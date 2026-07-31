村上信五、報道番組で初MC「すぐにお引き受けしたわけでは…」決断への思い語る【コメント】
SUPER EIGHTの村上信五が、9月末で終了する読売テレビ『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜 生放送）の後枠新番組でMCを務めることが決定。MC就任にあたってコメントを寄せた。読売テレビが31日、正式に発表した。
【写真】『ミヤネ屋』後枠新番組のメインMCを務める黒木千晶アナ
10月5日から放送開始予定の『ミヤネ屋』後枠新番組の金曜MCを務めることになった村上は大阪府出身の44歳。報道番組のMCは初挑戦となる。メインMCの黒木千晶アナウンサーは月曜日から木曜日、そして隔週の金曜日を担当。村上と黒木アナは隔週の金曜日で共演する。
MC就任に「お話をいただいてから、読売テレビさんがこの番組に込める思いや目指す方向性を丁寧に伺い、私自身も率直な思いをお伝えしながら、何度も話し合いを重ねてきました」と振り返り、「決してすぐにお引き受けしたわけではありませんが、その中で多くの共感が生まれ、新たなスタートを切る決断をしました」と決意を語った。
その上で「今は、言葉の責任がこれまで以上に問われる時代だと感じています。だからこそ、一つ一つの情報に真摯に向き合い、先入観にとらわれず、多角的な視点を大切にしながら、『ニュースto』ならではの切り口を皆さんにお届けしていきたいと思っています」と意気込んだ。
番組タイトルは「ニュースto」（読み：にゅーすと）に決定。「ニュースと“あなた”の暮らしをつなぐ」をコンセプトに、「考える、備える、行動するきっかけとなる番組」を届ける。
【コメント全文】
■村上信五（SUPER EIGHT）
はじめに、先日熊本県で発生した地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。今なお不安な日々を過ごされている皆さまの安全と、一日も早い復旧・復興をお祈りしております。
このたび、「ニュースto」の金曜レギュラーMCを務めさせていただくことになりました。報道番組にレギュラーとして携わるのは、今回が初めてです。お話をいただいてから、読売テレビさんがこの番組に込める思いや目指す方向性を丁寧に伺い、私自身も率直な思いをお伝えしながら、何度も話し合いを重ねてきました。決してすぐにお引き受けしたわけではありませんが、その中で多くの共感が生まれ、新たなスタートを切る決断をしました。
今は、言葉の責任がこれまで以上に問われる時代だと感じています。だからこそ、一つ一つの情報に真摯に向き合い、先入観にとらわれず、多角的な視点を大切にしながら、「ニュースto」ならではの切り口を皆さんにお届けしていきたいと思っています。
幅広いテーマを扱う中で、私自身まだまだ学ぶことも多くあります。専門家の皆さんのお力をお借りしながら、自分自身も視聴者の皆さんと同じ目線で疑問を持ち、一緒に理解を深めていけるような番組づくりに努めます。
このタイミングで新しい番組に携われることも、一つのご縁だと感じています。そのご縁を大切にしながら、皆さんに安心してご覧いただき、信頼していただける番組を目指してまいります。今秋からスタートする「ニュースto」を、ぜひ温かく見守っていただけますと幸いです。
【番組概要】
「ニュースto」 （読み：にゅーすと）
毎週 月曜日〜金曜日 午後1時55分〜午後3時50分 （全国28局ネット）
MC：
黒木千晶（読売テレビアナウンサー） ・月曜〜木曜日 ・隔週金曜日
村上信五（SUPER EIGHT） ・毎週金曜日
【写真】『ミヤネ屋』後枠新番組のメインMCを務める黒木千晶アナ
10月5日から放送開始予定の『ミヤネ屋』後枠新番組の金曜MCを務めることになった村上は大阪府出身の44歳。報道番組のMCは初挑戦となる。メインMCの黒木千晶アナウンサーは月曜日から木曜日、そして隔週の金曜日を担当。村上と黒木アナは隔週の金曜日で共演する。
その上で「今は、言葉の責任がこれまで以上に問われる時代だと感じています。だからこそ、一つ一つの情報に真摯に向き合い、先入観にとらわれず、多角的な視点を大切にしながら、『ニュースto』ならではの切り口を皆さんにお届けしていきたいと思っています」と意気込んだ。
番組タイトルは「ニュースto」（読み：にゅーすと）に決定。「ニュースと“あなた”の暮らしをつなぐ」をコンセプトに、「考える、備える、行動するきっかけとなる番組」を届ける。
【コメント全文】
■村上信五（SUPER EIGHT）
はじめに、先日熊本県で発生した地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。今なお不安な日々を過ごされている皆さまの安全と、一日も早い復旧・復興をお祈りしております。
このたび、「ニュースto」の金曜レギュラーMCを務めさせていただくことになりました。報道番組にレギュラーとして携わるのは、今回が初めてです。お話をいただいてから、読売テレビさんがこの番組に込める思いや目指す方向性を丁寧に伺い、私自身も率直な思いをお伝えしながら、何度も話し合いを重ねてきました。決してすぐにお引き受けしたわけではありませんが、その中で多くの共感が生まれ、新たなスタートを切る決断をしました。
今は、言葉の責任がこれまで以上に問われる時代だと感じています。だからこそ、一つ一つの情報に真摯に向き合い、先入観にとらわれず、多角的な視点を大切にしながら、「ニュースto」ならではの切り口を皆さんにお届けしていきたいと思っています。
幅広いテーマを扱う中で、私自身まだまだ学ぶことも多くあります。専門家の皆さんのお力をお借りしながら、自分自身も視聴者の皆さんと同じ目線で疑問を持ち、一緒に理解を深めていけるような番組づくりに努めます。
このタイミングで新しい番組に携われることも、一つのご縁だと感じています。そのご縁を大切にしながら、皆さんに安心してご覧いただき、信頼していただける番組を目指してまいります。今秋からスタートする「ニュースto」を、ぜひ温かく見守っていただけますと幸いです。
【番組概要】
「ニュースto」 （読み：にゅーすと）
毎週 月曜日〜金曜日 午後1時55分〜午後3時50分 （全国28局ネット）
MC：
黒木千晶（読売テレビアナウンサー） ・月曜〜木曜日 ・隔週金曜日
村上信五（SUPER EIGHT） ・毎週金曜日