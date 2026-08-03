元教員FPが指摘する年金繰り下げの罠「健康寿命」と「社会保険料」の盲点
元教員FPの秋山ひろ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【騙されるな】年金の繰り下げで後悔する人続出…！老後のお金を守る4つの判断基準」を公開した。
動画では、一般的に推奨されがちな「年金の繰り下げ受給」に対する疑問を投げかけ、独自の視点から「繰り上げ受給」の合理性と具体的な判断基準を解説している。
秋山氏は冒頭、年金を最長75歳まで遅らせることで受給額が最大84%増えるという一般的なセオリーに触れつつ、「多くの人にとって繰り上げの方が合理的」だと主張。
その理由として「健康とお金のバランス」を挙げた。
男性の健康寿命が72歳、女性が75歳というデータを示しつつ、「80代でお得になっても、どこにも行けない、美味しいものも食べられない状態では嬉しいですか？」と問いかけた。
さらに、ベストセラー書籍『DIE WITH ZERO』の考えを引用し、「思い出は複利効果が高い」と述べ、元気なうちにお金を使う重要性を力説している。
また、「在職老齢年金」の制度にも言及。給料やボーナスと年金の合計が65万円を超えると年金がカットされる仕組みをフリップで解説し、「超えないのであれば早めに受け取り、NISAなどで運用するのも一つの手だ」と具体的な戦略を提示した。
さらに、貯金が右肩下がりで減っていくことによるメンタルへの悪影響を指摘し、早めに年金を受け取ることで精神的な安定が得られると語った。
一方で、繰り上げ受給のリスクとして「年金額が一生減額されること」に加え、「障害年金を受け取れなくなる可能性」があることも警告。
障害年金は非課税であり、住民税非課税世帯の優遇措置を受けられるなどのメリットがあるため、この権利を失う重みを理解しておく必要があると補足している。
動画の最後に秋山氏は、「リスクを考えたとしても、なるべく早くもらっておく方が人生の満足度が上がるのではないか」と結論づけた。表面的な受給額の多寡にとらわれず、自身の健康やライフスタイルに合わせた後悔のない選択を視聴者に呼びかけている。
動画では、一般的に推奨されがちな「年金の繰り下げ受給」に対する疑問を投げかけ、独自の視点から「繰り上げ受給」の合理性と具体的な判断基準を解説している。
秋山氏は冒頭、年金を最長75歳まで遅らせることで受給額が最大84%増えるという一般的なセオリーに触れつつ、「多くの人にとって繰り上げの方が合理的」だと主張。
その理由として「健康とお金のバランス」を挙げた。
男性の健康寿命が72歳、女性が75歳というデータを示しつつ、「80代でお得になっても、どこにも行けない、美味しいものも食べられない状態では嬉しいですか？」と問いかけた。
さらに、ベストセラー書籍『DIE WITH ZERO』の考えを引用し、「思い出は複利効果が高い」と述べ、元気なうちにお金を使う重要性を力説している。
また、「在職老齢年金」の制度にも言及。給料やボーナスと年金の合計が65万円を超えると年金がカットされる仕組みをフリップで解説し、「超えないのであれば早めに受け取り、NISAなどで運用するのも一つの手だ」と具体的な戦略を提示した。
さらに、貯金が右肩下がりで減っていくことによるメンタルへの悪影響を指摘し、早めに年金を受け取ることで精神的な安定が得られると語った。
一方で、繰り上げ受給のリスクとして「年金額が一生減額されること」に加え、「障害年金を受け取れなくなる可能性」があることも警告。
障害年金は非課税であり、住民税非課税世帯の優遇措置を受けられるなどのメリットがあるため、この権利を失う重みを理解しておく必要があると補足している。
動画の最後に秋山氏は、「リスクを考えたとしても、なるべく早くもらっておく方が人生の満足度が上がるのではないか」と結論づけた。表面的な受給額の多寡にとらわれず、自身の健康やライフスタイルに合わせた後悔のない選択を視聴者に呼びかけている。
YouTubeの動画内容
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