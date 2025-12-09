風力タービンのピッチおよびヨードライブ市場は、世界の風力設備数が過去最高に達する中、堅調な拡大が見込まれています

風力タービンのピッチおよびヨードライブ市場は、世界の風力設備数が過去最高に達する中、堅調な拡大が見込まれています