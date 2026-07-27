「どうしちゃったの」キンコン西野、不適切発言を謝罪？ 「ネタなのか本気の謝罪なのかわからない」
お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣さんは7月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。不適切な発言について謝罪？ し、話題となっています。
【動画】不適切発言を謝罪？ したキンコン西野
この投稿には「謝ることか？」「そもそも炎上してる話なの？」「生きにくい世の中だな」「ネタなのか本気の謝罪なのかわからない」などの声が寄せられています。中には「最近どした？」「なんかどうしちゃったの」といった声も。
(文:堀井 ユウ)
【動画】不適切発言を謝罪？ したキンコン西野
「声、止まってんぞ！ 集中！」西野さんは「【お詫び】このたび、2026年7月25日に鹿児島県・種子島にて実施いたしました稲刈り作業におきまして、私、西野亮廣の極めて不適切な発言により、その場に居合わせた皆様に多大なる精神的負担をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し、1本の動画を投稿。稲刈り中にマネジャーから「ちょっと、声を出していった方がいいっすね」と指摘され「声、止まってんぞ！ 集中！」と周りに声をかけたことが「不適切」だったと説明しています。しかし、動画にもその様子が映っていますが、和気あいあいとした様子なので、この謝罪文自体がジョークなのかもしれません。
もう1つの「お詫び」も発表同日の別の投稿では、もう1つの「お詫び」を発表。作業中にZARDの楽曲『負けないで』を歌唱したことを謝罪しました。この投稿には「さすがにそろそろAIに書かせてますよね？笑」「こんな楽しい稲刈りが見れるなんて笑」といった声が寄せられています。動画も掲載しているので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)