MAZZEL・RYUKIが俳優デビュー、柳楽優弥主演『RYUJI 竜二』本予告解禁 主題歌はBE:FIRST
俳優の柳楽優弥が主演を務める映画『RYUJI 竜二』（10月30日公開）の本予告映像と本ビジュアルが公開され、三宅健、伊藤英明、8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのメンバーとして活躍するRYUKI、千原ジュニア、田中美里の出演が新たに発表された。なお、RYUKIは本作が映画初出演となり、俳優デビューを飾る。
【動画】映画『RYUJI 竜二』本予告
主人公を過去の因縁で追い詰める敵対組織の宮内を演じるRYUKIは「夢の一つでもあったスクリーンデビューが叶って本当にうれしいです。宮内の心の底からにじみ出る悪を楽しんでいただきたいです」とアピールした。
本作は、1983年公開の映画『竜二』の魂を受け継ぐ新たな作品。『竜二』は、主演・脚本を務めた金子正次の生き様と時代の空気が鮮烈に重なり、大きな反響を呼んだ。そして公開からわずか8日後、金子が急逝。その劇的な運命とともに、作品は日本映画史に刻まれる伝説となった。
43年の時を経て、新たな作品としてよみがえる『RYUJI 竜二』では、水田伸生監督がメガホンを取り、柳楽が主人公・竜二を演じる。
すでに発表されている、竜二を愛する女性・まり子役の川栄李奈、竜二を「兄貴」と慕い、その背中を追い続ける舎弟・直役の萩原利久、もう一人の舎弟・ひろし役のJUNON（BE:FIRST）に加え、今回発表された新たなキャストは、竜二の過去と現在に深く関わり、その運命を大きく動かす人物を演じる。
竜二と同じ組に属する兄弟分・柴田一馬（カズ）役を三宅健。竜二に転機をもたらし、その葛藤に深く関わっていく重要な役どころだ。竜二が属する組の幹部・新田役を伊藤英明。竜二の実力を買う一方、粗暴かつ身勝手な振る舞いで周囲を翻ろうする。
竜二にかつて傷を負わされ、深い因縁を抱く敵対組織の宮内役にRYUKI。竜二が属する組と敵対する組織の幹部・白井役を千原ジュニア。そして、三宅演じるカズの女・アケミ役を田中美里が演じる。
予告映像では、川栄、萩原、JUNONがそれぞれナレーションの一部を担当し、物語をエモーショナルに彩る。
「お前ら、ずっと一緒だ」――。舎弟の直とひろしを家族のように愛する一方、まり子と出会い、新たな家庭を築いていく竜二。ヤクザとして裏社会に身を置きながらも、大切な人たちと過ごす穏やかな日々が映し出される。
しかし、「俺、辞めるわ、ヤクザ」と裏社会から離れることを決意した竜二を待っていたのは、過去が決して彼を手放してはくれないという現実。足を洗ったはずの竜二のもとへ再び裏社会の影が忍び寄り、抗争や因縁によって、家族との絆までもが大きく揺さぶられていく。
「私は、ずっと竜ちゃんが好きだから」――。まり子の変わらぬ愛と、竜二を慕い続ける直とひろし。それぞれの想いが交錯するなか、すべてを背負った竜二が、最後に守ろうとしたものとは――。
本予告で初解禁となった主題歌は、ひろし役のJUNONが所属するダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRSTの書き下ろし楽曲「It’s not a bad life」。JUNON自身も作詞・作曲に参加しており、作品の世界観や登場人物たちの思いを反映した楽曲となっている。
同時に解禁されたポスタービジュアルでは、繁華街に立つ竜二を中心に、まり子、直、ひろしの姿を配置。「人情か。愛か。竜二は最後に誰を守るのか――。」というコピーが添えられ、家族への愛と過去との因縁の狭間で葛藤する主人公の姿を印象的に表現している。
また、本作のムビチケ前売券（カード）は7月31日から発売。価格は1600円（税込）。特典として、作品の世界観と登場人物たちの魅力を詰め込んだ、全6種のオリジナルポストカードが数量限定でプレゼントされる。
■三宅健（カズ役）のコメント
『RYUJI 竜二』と向き合う中で、ずっと心に残っていたのは、「普通に生きたいのに、それが一番難しい」ということでした。
人は幸せを願い、誰かを愛し、穏やかに生きたいと思いながらも、環境や過去、自分ではどうにもならない何かに押し流され、その想いから遠ざかってしまうことがあります。
この作品に登場する人物たちも、決して特別な存在ではありません。
それぞれが不器用なまま、自分なりの正しさや愛を信じて生きています。
だからこそ、この物語はアウトローを描いた作品でありながら、私にはとても普遍的な人間の物語として映りました。
その物語に誠実であることだけを大切に、今回この作品に参加させていただきました。
■伊藤英明（新田役）のコメント
水田監督とまたご一緒できたことを光栄に思っています。
そして主演の柳楽優弥さんは、役に真っ直ぐ向き合い、その場の空気を変える力を持った素晴らしい俳優です。柳楽さんが演じる新たな「竜二」を一人の俳優として心から楽しみにしています。
僕もこの作品の世界の一員として、全力で向き合いました。
ぜひ劇場でご覧ください。
■MAZZEL・RYUKI（宮内役）のコメント
宮内役を演じさせていただきました、MAZZELのRYUKIです!!
