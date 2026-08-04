「人生は長さではない」69歳・年金一人暮らし男性が「50歳の自分」へ贈る、亡き妻への熱いメッセージ
YouTubeチャンネル「年金一人暮らしのぺこりーの」が「これだけは絶対に忘れるな」を公開した。動画では、69歳を迎えたぺこりーのさんが、日々の料理風景とともに、50代の過去の自分へ向けた熱いメッセージを語っている。
動画の前半で、ぺこりーのさんはイカ大根などの料理を作りながら、人生初となる中学の「古希の同窓会」の案内が届いたことを報告。「もし同窓会に参加したとしても共通の話題と言えばお互いの病気自慢くらいのものですよね～」と冗談を交えつつ、愛犬の体調不良もあり参加を迷っている様子を見せる。
その後、別のYouTube動画に感化され、50歳の自分に言いたいことを語り始める。「60歳になったら不思議と肝数値は下がって毎晩、好きなだけ飲んでも大丈夫だからと！」と自身の酒事情を振り返り、さらに「仕事なんてほどほどでいい」と呼びかける。人生を楽しむために生まれたのだから、「早く画材を買って絵を描き始めろ！」とユーモアを交えながら本音をこぼした。
動画の終盤では、「お前の愛するミサちゃんはあと9年で死ぬぞ」と、亡き妻への思いを吐露。絶望的な悲しみも時間が少しずつ押し流してくれると語り、「人生は長さではない」「自分が残される方になってよかった」と深い愛情と感謝の言葉を紡いでいる。笑いあり、涙ありのリアルな人生の振り返りは、視聴者が自身の生き方や大切な人との時間を見つめ直すきっかけとなりそうだ。
動画の前半で、ぺこりーのさんはイカ大根などの料理を作りながら、人生初となる中学の「古希の同窓会」の案内が届いたことを報告。「もし同窓会に参加したとしても共通の話題と言えばお互いの病気自慢くらいのものですよね～」と冗談を交えつつ、愛犬の体調不良もあり参加を迷っている様子を見せる。
その後、別のYouTube動画に感化され、50歳の自分に言いたいことを語り始める。「60歳になったら不思議と肝数値は下がって毎晩、好きなだけ飲んでも大丈夫だからと！」と自身の酒事情を振り返り、さらに「仕事なんてほどほどでいい」と呼びかける。人生を楽しむために生まれたのだから、「早く画材を買って絵を描き始めろ！」とユーモアを交えながら本音をこぼした。
動画の終盤では、「お前の愛するミサちゃんはあと9年で死ぬぞ」と、亡き妻への思いを吐露。絶望的な悲しみも時間が少しずつ押し流してくれると語り、「人生は長さではない」「自分が残される方になってよかった」と深い愛情と感謝の言葉を紡いでいる。笑いあり、涙ありのリアルな人生の振り返りは、視聴者が自身の生き方や大切な人との時間を見つめ直すきっかけとなりそうだ。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
※新作続々登場中！ ⭕️ぺこりーの版画ショップ https://gicleepod.com/store/pecorino ⭕️ぺこりーのグッズショップ https://pecorinoart.base.shop/ ⭕️ぺこりーのデジタルコンテンツダウンロードショップ https://pecorinoart.shopselect.net/ 年金とYouTubeの収入だけで毎日を楽しく生活しているぺこりーのです。 老後には有り余る時間と自由があります。 ないのはお金だけ。 My name is Pecorino, living a happy life with only pension and YouTube income. There's plenty of time and freedom during old age. What's not enough is just money. そして築４０年の古い賃貸マンションが私の秘密基地。 決しておしゃれな部屋ではありませんが私のお気に入りです。 And my secret base is an old apartment built 40 years ago. It's not a stylish room, but still my favorite. 好きな料理と酒を飲むだけの動画ですが、もし面白いと思っていただけたら登録してくださいね。 The movies are just scenes of me cooking my favorite food and drinking, but if you find it fun to watch, please subscribe to my channel. Thank you! ⭕️著書 『妻より長生きしてしまいまして』 ◾️Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4479786058/ ◾️楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17846728/ ■Mail goddess5731@gmail.com
youtube.com/@peco YouTube