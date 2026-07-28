映画『ぼけ日和』大竹しのぶ×三浦友和がW主演、櫻井翔が医師役で共演！ 監督は内田英治 27年公開へ
累計15.5万部突破した矢部太郎によるコミックエッセイ『マンガ ぼけ日和』（かんき出版）を原作とする映画『ぼけ日和』の公開が2027年に決定。大竹しのぶと三浦友和がダブル主演を務め、櫻井翔が共演することが明らかとなった。併せて、ファーストビジュアルも解禁された。
【写真】矢部太郎が描き下ろした本作のモデルとなる鳥飼夫婦と阿久津先生をモチーフにしたイラスト
認知症患者とその家族の日常を、矢部ならではのやさしいタッチで描いた矢部太郎のコミックエッセイ『マンガ ぼけ日和』を実写映画化。『ミッドナイトスワン』（20）、『ナイトフラワー』（25）の内田英治監督がメガホンを取り、愛情とユーモアに包まれた夫婦の日々を描く。
絵を描くことが趣味で認知症を患いながらも無邪気な笑顔を絶やさない妻・鳥飼千晴を演じるのは、大竹しのぶ。趣味のカメラを手に、変わらぬ優しさで妻に寄り添い続ける夫・道夫を三浦友和が演じ、長年を共にしている夫婦を体現する。大竹と三浦は、これまで4度同じ作品に名を連ねてきたが、深い演技の掛け合いは意外にも本作が初。そんな二人が満を持して、夫婦役を演じる。
大竹は「哀しく、辛い方向からではなく『どこまでも愛』の視点から描いているところを観ていただければ嬉しいです」と作品の魅力を語る。三浦は自身の家族や友人の経験から認知症を身近なものとして感じてきたことを明かし、「原作や脚本が辛さだけではなく夫婦や親子の愛情に重きを置いていたことが出演の決め手になった」とコメント。
そして、鳥飼夫婦を温かく見守り、患者だけでなくその家族にも寄り添う認知症専門医・阿久津孝介を演じるのは、櫻井翔。夫婦を見守り続けた櫻井は、「阿久津医師という役柄を通して見る、大竹さん、三浦さん演じるご夫妻は、柔らかく、優しく…でも、徐々に記憶が薄れていく喪失感、いつか来てしまう別れを感じさせ、胸がキューっと締め付けられます」と撮影当時を振り返る。さらに、「微笑みながら、涙が頬を伝う。そんな温かな“人生”の話です。」と本作への思いを寄せている。
併せて解禁されたファーストビジュアルには、縁側に腰掛ける鳥飼夫婦（大竹、三浦）と、認知症専門医・阿久津（櫻井）の姿が描かれている。愛らしい笑顔を見せる千晴と、愛用のカメラを手に優しく寄り添う道夫。そして、そんな二人を温かな眼差しで見守る阿久津。原作小説の表紙をモチーフにしながら、本作ならではの温もりを映し出した一枚となっており、夫婦が積み重ねてきた時間と、これからも変わらず寄り添い続ける想いが静かに伝わるビジュアルとなっている。
『グレイトフルデッド』（14）以来、矢部と長年親交を深め、二人で海外旅行に出かけるほどの間柄だという内田英治監督。イギリス旅行中、矢部から手渡された『マンガ ぼけ日和』を読んだ内田は、自身が20代の頃、認知症だった祖母に十分寄り添えなかった経験を思い出した。その記憶と重なった本作について、「ハートフルでユーモアたっぷりの作品です」と作品の魅力を語っている。さらに原作の矢部も、「もっと知りたくてマンガを描きました」と制作のきっかけを明かし、「『ぼけ日和』が多くの方に届き、大切なだれかのことを想うきっかけになれば」とコメントしている。
また、本作のモデルとなる鳥飼夫婦と阿久津先生の3人をモチーフにした描き下ろしたイラストを制作。矢部ならではのやさしいタッチで作品の温かな空気感が伝わる一枚だ。原案『ボケ日和 わが家に認知症がやって来た！どうする？どうなる？』を手掛けた長谷川嘉哉も、「この映画が描くのは認知症という病気だけでなく、困難に向き合いながらも互いを思いやり、支え合い続ける主人公夫婦の深い愛情です」と、本作に込めた思いを寄せている。
