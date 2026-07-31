ポメラニアンのソイくん、新しい3COINSのおもちゃに大興奮！激しい闘いの末に見せた癒やしの寝顔
YouTubeチャンネル「ポメラニアンのソイ」が、「【3COINS(スリーコインズ)】子犬に『あごのせトイ』を買ってあげたら武器に Pomeranian Turns Pillow Toy into a Weapon」を公開しました。動画では、ポメラニアンのソイくんが、新しいおもちゃに対して予想外の激しいリアクションを見せる姿が収められています。
ソイくんのお気に入りのクッションが壊れてしまったため、飼い主は3COINSで新しい骨型の「あごのせトイ」を購入しました。パッケージに入った新しいおもちゃを見せられると、ソイくんは興奮気味に警戒しつつ、華麗なステップを踏み始めます。その姿はまるでボクシングをしているかのよう。
飼い主がパッケージを開けようとすると、ソイくんも自ら袋を噛んで元気にお手伝いをします。袋から出たおもちゃに対しても、再び激しいステップを刻み、渾身の「デンプシーロール」を披露しました。飼い主は、おもちゃに顎を乗せてリラックスしてほしいと願っていましたが、何かに集中している時のソイくんには飼い主の声も届かず、おもちゃをくわえて振り回し、すっかり武器として扱っています。
ひとしきり暴れて疲れ切ったのか、ソイくんはついにイメージ通りにおもちゃに顎を乗せてくつろぎ始めます。と思いきや、再びおもちゃに噛みつき、遊び続ける無邪気な姿も見せました。
最終的にケージの中へ入ると、おもちゃを枕にしてぐっすり夢の中へ。その「まるで天使」のような可愛い寝顔に、飼い主も大満足の様子です。元気いっぱいに遊ぶ姿から癒やしの寝顔まで、ソイくんの魅力がたっぷりと堪能できる心温まる動画となっています。
ソイくんのお気に入りのクッションが壊れてしまったため、飼い主は3COINSで新しい骨型の「あごのせトイ」を購入しました。パッケージに入った新しいおもちゃを見せられると、ソイくんは興奮気味に警戒しつつ、華麗なステップを踏み始めます。その姿はまるでボクシングをしているかのよう。
飼い主がパッケージを開けようとすると、ソイくんも自ら袋を噛んで元気にお手伝いをします。袋から出たおもちゃに対しても、再び激しいステップを刻み、渾身の「デンプシーロール」を披露しました。飼い主は、おもちゃに顎を乗せてリラックスしてほしいと願っていましたが、何かに集中している時のソイくんには飼い主の声も届かず、おもちゃをくわえて振り回し、すっかり武器として扱っています。
ひとしきり暴れて疲れ切ったのか、ソイくんはついにイメージ通りにおもちゃに顎を乗せてくつろぎ始めます。と思いきや、再びおもちゃに噛みつき、遊び続ける無邪気な姿も見せました。
最終的にケージの中へ入ると、おもちゃを枕にしてぐっすり夢の中へ。その「まるで天使」のような可愛い寝顔に、飼い主も大満足の様子です。元気いっぱいに遊ぶ姿から癒やしの寝顔まで、ソイくんの魅力がたっぷりと堪能できる心温まる動画となっています。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
ポメラニアンとの日常をゆるっとお届けするチャンネルです🐾 夫婦でソイくんをお迎えしました！ 🎂 2025/03/05 🏠 2025/05/31 🐶 ポメラニアンのソイ(♂) ワンちゃんとの暮らしに癒されたい方はぜひ、動画を観ていってください🙇🏻
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