川口春奈が結婚・妊娠を発表→直筆署名の1文字に反響「書き方かわいいよね〜」「想像以上に小さくて」
俳優の川口春奈（31）が2日、自身のインスタグラムを更新し、サッカー日本代表選手の板倉滉（29）との結婚・妊娠を発表した。2人連名の書面が披露され、その「直筆署名」に注目が集まっている。
2人は連名で「この度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告。「また、お腹には私たちの赤ちゃんもいます」と明かした。
【画像】川口春奈が結婚 直筆署名の「口の字」に注目
続けて「無事に生まれてきてくれることを願いながら日々穏やかに過ごしていけたらと思います。共に支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います」とつづった。
「令和8年8月2日」の日付とともに、「板倉滉」「川口春奈」の名前はそれぞれの手書きと思われ、人柄がにじんだ。
関心を引いたのは「川口春奈」の「口」の字。控えめな大きさで記され「口の字が小さすぎるw」「書き方かわいいよね〜」「想像以上に小さくて思わずレを入れてしまいました」など、多数の声が寄せられている。
2人は連名で「この度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告。「また、お腹には私たちの赤ちゃんもいます」と明かした。
【画像】川口春奈が結婚 直筆署名の「口の字」に注目
続けて「無事に生まれてきてくれることを願いながら日々穏やかに過ごしていけたらと思います。共に支え合い、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います」とつづった。
「令和8年8月2日」の日付とともに、「板倉滉」「川口春奈」の名前はそれぞれの手書きと思われ、人柄がにじんだ。
関心を引いたのは「川口春奈」の「口」の字。控えめな大きさで記され「口の字が小さすぎるw」「書き方かわいいよね〜」「想像以上に小さくて思わずレを入れてしまいました」など、多数の声が寄せられている。