震度7に襲われた熊本県について、これからの天気と気温の推移をまとめています。特に暑さに警戒が必要です。

【画像で確認する】台風13号の予想進路図と熊本に近づく可能性もあるシミュレーションなど

また、台風13号が日本の南を九州の南に向かっていて、雨風シミュレーションでは熊本に近づく可能性もありそうです。

台風の影響があると想定して、どこまで片付けを進めるか、どこへ避難するかなど、ぜひ、前もって対応を検討してください。

【画像で確認する】

▼台風13号の予想進路図

▼熊本・八代・宇土・益城・甲佐の天気と気温推移

▼台風13号周辺の雨の様子（シミュレーション）

▼台風13号周辺の雨風の様子（シミュレーション）

▼台風13号の位置と勢力

その台風13号は、1日(土)午後6時時点、非常に強い勢力で南鳥島近海を北西に進んでいます。気象庁の最新の発表では、6日(木)には強い勢力で沖縄の東まで進んでくる予想です。その時の勢力は、中心気圧950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速40m、最大瞬間風速55m、半径430km内が風速25m以上の暴風域となっています。

01日18時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ 非常に強い

存在地域 南鳥島近海

中心位置 北緯21度20分 (21.3度)

東経157度00分 (157.0度)

進行方向、速さ 北西 20 km/h (12 kt)

中心気圧 935 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 150 km (80 NM)

15m/s以上の強風域 北東側 500 km (270 NM)

南西側 330 km (180 NM)

02日06時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 南鳥島近海

予報円の中心 北緯22度30分 (22.5度)

東経154度20分 (154.3度)

進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)

中心気圧 935 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)

予報円の半径 45 km (25 NM)

暴風警戒域 全域 200 km (110 NM)

02日18時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 南鳥島近海

予報円の中心 北緯23度30分 (23.5度)

東経151度35分 (151.6度)

進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)

中心気圧 935 hPa

中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)

最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 全域 230 km (125 NM)

03日15時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 小笠原近海

予報円の中心 北緯24度30分 (24.5度)

東経146度50分 (146.8度)

進行方向、速さ 西 25 km/h (13 kt)

中心気圧 940 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)

最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)

暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)

04日15時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 小笠原近海

予報円の中心 北緯24度30分 (24.5度)

東経141度35分 (141.6度)

進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)

中心気圧 940 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)

予報円の半径 150 km (80 NM)

暴風警戒域 全域 330 km (180 NM)

05日15時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯24度55分 (24.9度)

東経136度40分 (136.7度)

進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)

中心気圧 945 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)

予報円の半径 185 km (100 NM)

暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)

06日15時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯25度35分 (25.6度)

東経132度30分 (132.5度)

進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 950 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)

最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)

予報円の半径 220 km (120 NM)

暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)