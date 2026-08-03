意外と知らないカップ焼きそばの罠？内科医が教える「マヨネーズ」で血糖値の急上昇を防ぐ意外な方法
内科医の山村聡氏が、YouTubeチャンネル「やさしい内科医 | 山村そうの血糖値実験室【糖尿病予防】」にて「マヨネーズの意外な効果⁉︎【血糖値実験】内科医がカップ焼きそばを食べて検証」と題した動画を公開した。動画では、カップ焼きそばを単品で食べた場合と、マヨネーズを追加した場合の血糖値の変化を比較し、脂質が糖質の吸収に与える影響について解説している。
動画の前半では、人気カップ焼きそば「UFO」を単品で食べた際の血糖値の推移を測定した。食前の血糖値105からスタートし、60分後にはピークとなる240に到達。上昇幅135という数値に対し、山村氏は「類を見ない、過去のデータの中でも結構トップクラスに血糖値を急上昇させました」と驚きを示した。山村氏によると、カップ焼きそばは加工された麺であり、消化がスムーズに行われるため、急激な血糖値の上昇を招きやすいという。
後半では、同じく「UFO」にたっぷりのマヨネーズを追加して実食し、同様に血糖値を測定した。食前の血糖値109からスタートし、ピークは80分後の194にとどまった。上昇幅は85に抑えられ、ピークに達するまでの時間も20分遅れる結果となった。単品の時と比較して上昇幅が50も低減したことについて、山村氏は「ここまで血糖値の急上昇を抑えてくれるとは思わなかった」と漏らした。
このメカニズムについて、山村氏は「脂質・油分を多く含む食事はそもそも消化がゆっくりになったり、糖質の吸収が脂質があることで遅らされて、血液中のブドウ糖濃度、つまり血糖値の上昇が緩やかになる傾向がある」と解説。「血糖値を上げないという観点ではお勧めできる食品」と分析した。
一方で、マヨネーズはカロリーが高いため、かけすぎには注意が必要だと忠告。「ちょっと血糖値上がりやすいかなっていうようなもののお供として、ドレッシングにマヨネーズを使ってみるっていうのはありかもしれないです」と締めくくった。炭水化物と脂質の組み合わせがもたらす、血糖値コントロールへの意外なアプローチが確認できる検証である。
動画の前半では、人気カップ焼きそば「UFO」を単品で食べた際の血糖値の推移を測定した。食前の血糖値105からスタートし、60分後にはピークとなる240に到達。上昇幅135という数値に対し、山村氏は「類を見ない、過去のデータの中でも結構トップクラスに血糖値を急上昇させました」と驚きを示した。山村氏によると、カップ焼きそばは加工された麺であり、消化がスムーズに行われるため、急激な血糖値の上昇を招きやすいという。
後半では、同じく「UFO」にたっぷりのマヨネーズを追加して実食し、同様に血糖値を測定した。食前の血糖値109からスタートし、ピークは80分後の194にとどまった。上昇幅は85に抑えられ、ピークに達するまでの時間も20分遅れる結果となった。単品の時と比較して上昇幅が50も低減したことについて、山村氏は「ここまで血糖値の急上昇を抑えてくれるとは思わなかった」と漏らした。
このメカニズムについて、山村氏は「脂質・油分を多く含む食事はそもそも消化がゆっくりになったり、糖質の吸収が脂質があることで遅らされて、血液中のブドウ糖濃度、つまり血糖値の上昇が緩やかになる傾向がある」と解説。「血糖値を上げないという観点ではお勧めできる食品」と分析した。
一方で、マヨネーズはカロリーが高いため、かけすぎには注意が必要だと忠告。「ちょっと血糖値上がりやすいかなっていうようなもののお供として、ドレッシングにマヨネーズを使ってみるっていうのはありかもしれないです」と締めくくった。炭水化物と脂質の組み合わせがもたらす、血糖値コントロールへの意外なアプローチが確認できる検証である。
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