÑ¤ËÄó½Ð¤Î¤¢¤Ã¤¿Æ°²è¤È¤È¤â¤Ë¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¡¢É½¾´¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ1ÁÈ¡ÊÉû¾Þ¡§QUO¥«¡¼¥É10Ëü±ßÊ¬¡Ë
¡¡Í¥½¨¾Þ2ÁÈ¡ÊÉû¾Þ¡§QUO¥«¡¼¥É3Ëü±ßÊ¬¡Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¡¡±þÊçÆâÍÆ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ë¸Â¤ë¡£¸ø½øÎÉÂ¯¤Ë°ãÇØ¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡£±þÊçÆâÍÆ¤Ë·¸¤ëÃÎÅªºâ»º¸¢¾å¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¡¢È¯É½¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡ÊÃí¼á¡Ë
¡Ê*1¡ËÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤äÊúÉé¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ª¤è¤ÓÉ½¸½ÎÏ¤ò¶¥¤¦¡£
¡Ê*2¡ËÎã¤¨¤Ð¡¢ÎÑÍýÀ¡¢ÊñÀÝÀÅù¡£
¡Ê*3¡Ë ¹ñÏ¢¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¤Ë¤Ï17ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¡¢2030Ç¯¤òÃ£À®ÌÜÉ¸»þ´ü¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î17ÌÜÉ¸¤Ï¤µ¤é¤ËºÙÊ¬²½¤µ¤ì169¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î±þÊç¸¡Æ¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½¹ÔSDGs¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ëÉ¬Í×¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÜÉ¸¥ì¥Ù¥ë¤Î¤ª¤ª³ç¤ê¤ÊµÄÏÀ¤«¤é¶ñÂÎÅª¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥ì¥Ù¥ë¤ÎµÄÏÀ¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢2030Ç¯¤ËÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¸½¹Ô¤ÎSDGs¤ËÂå¤ï¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸½¹Ô¤ÎSDGs¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë»Â¿·¤ÊÄó°Æ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê*4¡Ë È¯É½ÆâÍÆ¤òÃ¼Åª¤Ë¼¨¤¹»Â¿·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÌÀµ¤Î¤³¤È¡£
¡Ê*5¡Ë ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï½÷À¤Ë¸Â¤ë¡£
¡Ê*6¡Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÌäÂêÈ¯¸«¡¦Äóµ¯¡¦²ò·è¡¢°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò»Ø¤¹¡£¿³ºº¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿»×¹Í¤¬ÆÃ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡Ë
¡¦ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¤¬¡Ö¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø²Ê¡×¤ò2025Ç¯4·î¤ËÀéÂåÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê--¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ß¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÊ¸ÍýÍ»¹ç¤ÎÃÎ¸«¤òÈ÷¤¨¤¿½÷À¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡Ê2024.08.30¡Ë
¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/post-54203.html
¡¦ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¤¬4·î15Æü¤Ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖWiDS TOKYO @ Otsuma Women's University¡ÁNext Generation¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¡×¤ò³«ºÅ ¡½ ¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¼ø¾Þ¼°¤â¼Â»Ü¡Ê2025.02.17¡Ë
¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/post-55581.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÂçºÊ½÷»ÒÂç³Ø¡¡¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô
¶µ¼ø¡¡¾®Ìî ÍÛ»Ò
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è»°ÈÖÄ®12
¥á¡¼¥ë¡§widstokyo.owu.info@gmail.com
