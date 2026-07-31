本拠地マリナーズ戦

米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手は30日（日本時間31日）、本拠地マリナーズ戦に先発登板。6回途中5安打3四球7奪三振で2失点と好投した。ピンチの場面で無念の降板となったが、本拠地の観客からはスタンディングオベーション。日本のファンも「ちょい涙出そうになった」と感動している。

佐々木は初回、四球と牽制悪送球で2死二塁のピンチを招くも4番ロドリゲスを左飛に抑えて無失点で切り抜けた。2回は2者連続を含む3者凡退。4回も3人で片づけた。最速101.5マイル（約163.3キロ）のフォーシームを武器に好投を続けていたが、6回先頭から連続長打を浴び、この日初失点を許す。その後1死満塁の場面でローリーに四球を与えて押し出し。ここで無念の降板となった。

それでも5回1/3、90球を投げて5安打3四球、7奪三振で2失点の好投。本拠地ロサンゼルスのファンからはスタンディングオベーションが送られた。X上の日本人ファンも「去り際のスタンディングオベーションにはちょい涙出そうになった」「ファンみんな優しいね」「スタオベで迎えられたんだから胸を張りなよ！」と反応している。

後を受けたドレイヤーが後続を三振、遊ゴロに抑えてピンチを切り抜け、佐々木は5勝目の権利を持ったままとなっている。



（THE ANSWER編集部）