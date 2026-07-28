板東英二さん死去、86歳 慢性心不全 プロ野球選手→タレント転身で活躍【コメント全文】
元プロ野球選手でタレント・板東英二さんが22日に亡くなったことが分かった。28日、板東さんの公式サイトにて親族一同として発表された。享年86歳。
【写真】＜エンタメ界・2025年に亡くなった方々＞世界的名優に人気レスラーも
板東さんは1940年4月5日生まれ、旧満州国出身。5歳で帰国。進学した徳島商業の野球部エースとして活躍すると、3年時の夏の甲子園でチームを準優勝に導く。高校卒業後は中日ドラゴンズに入団し、プレーしたが、1969年に現役を引退。以後、プロ野球解説者として活動するとともに、テレビの司会業にも進出。『マジカル頭脳パワー!!』（日本テレビ系）など、人気番組の司会も務めた。大好物のゆで卵がトレードマークで、アクの強いキャラクターでバラエティ番組でも重宝された。2020年以降は目立った芸能活動はなく、一部メディアで「事実上の引退」も報じられていた。
■ 公式サイトコメント全文
【ご報告】
生前お世話になった皆様
突然のお知らせとなりますが、
板東英二は、令和8年7月22日に慢性心不全のため永眠いたしました。
享年86歳でした。
故人の強い希望により、葬儀は家族のみにて執り行いましたことをご報告させていただきます。
急な旅立ちとなり私共も心の整理がつきませんが、
晩年は、周りの皆様が最後まで本当にあたたかく見守ってくださったお陰で、
家族に囲まれ穏やかな時間を過ごせましたこと、
故人にとっては何よりの幸せだったと思います。
生前は長きにわたり、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、誠にありがとうございました。
たくさんの方々に支えられ、波瀾万丈ながらも故人らしい人生を送ることができました。
あらためまして心より御礼申し上げます。
尚、誠に勝手ながら、御香典・御供花等の御厚志につきましては固く辞退させていただきます。
何卒ご理解の程よろしくお願い致します。
しばらくは私共も、故人を偲び、静かな時を過ごせればと思っております。
本当にありがとうございました。
家族一同
引用：板東英二さん公式サイト
【写真】＜エンタメ界・2025年に亡くなった方々＞世界的名優に人気レスラーも
板東さんは1940年4月5日生まれ、旧満州国出身。5歳で帰国。進学した徳島商業の野球部エースとして活躍すると、3年時の夏の甲子園でチームを準優勝に導く。高校卒業後は中日ドラゴンズに入団し、プレーしたが、1969年に現役を引退。以後、プロ野球解説者として活動するとともに、テレビの司会業にも進出。『マジカル頭脳パワー!!』（日本テレビ系）など、人気番組の司会も務めた。大好物のゆで卵がトレードマークで、アクの強いキャラクターでバラエティ番組でも重宝された。2020年以降は目立った芸能活動はなく、一部メディアで「事実上の引退」も報じられていた。
【ご報告】
生前お世話になった皆様
突然のお知らせとなりますが、
板東英二は、令和8年7月22日に慢性心不全のため永眠いたしました。
享年86歳でした。
故人の強い希望により、葬儀は家族のみにて執り行いましたことをご報告させていただきます。
急な旅立ちとなり私共も心の整理がつきませんが、
晩年は、周りの皆様が最後まで本当にあたたかく見守ってくださったお陰で、
家族に囲まれ穏やかな時間を過ごせましたこと、
故人にとっては何よりの幸せだったと思います。
生前は長きにわたり、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、誠にありがとうございました。
たくさんの方々に支えられ、波瀾万丈ながらも故人らしい人生を送ることができました。
あらためまして心より御礼申し上げます。
尚、誠に勝手ながら、御香典・御供花等の御厚志につきましては固く辞退させていただきます。
何卒ご理解の程よろしくお願い致します。
しばらくは私共も、故人を偲び、静かな時を過ごせればと思っております。
本当にありがとうございました。
家族一同
引用：板東英二さん公式サイト