生活の場であり、資産でもある「不動産」。「一生に一度の買い物」と表現されることがあるほど、その購入は多くの人にとって一大イベントだ。一方で、中には杜撰すぎる建築がなされ、購入した人に絶望を与える物件も――。

【衝撃】「史上最悪の欠陥マンション」と呼ばれたベルコリーヌ南大沢の写真を見る

7月に『炎と水 中村哲と名もなき人たちの旅』で第48回「講談社 本田靖春ノンフィクション賞」を受賞した作家・山岡淳一郎氏の新著『マンション 狙われる修繕積立金 談合・なりすまし・外部管理者』（平凡社新書）から、「史上最悪の欠陥マンション」と呼ばれた東京・八王子の「ベルコリーヌ南大沢」のケースをお届けする。



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都市整備公団が生み出した「史上最悪の欠陥マンション」

建物の欠陥は施工不良によって生じるが、その背景にはさまざまな要因が絡んでいる。

「史上最悪の欠陥マンション群」に私が初めて足を運んだのは、2005年早春だった。その日、東京の京王線新宿駅から特急に乗り、40分ちかく揺られて、八王子市の南大沢駅で降りた。跨線橋を北へ渡って、線路沿いに桜並木を西へ7、8分歩くと、丘一面に低層の集合住宅と、高層の屋根に尖塔がついたマンションが立ち並んでいた。

A〜Fの6つの団地、全46棟・919戸からなる「ベルコリーヌ南大沢」だった。

建物の壁は薄桃色で、南欧の街を想わせたが、近づいていくと「ガガガガッ」と耳をつんざくようなコンクリートを砕く音が響いた。「安全・安心」を売り物にしてきた公団住宅の信用が崩れる音でもあった。

多摩ニュータウンのベルコリーヌ南大沢は、バブル末期の1989年から92年にかけて、住宅・都市整備公団（現・UR都市機構）が分譲した大規模団地である。「ポスト・モダン（脱近代主義）」を合言葉に、建築家の内井昭蔵（1933〜2002）を「マスターアーキテクト（統括建築家）」に起用して、尖塔や複雑な形状の建物が連なる団地群がつくられた。1990年度には日本都市計画学会の「計画設計賞」を受賞している。

竣工後も建築家を志す若者や行政の関係者がひっきりなしに見学に訪れた。

しかし、住民が入居して間もなく、ポチョ、ポチョ……とマンションの至るところで雨漏りが発生していた。

部屋の中で傘をささないと暮らせない家も……

自宅で学習塾を開いていた女性は、私に、こう語った。

「雨が漏りだすと、子どもたちが机を抱え、本が濡れない場所を求めて室内を移動しました。あまりに雨漏りがひどいときは、授業を中止しました。うちだけではありません。部屋のなかで傘をささないと暮らせないお宅もありました。

そこでは雨水が滴る天井に、洗濯機の下に敷くプラスチック製の防水パンを張りつけ、それで受けた水を、ホースを通してバケツに溜めて処理をしていた。部屋が丸ごと黒カビに覆われて住めなくなった家、カビで子どもが喘息発作をくり返す家、高齢者が原因不明の高熱を発する家、家族の絆が断ち切られ、離散した家もありました」

雨漏りで一家離散と聞き、にわかには信じられなかった。

当初、公団もマンションの住民たちも、建物の欠陥が表沙汰になるのを恐れて口をつぐんだ。欠陥が発覚したら住戸の資産価値が下がるからだ。

だが、悪評を抑えきれないほど欠陥はひどかった。14階建ての高層棟では、多くの住戸が大雨の降るたびに窓と壁のすき間から水が吹き込み、水浸しになった。

そのころ、欠陥に関して、公団には2年間の補償義務が課せられていた（現在の瑕疵担保責任の期間は10年）。被害を受けた住民たちは、個別に公団と補償の交渉をしたが、あれこれ言いつくろわれて埒があかず、管理組合が公団と向き合った。

その事情が、入居開始から2年後の1991年1月13日、朝日新聞多摩版の小さな記事で報じられた。記事のなかで、公団東京支社の品質管理課の課長は、次のように弁解している。

〈「夏ごろから補修の申し入れがあったので、順次サッシを調整したが、効果のないものもあった。全戸同じように直したので、いま管理組合と話し合いをしているところだ。また、施工業者に補修を催促しているが、職人不足でスムーズにいかない」〉

品質管理課長は、欠陥が生じた背景について、次のように述べている。

〈「このマンションは丘の上にあるため、風が増幅されて予想以上に強くなった。サッシは基準どおりのものを使っている」〉（同前）。

高層棟のすべてのサッシが交換され、ひとまず騒動は収まったかにみえた。が、小手先の修理では対応しきれないほど大きな欠陥がマンション群を蝕んでいた。

〈都内にあった「史上最悪の欠陥マンション」業者も驚愕した“手抜き建築”の実態 「柱はスカスカ」「壁を叩くとコンクリートが落ちてきて…」〉へ続く

（山岡 淳一郎／Webオリジナル（外部転載））