映画『ぼけ日和』は、2027年全国公開。
キャスト、監督、原作者、原案者のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■大竹しのぶ／鳥飼千晴
初めての内田組でしたが、監督を中心に丁寧に絵作りをする素晴らしいスタッフの皆さんに囲まれて、本当に幸せな時間でした。哀しく、辛い方向からではなく「どこまでも愛」の視点から描いているところを観ていただければ嬉しいです。
◆三浦友和／鳥飼道夫役
私の父親は95歳で亡くなる前の2年間ほどですが認知症と診断され、その姿を見てきました。最近では親しい友人が認知症を発症し、身近なものを自分事として捉えるようになっています。この作品への依頼があった際には、認知症の話と聞いた時点では正直拒否反応があったのですが、原作が矢部太郎さんのほのぼのとした『マンガ ぼけ日和』であったこと、そして脚本が辛さだけでなく、夫婦や親子の愛情に重きを置いている内容になっていたことなどで、出演させていただくこととなりました。大竹しのぶさんと、がっぷり四つの共演は初めてです。魅力的な俳優が大勢出演しています。やりがいのある仕事は楽しいです。期待してください。
■櫻井翔／阿久津孝介役
まずは、メッセージ性の高い社会派作品から、笑顔溢れるエンターテイメント作品まで作られる内田英治監督作品に参加できること、とても嬉しく思います。自分自身も年齢を重ね、認知症は身近な問題となってきています。いままさに向き合っている友人も多くいます。そのような中に矢部さん、長谷川先生の原作に触れ、この病に触れる中での温もりを感じました。阿久津医師という役柄を通して見る、大竹さん、三浦さん演じるご夫妻は、柔らかく、優しく…でも、徐々に記憶が薄れていく喪失感、いつか来てしまう別れを感じさせ、胸がキューっと締め付けられます。微笑みながら、涙が頬を伝う。そんな温かな“人生”の話です。親御さん、もしくは自分自身と重ね合わせながら、ご覧いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
■内田英治／監督
おばあちゃん、今天国でどうしてるかな……。原作である「ぼけ日和」を読んだときにまず思い浮かんだのは、遠い昔に亡くなった祖母の姿でした。私がまだずいぶん若い頃に認知症となったのです。当時自分は若く仕事一辺倒で、遠い九州ということもあり、数回会っただけでおばあちゃんは旅立ってしまったのです。ああ、生きてるときにもっとたくさん会えばよかった……、なぜあのときたくさん会いに行かなかったのだろう……。同時に、おばあちゃんが生きた時代、おじいちゃんとの結婚生活、その子供であるうちの父との関係、そんなことに思いを馳せました。これは、薄れゆく記憶のなかで寄り添う男女。昭和というひとつの時代を生きた夫婦の愛の物語です。役者さんには、国民的俳優のお二人である大竹しのぶさん、三浦友和さんしかいない！と。また、寄り添う医師には、同じく日本で愛されている櫻井翔さんに声をかけさせていただきました。見ると本当に、母や、おじいちゃんおばあちゃんに会いたくなります。ハートフルでユーモアたっぷりの作品です。どうぞお楽しみに。
■矢部太郎／原作
認知症について僕はわからないことがたくさんあります。僕の母はずっと介護施設で働いていました。でも仕事のことについてあまり聞くことはありませんでした。どこか知ることをさけていました。もっと知りたくてマンガを描きました。長谷川嘉哉先生は「知識があれば、最期のときに笑顔で見送れる」と書かれていました。このたび、素晴らしいスタッフ、キャストのみなさまにより映画となりました。会議に参加して脚本づくりに加わりましたが、そこから先は一観客として完成を楽しみにしております。大切なだれかのことを想うこの映画『ぼけ日和』が多くの方に届き、知ってもらえることを願っています。
■長谷川嘉哉／原案
