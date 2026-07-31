「なぜリスクに晒す必要がある？」大谷翔平の打者出場継続に米記者が異論　ド軍の投手復帰プロセスにも疑問「正直、一番聞きたくないニュース」

慎重に投手復帰の道を模索している大谷(C)Getty Images

大谷翔平のコンディションへの懸念が注目されている。

去る7月3日（現地時間）に登板して以来、大谷は痛みを抱えている左膝の状況を加味して治療に専念。「打つ時には気にならない」という打者としての出場は継続しているものの、投手としては慎重なリハビリを続けている。

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もっとも、レギュラーシーズン中の復帰は濃厚視されている。現地時間7月29日に行われた記者会見においてアンドリュー・フリードマン編成本部長は、「膝は回復すると自信を持っている。その問題がなければ、今も登板して通常どおりローテーションを回っていた」と明言。そして、「具体的にいつになるかは分からないが、比較的近いうちにキャッチボールやブルペン投球を始め、復帰に向けた段階を上げていけると確信している」と力説した。

ただ、大谷自身が「本当に9月の最後か、ポストシーズンに間に合えばいいのかなっていうのは僕もチームも共通認識」と語る復帰に向けたプロセスを歩む中で、打者としての出場継続は“負担”になるのではないか。その懸念は米国内でもしきりに論じられている。

ニューヨークに拠点を置くニュース局『CNY Central』のジャーナリストであるサマンサ・クロストン氏は、自身がホストを務めるポッドキャスト番組『Why Am I a Mets Fan?』において「ファンにとってみてもオオタニの状況が理想的ではないのは確か」と言及。「いまだに（投手としての）復帰時期が定まってないなんて正直、一番聞きたくないニュースだよ」とファン心理を慮った上での持論を展開した。