夢の一つでもあったスクリーンデビューが叶って本当にうれしいです！
そしてなによりも豪華なキャストの方々とご一緒させていただき、自分にとって最高のデビュー作品になっていると思います！
宮内の心の底からにじみでる悪をみなさんにも楽しんでいただきたいです！
ぜひ劇場にお越しください！
【動画】映画『RYUJI 竜二』本予告
主人公を過去の因縁で追い詰める敵対組織の宮内を演じるRYUKIは「夢の一つでもあったスクリーンデビューが叶って本当にうれしいです。宮内の心の底からにじみ出る悪を楽しんでいただきたいです」とアピールした。
43年の時を経て、新たな作品としてよみがえる『RYUJI 竜二』では、水田伸生監督がメガホンを取り、柳楽が主人公・竜二を演じる。
すでに発表されている、竜二を愛する女性・まり子役の川栄李奈、竜二を「兄貴」と慕い、その背中を追い続ける舎弟・直役の萩原利久、もう一人の舎弟・ひろし役のJUNON（BE:FIRST）に加え、今回発表された新たなキャストは、竜二の過去と現在に深く関わり、その運命を大きく動かす人物を演じる。
竜二と同じ組に属する兄弟分・柴田一馬（カズ）役を三宅健。竜二に転機をもたらし、その葛藤に深く関わっていく重要な役どころだ。竜二が属する組の幹部・新田役を伊藤英明。竜二の実力を買う一方、粗暴かつ身勝手な振る舞いで周囲を翻ろうする。
竜二にかつて傷を負わされ、深い因縁を抱く敵対組織の宮内役にRYUKI。竜二が属する組と敵対する組織の幹部・白井役を千原ジュニア。そして、三宅演じるカズの女・アケミ役を田中美里が演じる。
予告映像では、川栄、萩原、JUNONがそれぞれナレーションの一部を担当し、物語をエモーショナルに彩る。
「お前ら、ずっと一緒だ」――。舎弟の直とひろしを家族のように愛する一方、まり子と出会い、新たな家庭を築いていく竜二。ヤクザとして裏社会に身を置きながらも、大切な人たちと過ごす穏やかな日々が映し出される。
しかし、「俺、辞めるわ、ヤクザ」と裏社会から離れることを決意した竜二を待っていたのは、過去が決して彼を手放してはくれないという現実。足を洗ったはずの竜二のもとへ再び裏社会の影が忍び寄り、抗争や因縁によって、家族との絆までもが大きく揺さぶられていく。
「私は、ずっと竜ちゃんが好きだから」――。まり子の変わらぬ愛と、竜二を慕い続ける直とひろし。それぞれの想いが交錯するなか、すべてを背負った竜二が、最後に守ろうとしたものとは――。
本予告で初解禁となった主題歌は、ひろし役のJUNONが所属するダンス＆ボーカルグループ、BE:FIRSTの書き下ろし楽曲「It’s not a bad life」。JUNON自身も作詞・作曲に参加しており、作品の世界観や登場人物たちの思いを反映した楽曲となっている。
同時に解禁されたポスタービジュアルでは、繁華街に立つ竜二を中心に、まり子、直、ひろしの姿を配置。「人情か。愛か。竜二は最後に誰を守るのか――。」というコピーが添えられ、家族への愛と過去との因縁の狭間で葛藤する主人公の姿を印象的に表現している。
また、本作のムビチケ前売券（カード）は7月31日から発売。価格は1600円（税込）。特典として、作品の世界観と登場人物たちの魅力を詰め込んだ、全6種のオリジナルポストカードが数量限定でプレゼントされる。
■三宅健（カズ役）のコメント
『RYUJI 竜二』と向き合う中で、ずっと心に残っていたのは、「普通に生きたいのに、それが一番難しい」ということでした。
人は幸せを願い、誰かを愛し、穏やかに生きたいと思いながらも、環境や過去、自分ではどうにもならない何かに押し流され、その想いから遠ざかってしまうことがあります。
この作品に登場する人物たちも、決して特別な存在ではありません。
それぞれが不器用なまま、自分なりの正しさや愛を信じて生きています。
だからこそ、この物語はアウトローを描いた作品でありながら、私にはとても普遍的な人間の物語として映りました。
その物語に誠実であることだけを大切に、今回この作品に参加させていただきました。
■伊藤英明（新田役）のコメント
水田監督とまたご一緒できたことを光栄に思っています。
そして主演の柳楽優弥さんは、役に真っ直ぐ向き合い、その場の空気を変える力を持った素晴らしい俳優です。柳楽さんが演じる新たな「竜二」を一人の俳優として心から楽しみにしています。
僕もこの作品の世界の一員として、全力で向き合いました。
ぜひ劇場でご覧ください。
■MAZZEL・RYUKI（宮内役）のコメント
宮内役を演じさせていただきました、MAZZELのRYUKIです!!
夢の一つでもあったスクリーンデビューが叶って本当にうれしいです！
そしてなによりも豪華なキャストの方々とご一緒させていただき、自分にとって最高のデビュー作品になっていると思います！
宮内の心の底からにじみでる悪をみなさんにも楽しんでいただきたいです！
ぜひ劇場にお越しください！