俳優の戸次重幸（52）が31日までに更新されたさらば青春の光・東ブクロのYouTubeチャンネル「さらば青春の光 東ブクロのゴルフ学校〜芸能界No. 1目指します〜」にゲスト出演。今後の人生計画について明かす場面があった。

この日は2年ぶりのゴルフラウンドとなった戸次。移動する中で戸次は「びっくりするぐらい友達がいない」と告白。東ブクロは「芸能界以外の友達が多いですか？」と尋ねると、戸次は「地元ですね。地元札幌にいればいいやって感じで」と返答した。

さらに「なかなか東京って仕事する場所で住む場所じゃねぇと…」と笑いながらジョークを飛ばすと、東ブクロは「いずれは北海道に戻りはるんですか？」と質問した。

戸次は「僕はあと15年で北海道に戻ると決めている」と宣言。「完璧な人生計画を立ててますから。15年経つとちょうど下の子が大学卒業ぐらいかなと思う」と家族で北海道に戻る計画を立てているという。

東ブクロは「お仕事をやめるわけじゃないですよね？」と聞くと、戸次は「セミリタイアっすね。（15年後は）67歳でもまだ仕事あるんですよ。だけどもうあとは自分のペースで」と説明した。

戸次は2015年に女優・市川由衣と結婚し、16年9月に第1子の男児が誕生。20年9月に第2子の男児が誕生した。