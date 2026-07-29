【Amazon】AirPods Pro 3やApple WatchなどのApple製品が最大26%OFFに
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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
42,800円 → 36,800円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
頑丈で超軽量。史上最薄の「iPhone Air（SIMフリー）」
Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
177,800円 → 139,800円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple iPhone Air 512GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
212,800円 → 156,800円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple iPhone Air 1TB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
229,800円 → 169,800円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Watch Series 11（GPSモデル）42mmサイズ
Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応
71,800円 → 63,800円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Watch Series 11（GPSモデル）46mmサイズ
Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応
76,800円 → 67,800円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Watch Ultra 3（GPS + Cellularモデル）49mmサイズ
Apple Watch Ultra 3(GPS + Cellularモデル)- 49mmブラックチタニウムケースとブラック/チャコールトレイルループ - S/M
142,800円 → 135,660円（5%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
直感的に使える機能がぎっしり。「Apple Pencil Pro」
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