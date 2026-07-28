熊本県八代市の警察によりますと、市内にある日本製紙の工場で煙突が倒れ、従業員数名が安否不明の情報が入っていますが、通報が相次いでいて、救助活動ができていないということです。八代警察署は、県外の県警などに応援を要請しています。