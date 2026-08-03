気づかぬうちに損している？給料が上がっても手取りが増えない「私たちの手取りを静かに削っていく」ステルス増税の正体

知らないと損をする？年金の繰り下げ受給で手取りが増えない「3つの落とし穴」

「申請しないと受け取れない年金が他にある」ねんきん定期便に載らない5つの隠れ年金

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◆社会保険の仕組みがわからない(T ^ T) ◆説明されても言葉が難し過ぎてわからない(´Д` ) ◆でも損はしたくないよ！(；ω；) という方へ 💡14年の教員経験があり、知識ゼロの方でもスッと理解できる 💡堅い専門家ではなく、息子の立場から、お金のことをオカンに伝える というチャンネルです！