私自身、認知症だった祖父を介護した経験がきっかけで認知症専門医を志しました。『ボケ日和』がマンガとなり、さらに映画として多くの方に届けられることを心からうれしく思います。また、医療監修という立場で、作品づくりに携わる機会をいただけたことは、原案者としても医師としても大変光栄でした。何より、この映画が描くのは認知症という病気だけでなく、困難に向き合いながらも互いを思いやり、支え合い続ける主人公夫婦の深い愛情です。認知症は正しく理解すれば、必要以上に恐れる病気ではありません。そして介護は、一人で抱え込むものでもありません。この映画が、その思いを社会に広げるきっかけになることを願っています。
【写真】矢部太郎が描き下ろした本作のモデルとなる鳥飼夫婦と阿久津先生をモチーフにしたイラスト
認知症患者とその家族の日常を、矢部ならではのやさしいタッチで描いた矢部太郎のコミックエッセイ『マンガ ぼけ日和』を実写映画化。『ミッドナイトスワン』（20）、『ナイトフラワー』（25）の内田英治監督がメガホンを取り、愛情とユーモアに包まれた夫婦の日々を描く。
大竹は「哀しく、辛い方向からではなく『どこまでも愛』の視点から描いているところを観ていただければ嬉しいです」と作品の魅力を語る。三浦は自身の家族や友人の経験から認知症を身近なものとして感じてきたことを明かし、「原作や脚本が辛さだけではなく夫婦や親子の愛情に重きを置いていたことが出演の決め手になった」とコメント。
そして、鳥飼夫婦を温かく見守り、患者だけでなくその家族にも寄り添う認知症専門医・阿久津孝介を演じるのは、櫻井翔。夫婦を見守り続けた櫻井は、「阿久津医師という役柄を通して見る、大竹さん、三浦さん演じるご夫妻は、柔らかく、優しく…でも、徐々に記憶が薄れていく喪失感、いつか来てしまう別れを感じさせ、胸がキューっと締め付けられます」と撮影当時を振り返る。さらに、「微笑みながら、涙が頬を伝う。そんな温かな“人生”の話です。」と本作への思いを寄せている。
併せて解禁されたファーストビジュアルには、縁側に腰掛ける鳥飼夫婦（大竹、三浦）と、認知症専門医・阿久津（櫻井）の姿が描かれている。愛らしい笑顔を見せる千晴と、愛用のカメラを手に優しく寄り添う道夫。そして、そんな二人を温かな眼差しで見守る阿久津。原作小説の表紙をモチーフにしながら、本作ならではの温もりを映し出した一枚となっており、夫婦が積み重ねてきた時間と、これからも変わらず寄り添い続ける想いが静かに伝わるビジュアルとなっている。
『グレイトフルデッド』（14）以来、矢部と長年親交を深め、二人で海外旅行に出かけるほどの間柄だという内田英治監督。イギリス旅行中、矢部から手渡された『マンガ ぼけ日和』を読んだ内田は、自身が20代の頃、認知症だった祖母に十分寄り添えなかった経験を思い出した。その記憶と重なった本作について、「ハートフルでユーモアたっぷりの作品です」と作品の魅力を語っている。さらに原作の矢部も、「もっと知りたくてマンガを描きました」と制作のきっかけを明かし、「『ぼけ日和』が多くの方に届き、大切なだれかのことを想うきっかけになれば」とコメントしている。
また、本作のモデルとなる鳥飼夫婦と阿久津先生の3人をモチーフにした描き下ろしたイラストを制作。矢部ならではのやさしいタッチで作品の温かな空気感が伝わる一枚だ。原案『ボケ日和 わが家に認知症がやって来た！どうする？どうなる？』を手掛けた長谷川嘉哉も、「この映画が描くのは認知症という病気だけでなく、困難に向き合いながらも互いを思いやり、支え合い続ける主人公夫婦の深い愛情です」と、本作に込めた思いを寄せている。
映画『ぼけ日和』は、2027年全国公開。
キャスト、監督、原作者、原案者のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■大竹しのぶ／鳥飼千晴
初めての内田組でしたが、監督を中心に丁寧に絵作りをする素晴らしいスタッフの皆さんに囲まれて、本当に幸せな時間でした。哀しく、辛い方向からではなく「どこまでも愛」の視点から描いているところを観ていただければ嬉しいです。
◆三浦友和／鳥飼道夫役
