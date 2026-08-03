“多様性の街”新宿二丁目にカメラ潜入…カップルに密着 話題ドキュメンタリー番組『ハートフルワールド』新作放送
ディレクターが1人取材で“ハートフル”を探す、CBCテレビの異色ドキュメンタリー番組『ハートフルワールド』の新作が、きょう3日から3週連続で放送される。
【動画】「お兄さんはゲイですか？」「（出会いは）マッチングアプリ」…『ハートフルワールド』東京・新宿二丁目編の予告編
私たちが普段なかなかうかがい知ることのできない世界。そこにはどんな人たちが暮らしていて、どんな人生を送ってきたのか。ディレクターが1人で訪れて“ハートフル”を探す不定期放送ドキュメンタリー番組。スタジオMCはヒコロヒー。
放送文化基金賞エンターテインメント部門で最優秀賞、ギャラクシー賞で優秀賞を受賞するなど、話題を集めている。
新作第1弾の舞台は、世界有数の多様性の街「東京・新宿二丁目」。ゲイバーやレズビアンバーなど約400店が軒を連ねる眠らない街に、ディレクターが1人で2ヶ月間通い詰める。
出会ったのは、女性同士のカップル。互いの悩みに寄り添い、支え合いながら暮らす2人の日常に密着する。人知れず葛藤や生きづらさを抱えながらも、自分らしく生きる2人がたどり着いたのは、「ありのままの自分を祝福し合える関係」…。その言葉に込められた思いに迫る。
■MCヒコロヒー 収録後コメント
前向きな愛情に名前があると楽な人たちもいるのかなあ、などと思いました。
■『ハートフルワールド』東京・新宿二丁目編
放送日時：2026年8月3日（月）午後11時59分〜深夜0時29分（CBCローカルエリア）
出演：ヒコロヒー
配信：TVer 8月4日（火）正午〜8月18日（火）正午
※過去作は「Netflix」「U-NEXT」「Amazon Prime Video」「Hulu」で配信中
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私たちが普段なかなかうかがい知ることのできない世界。そこにはどんな人たちが暮らしていて、どんな人生を送ってきたのか。ディレクターが1人で訪れて“ハートフル”を探す不定期放送ドキュメンタリー番組。スタジオMCはヒコロヒー。
新作第1弾の舞台は、世界有数の多様性の街「東京・新宿二丁目」。ゲイバーやレズビアンバーなど約400店が軒を連ねる眠らない街に、ディレクターが1人で2ヶ月間通い詰める。
出会ったのは、女性同士のカップル。互いの悩みに寄り添い、支え合いながら暮らす2人の日常に密着する。人知れず葛藤や生きづらさを抱えながらも、自分らしく生きる2人がたどり着いたのは、「ありのままの自分を祝福し合える関係」…。その言葉に込められた思いに迫る。
■MCヒコロヒー 収録後コメント
前向きな愛情に名前があると楽な人たちもいるのかなあ、などと思いました。
■『ハートフルワールド』東京・新宿二丁目編
放送日時：2026年8月3日（月）午後11時59分〜深夜0時29分（CBCローカルエリア）
出演：ヒコロヒー
配信：TVer 8月4日（火）正午〜8月18日（火）正午
※過去作は「Netflix」「U-NEXT」「Amazon Prime Video」「Hulu」で配信中