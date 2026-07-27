“令和No.1フリーアナ”白戸ゆめの、キュートなボーダーノースリーブで野球観戦に反響
“令和No.1フリーアナ”として知られるフリーアナウンサーでグラビアアイドルの白戸ゆめのが27日にinstagramを更新。ノースリーブ姿のオフショットを披露すると、ファンから「めっちゃかわいい」「天使」といった反響が寄せられた。
【写真】モデル顔負けの美貌とスタイルを持つ白戸ゆめのを一気見
白戸が「今シーズン初ベルーナ」と投稿したのはベルーナドームで撮影されたオフショット。写真には、タイトなボーダーノースリーブで佇む彼女の姿が収められている。
彼女の美スタイルがあらわになったオフショットに、ファンからは「めっちゃかわいい」「美人すぎる」「ゆっぴ天使」「色っぽいなぁ」などの声が集まっている。
■白戸ゆめの（しらと ゆめの）
1995年9月28日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2018年、アナウンサー兼記者として瀬戸内海放送へ入社。2021年9月に退社すると、翌月にはホリプロに所属し、フリーアナウンサー、グラビアアイドルとして活動している。今年4月には初の写真集『Lily』（光文社）をリリースしたほか、『令和No.1フリーアナウンサー』（講談社）などデジタル写真集多数。
引用：「白戸ゆめの」instagram（@yumeno.s_）
【写真】モデル顔負けの美貌とスタイルを持つ白戸ゆめのを一気見
白戸が「今シーズン初ベルーナ」と投稿したのはベルーナドームで撮影されたオフショット。写真には、タイトなボーダーノースリーブで佇む彼女の姿が収められている。
■白戸ゆめの（しらと ゆめの）
1995年9月28日生まれ。東京都出身。大学卒業後の2018年、アナウンサー兼記者として瀬戸内海放送へ入社。2021年9月に退社すると、翌月にはホリプロに所属し、フリーアナウンサー、グラビアアイドルとして活動している。今年4月には初の写真集『Lily』（光文社）をリリースしたほか、『令和No.1フリーアナウンサー』（講談社）などデジタル写真集多数。
引用：「白戸ゆめの」instagram（@yumeno.s_）