最新のJNNの世論調査で、高市内閣の支持率が先月の調査から6.7ポイント下落して59.2%でした。一方、「支持しない」と答えた人は、先月から6.8ポイント上昇して37.6%でした。

各党の支持率は以下の通り。

自民 30.9%（1.4↓）

維新 2.9%（0.3↓）

国民 3.0%（0.3↑）

中道 1.9%（2.6↓）

立憲 2.4%（1.0↑）

参政 2.7%（1.2↓）

公明 1.4%（0.5↑）

みらい 1.4%（0.0→）

共産 2.3%（0.1↑）

れいわ 0.9%（0.4↑）

保守 0.4%（0.6↓）

社民 0.2%（0.0→）

その他 0.4%（0.2↑）

支持なし46.4%（4.6↑）

【調査方法】

JNNではコンピュータで無作為に数字を組み合わせ、固定電話と携帯電話両方をかけて行う「RDD方式」を採用しています。8月1日（土）、2日（日）に全国18歳以上の男女2851人〔固定791人、携帯2060人〕に調査を行い、そのうち36.2%にあたる1033人から有効な回答を得ました。その内訳は固定電話457人、携帯576人でした。

インターネットによる調査は、「その分野に関心がある人」が多く回答する傾向があるため、調査結果には偏りが生じます。より「有権者の縮図」に近づけるためにも、JNNでは電話による調査を実施しています。無作為に選んだ方々に対し、機械による自動音声で調査を行うのではなく、調査員が直接聞き取りを行っています。固定電話も年齢層が偏らないよう、お住まいの方から乱数で指定させて頂いたお一人を選んで、質問させて頂いています。