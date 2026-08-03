【速報】ドコモSMTBネット銀行「誕生祭」開始！最大10億ポイント山分けの実態
ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「ドコモSMTBネット銀行『誕生祭』最大10億ポイント山分けの実態」と題した動画を公開した。2026年8月3日に住信SBIネット銀行の一部支店が「ドコモSMTBネット銀行」へと名称変更されたことに伴い、同日より開始された過去最大級のキャンペーンについて詳細を解説している。
目玉となる「最大10億ポイント山分けキャンペーン」は、対象支店における円普通預金とSBIハイブリッド預金の残高増加額に応じてポイントが山分けされる仕組みである。10万円の預金増加から参加でき、増加額に応じて最大20口まで獲得が可能だ。しかし、おにまる氏は「参加人数が多くなると、そんなにたくさんのポイントはもらえないのではないか」と推測。ChatGPTを用いた計算では、1口あたり200から500ポイント程度になるという予想を紹介した。さらに、参加者全体の預金増加額が合計1,000億円に満たない場合は「一律で1口あたり1ポイント」になってしまうという厳しい条件も指摘している。
また、同時開催の「円定期預金6カ月もの特別金利キャンペーン」についても言及。年1.25%（税引前）の金利が設定されているが、おにまる氏は資金が6カ月間拘束される点を懸念し、資金拘束のない他行の円普通預金における高金利（最大1.10%など）と比較すると、あまり魅力がないと分析した。一方で、「ドコモSMTBネット銀行への振込で最大10,000円があたるキャンペーン」については、他行から1回に100,001円以上を振り込むだけで抽選の対象となるため、「ノーリスクで参加できる」と高く評価している。
最後に、おにまる氏は「振込キャンペーンだけでもエントリーしておくべきだ」と視聴者にアドバイスを送った。「誕生祭」では今後もお得なキャンペーンの開催が予定されており、情報を冷静に見極めながら参加することが重要だ。
目玉となる「最大10億ポイント山分けキャンペーン」は、対象支店における円普通預金とSBIハイブリッド預金の残高増加額に応じてポイントが山分けされる仕組みである。10万円の預金増加から参加でき、増加額に応じて最大20口まで獲得が可能だ。しかし、おにまる氏は「参加人数が多くなると、そんなにたくさんのポイントはもらえないのではないか」と推測。ChatGPTを用いた計算では、1口あたり200から500ポイント程度になるという予想を紹介した。さらに、参加者全体の預金増加額が合計1,000億円に満たない場合は「一律で1口あたり1ポイント」になってしまうという厳しい条件も指摘している。
また、同時開催の「円定期預金6カ月もの特別金利キャンペーン」についても言及。年1.25%（税引前）の金利が設定されているが、おにまる氏は資金が6カ月間拘束される点を懸念し、資金拘束のない他行の円普通預金における高金利（最大1.10%など）と比較すると、あまり魅力がないと分析した。一方で、「ドコモSMTBネット銀行への振込で最大10,000円があたるキャンペーン」については、他行から1回に100,001円以上を振り込むだけで抽選の対象となるため、「ノーリスクで参加できる」と高く評価している。
最後に、おにまる氏は「振込キャンペーンだけでもエントリーしておくべきだ」と視聴者にアドバイスを送った。「誕生祭」では今後もお得なキャンペーンの開催が予定されており、情報を冷静に見極めながら参加することが重要だ。
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