私の父親は95歳で亡くなる前の2年間ほどですが認知症と診断され、その姿を見てきました。最近では親しい友人が認知症を発症し、身近なものを自分事として捉えるようになっています。この作品への依頼があった際には、認知症の話と聞いた時点では正直拒否反応があったのですが、原作が矢部太郎さんのほのぼのとした『マンガ ぼけ日和』であったこと、そして脚本が辛さだけでなく、夫婦や親子の愛情に重きを置いている内容になっていたことなどで、出演させていただくこととなりました。大竹しのぶさんと、がっぷり四つの共演は初めてです。魅力的な俳優が大勢出演しています。やりがいのある仕事は楽しいです。期待してください。
■櫻井翔／阿久津孝介役
まずは、メッセージ性の高い社会派作品から、笑顔溢れるエンターテイメント作品まで作られる内田英治監督作品に参加できること、とても嬉しく思います。自分自身も年齢を重ね、認知症は身近な問題となってきています。いままさに向き合っている友人も多くいます。そのような中に矢部さん、長谷川先生の原作に触れ、この病に触れる中での温もりを感じました。阿久津医師という役柄を通して見る、大竹さん、三浦さん演じるご夫妻は、柔らかく、優しく…でも、徐々に記憶が薄れていく喪失感、いつか来てしまう別れを感じさせ、胸がキューっと締め付けられます。微笑みながら、涙が頬を伝う。そんな温かな“人生”の話です。親御さん、もしくは自分自身と重ね合わせながら、ご覧いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
■内田英治／監督
おばあちゃん、今天国でどうしてるかな……。原作である「ぼけ日和」を読んだときにまず思い浮かんだのは、遠い昔に亡くなった祖母の姿でした。私がまだずいぶん若い頃に認知症となったのです。当時自分は若く仕事一辺倒で、遠い九州ということもあり、数回会っただけでおばあちゃんは旅立ってしまったのです。ああ、生きてるときにもっとたくさん会えばよかった……、なぜあのときたくさん会いに行かなかったのだろう……。同時に、おばあちゃんが生きた時代、おじいちゃんとの結婚生活、その子供であるうちの父との関係、そんなことに思いを馳せました。これは、薄れゆく記憶のなかで寄り添う男女。昭和というひとつの時代を生きた夫婦の愛の物語です。役者さんには、国民的俳優のお二人である大竹しのぶさん、三浦友和さんしかいない！と。また、寄り添う医師には、同じく日本で愛されている櫻井翔さんに声をかけさせていただきました。見ると本当に、母や、おじいちゃんおばあちゃんに会いたくなります。ハートフルでユーモアたっぷりの作品です。どうぞお楽しみに。
■矢部太郎／原作
認知症について僕はわからないことがたくさんあります。僕の母はずっと介護施設で働いていました。でも仕事のことについてあまり聞くことはありませんでした。どこか知ることをさけていました。もっと知りたくてマンガを描きました。長谷川嘉哉先生は「知識があれば、最期のときに笑顔で見送れる」と書かれていました。このたび、素晴らしいスタッフ、キャストのみなさまにより映画となりました。会議に参加して脚本づくりに加わりましたが、そこから先は一観客として完成を楽しみにしております。大切なだれかのことを想うこの映画『ぼけ日和』が多くの方に届き、知ってもらえることを願っています。
■長谷川嘉哉／原案
私自身、認知症だった祖父を介護した経験がきっかけで認知症専門医を志しました。『ボケ日和』がマンガとなり、さらに映画として多くの方に届けられることを心からうれしく思います。また、医療監修という立場で、作品づくりに携わる機会をいただけたことは、原案者としても医師としても大変光栄でした。何より、この映画が描くのは認知症という病気だけでなく、困難に向き合いながらも互いを思いやり、支え合い続ける主人公夫婦の深い愛情です。認知症は正しく理解すれば、必要以上に恐れる病気ではありません。そして介護は、一人で抱え込むものでもありません。この映画が、その思いを社会に広げるきっかけになることを願っています。