信濃川で身元不明の遺体見つかる【新潟・中央区】

１日、新潟市中央区の昭和大橋の近くで身元不明の女性の遺体が発見されました。



遺体が見つかったのは、新潟市中央区一番堀通町の昭和大橋の近くです。

警察によりますと、１日午前６時半前、ボートの練習をしていた大学生から「人の足が水面に出ている。橋に引っかかっている」と１１０番通報があり、

午前７時前、救急隊によって引きあげられました。

女性の遺体は、年齢不明で、ポロシャツのようなものやズボン、黒っぽいスニーカーを身に着けていました。

死後、かなり時間が経過し腐敗が進んでいるということです。

警察は、死因や身元を調べるとともに事件と事故の両面で捜査しています。