ポケモンカード『マイナンバーカード』使用の本人認証システム導入開始 商品販売の優先抽選・大会参加などで活用
ポケモンカードゲーム公式は3日、商品販売・イベントにおいて、デジタル庁提供の「デジタル認証アプリ」を使用した本人認証システムの導入をスタートさせた。ポケモンカードゲームプレイヤーズクラブにて受付が開始した。
【画像】気になる！約2億円で落札されたポケモンカード
デジタル認証アプリは、マイナンバーカードを使った認証や署名を安全・簡単にするための、デジタル庁が提供するアプリ。ポケモンカードは現在、新商品が発売されるたびに起きる転売問題などがあり、このマイナンバーカードによる本人認証によって対策し、ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」では、本人認証機能を用いた抽選販売が行われる。
公式サイトでは「本人認証には、デジタル庁提供の「デジタル認証アプリ」を使用いたします。ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」では、本人認証機能を用いた抽選販売を8月から開始する予定です」と伝えている。
主にマイナンバーカードを使用した本人確認システムの対象範囲は現在、本人確認済みユーザー向け優先枠（抽選販売）として、拡張パック「30th CELEBRATION」、30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX、30th CELEBRATION プレミアムデッキセット、30th CELEBRATION カードセット(9種セット)などを予定。さらに、日本国内で開催される一部の公式大会などの参加申し込みにおけるイベント参加においても活用される予定となっている。
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デジタル認証アプリは、マイナンバーカードを使った認証や署名を安全・簡単にするための、デジタル庁が提供するアプリ。ポケモンカードは現在、新商品が発売されるたびに起きる転売問題などがあり、このマイナンバーカードによる本人認証によって対策し、ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」では、本人認証機能を用いた抽選販売が行われる。
主にマイナンバーカードを使用した本人確認システムの対象範囲は現在、本人確認済みユーザー向け優先枠（抽選販売）として、拡張パック「30th CELEBRATION」、30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX、30th CELEBRATION プレミアムデッキセット、30th CELEBRATION カードセット(9種セット)などを予定。さらに、日本国内で開催される一部の公式大会などの参加申し込みにおけるイベント参加においても活用される予定となっている。