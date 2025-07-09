集まれ!未来のクリエーター AI講座、3Dデザイン講座、ものづくりを一度に体験! 『未来クリエイターズ「AI×デザイン×ものづくり」ワークショップ』開催
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）は『未来クリエイターズ「AI×デザイン×ものづくり」ワークショップ』を開催いたします。
同ワークショップはAI講座、3Dデザイン講座、ものづくりが一度に体験でき、総合的にデジタルクリエイティブを学ぶことができる内容となっています。３Ｄプリンターの制作物の他、ワークシートと振り返りプリントもお渡しするので夏休みの自由研究としてもご利用いただけます。
夏休みという特別な時間に子どもたちが「自分で考え、手を動かし、表現する」体験を通して、これからの時代に必要な力を楽しみながら身につけることを目標としていますので、ぜひご参加ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324367&id=bodyimage1】
■ 『未来クリエイターズ「AI×デザイン×ものづくり」ワークショップ』
【横浜会場】
＜日時＞
7月２４日（木）・２5日（金）
（1）9:30～11:30 （2）13:00～15:00 （3）16:00～18:00
1コマ2時間完結
＜会場＞
株式会社教育ネット 横浜本社
所在地: 神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST２階
電話: 045-530-9401
交通:横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅 徒歩1分
【富山会場】
＜日時＞
7月31日（木）・8月1日（金）
（1）9:30～11:30 （2）13:00～15:00
1コマ2時間完結
＜会場＞
富山県滑川市民交流プラザ 研修室３
所在地: 滑川市吾妻町426番地
電話:076-476-5500
交通: あいの風とやま鉄道・富山地方鉄道本線「滑川」駅 徒歩4分
＜対象年齢＞
小学3年生から6年生
※兄妹参加の場合はご相談ください。
※保護者の見学は不可とさせていただきます。
＜定員＞
各6名
＜参加費＞
1人 3,500円 （※制作物後日送付の場合は別途送料）
＜ワークショップ概要＞
第一部 生成ＡＩの特性を理解しよう
・ＡＩの特性や注意点
第二部 デザインの考え方を学ぼう
・ものづくりの概念、著作権や意匠権、ＳＤＧｓについて
第三部 ３Dプリンターで作ってみよう
・TinkercadでＣＡＤ体験
・３Dプリンターで出力
※制作物は後日、取りに来ていただくか送付いたします。（送付の場合は別途送料をいただきます）
＜イベントページ＞
https://edu-net.co.jp/2025
＜申し込み方法＞
下記フォームよりお申し込みください。（先着順）
●横浜会場
2025年7月24日（木） 9:30～11:30
https://edunet20250724-1.peatix.com
2025年7月24日（木） 13:00～15:00
https://edunet20250724-2.peatix.com
2025年7月24日（木） 16:00～18:00
https://edunet20250724-3.peatix.com
2025年7月25日（金） 9:30～11:30
https://edunet20250725-1.peatix.com
2025年7月25日（金） 13:00～15:00
https://edunet20250725-2.peatix.com
2025年7月25日（金） 16:00～18:00
https://edunet20250725-3.peatix.com
●富山会場
2025年7月31日（木） 9:30～11:30
https://edunet20250731-1.peatix.com
2025年7月31日（木） 13:00～15:00
https://edunet20250731-2.peatix.com
2025年8月1日（金） 9:30～11:30
https://edunet20250801-1.peatix.com
2025年8月1日（金） 13:00～15:00
https://edunet20250801-2.peatix.com
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:石塚・大谷
電話：045-530-9401
Email:media@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
同ワークショップはAI講座、3Dデザイン講座、ものづくりが一度に体験でき、総合的にデジタルクリエイティブを学ぶことができる内容となっています。３Ｄプリンターの制作物の他、ワークシートと振り返りプリントもお渡しするので夏休みの自由研究としてもご利用いただけます。
夏休みという特別な時間に子どもたちが「自分で考え、手を動かし、表現する」体験を通して、これからの時代に必要な力を楽しみながら身につけることを目標としていますので、ぜひご参加ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000324367&id=bodyimage1】
■ 『未来クリエイターズ「AI×デザイン×ものづくり」ワークショップ』
【横浜会場】
＜日時＞
7月２４日（木）・２5日（金）
（1）9:30～11:30 （2）13:00～15:00 （3）16:00～18:00
1コマ2時間完結
＜会場＞
株式会社教育ネット 横浜本社
所在地: 神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST２階
電話: 045-530-9401
交通:横浜市営地下鉄グリーンライン「川和町」駅 徒歩1分
【富山会場】
＜日時＞
7月31日（木）・8月1日（金）
（1）9:30～11:30 （2）13:00～15:00
1コマ2時間完結
＜会場＞
富山県滑川市民交流プラザ 研修室３
所在地: 滑川市吾妻町426番地
電話:076-476-5500
交通: あいの風とやま鉄道・富山地方鉄道本線「滑川」駅 徒歩4分
＜対象年齢＞
小学3年生から6年生
※兄妹参加の場合はご相談ください。
※保護者の見学は不可とさせていただきます。
＜定員＞
各6名
＜参加費＞
1人 3,500円 （※制作物後日送付の場合は別途送料）
＜ワークショップ概要＞
第一部 生成ＡＩの特性を理解しよう
・ＡＩの特性や注意点
第二部 デザインの考え方を学ぼう
・ものづくりの概念、著作権や意匠権、ＳＤＧｓについて
第三部 ３Dプリンターで作ってみよう
・TinkercadでＣＡＤ体験
・３Dプリンターで出力
※制作物は後日、取りに来ていただくか送付いたします。（送付の場合は別途送料をいただきます）
＜イベントページ＞
https://edu-net.co.jp/2025
＜申し込み方法＞
下記フォームよりお申し込みください。（先着順）
●横浜会場
2025年7月24日（木） 9:30～11:30
https://edunet20250724-1.peatix.com
2025年7月24日（木） 13:00～15:00
https://edunet20250724-2.peatix.com
2025年7月24日（木） 16:00～18:00
https://edunet20250724-3.peatix.com
2025年7月25日（金） 9:30～11:30
https://edunet20250725-1.peatix.com
2025年7月25日（金） 13:00～15:00
https://edunet20250725-2.peatix.com
2025年7月25日（金） 16:00～18:00
https://edunet20250725-3.peatix.com
●富山会場
2025年7月31日（木） 9:30～11:30
https://edunet20250731-1.peatix.com
2025年7月31日（木） 13:00～15:00
https://edunet20250731-2.peatix.com
2025年8月1日（金） 9:30～11:30
https://edunet20250801-1.peatix.com
2025年8月1日（金） 13:00～15:00
https://edunet20250801-2.peatix.com
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:石塚・大谷
電話：045-530-9401
Email:media@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
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