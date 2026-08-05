YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」のネコ山が、「【ポイント暴力】即売りポイント66倍 大和コネクト証券と三井住友olive無料クーポン激アツキャンペーン」というタイトルの動画を公開した。動画では、三井住友銀行の「Oliveの日」キャンペーンや、大和コネクト証券の「ポイント最大66倍還元キャンペーン」など、効率的にポイントや特典を獲得する手法を解説している。

まず紹介されたのは、三井住友銀行の「Oliveの日」キャンペーンである。エントリーと三井住友銀行アプリでのメール受信設定を行うだけで、セブンイレブンで使えるハーゲンダッツなどの無料クーポンが配布される。ネコ山はアプリのメニューから「商品・サービス情報」にチェックを入れる手順を解説し、「僕にとっては物を買う場所じゃないですよ、もらう場所っすよ」と語った。

次に、大和コネクト証券の開業6周年を記念した「ドドンっとポイント最大66倍還元キャンペーン」を取り上げた。8月31日までの期間中、対象のポイントを連携させ、「ひな株」や「まいにち投信」などを購入することで最大2,000ポイントが還元される。「ひな株」なら買付約定金額の6.6%が還元されるため、約3万1,000円分の株購入で上限に達すると説明。ネコ山は「僕的にはひな株即売りした方がいいんじゃないかなと思います」と自身の戦略を語り、スプレッドによる実質1%の手数料を差し引いても利益が出ると解説した。

さらに、「ファミマカード限定 ファミペイチャージでファミマポイント+4.5%増量」キャンペーンにも言及。ファミマカードは初期設定がリボ払いになっている点を指摘し、「ファミマカード作ったら一番最初にやることね、リボ解除することっすよ」と強く呼びかけた。

動画の後半では、視聴者からの質問に答える形で、ポイントサイト「Gポイント」を活用したdポイント増量ルートの仕組みについても図解している。各キャンペーンの条件や詳細は、それぞれの公式サイトやアプリで確認できる。

YouTubeの動画内容

01:30

三井住友銀行「Oliveの日」無料クーポンの獲得手順
03:45

大和コネクト証券「ポイント最大66倍還元」キャンペーンの詳細
07:11

ファミペイチャージ4.5%増量キャンペーンとリボ払いの注意点
07:54

Gポイントの仕組みとdポイント増量ルートの解説

関連記事

【ポイ活速報】VポイントPayとファミペイのコンボで15%還元！手順を徹底解説

【ポイ活速報】VポイントPayとファミペイのコンボで15%還元！手順を徹底解説

 【速報】V NEOBANKが大幅改悪！デビット還元率低下やチャージ対象外などポイントプログラム改定の要点

【速報】V NEOBANKが大幅改悪！デビット還元率低下やチャージ対象外などポイントプログラム改定の要点

 知っておきたい8月の超重要ポイ活ルーティン、忘れると損する改悪情報と必須キャンペーン

知っておきたい8月の超重要ポイ活ルーティン、忘れると損する改悪情報と必須キャンペーン
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ネコ山 ポイ活と投資_icon

ネコ山 ポイ活と投資

YouTube チャンネル登録者数 3.04万人 713 本の動画
💰️ポイ活収益で投資をするポイ活投資ガチ勢Vtuber
youtube.com/channel/UCHjBjxiLtZUaFzACXilhZ1A YouTube