【悶絶必至】大好物のおやつを前に「待て」をするポメラニアンの子犬！必死に耐える姿が天使すぎる

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ポメラニアンとの日常をゆるっとお届けするチャンネルです🐾 夫婦でソイくんをお迎えしました！ 🎂 2025/03/05 🏠 2025/05/31 🐶 ポメラニアンのソイ(♂) ワンちゃんとの暮らしに癒されたい方はぜひ、動画を観ていってください🙇🏻