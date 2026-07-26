今日26日(日)は、京都や名古屋で予想最高気温が38℃など、九州から東海で体温を超えるような暑さが続くでしょう。27日(月)以降も九州から東海は最高気温35℃以上の猛暑日が続出し、内陸では40℃以上の酷暑日になる可能性もあります。無理をせず、熱中症対策をしてお過ごしください。

猛暑が続く 京都や名古屋などで38℃

今日26日(日)は、九州から東海で体温を超えるような暑さが続くでしょう。最高気温は、大分県の日田や京都、名古屋などで38℃の予想です。最高気温40℃以上の酷暑日は予想されていませんが、35℃以上の猛暑日は全国のアメダス地点の2割以上、200地点は超えるでしょう。関東は雨の降る時間もあり、最高気温は33℃前後の所が多い見込みです。それでも平年を上回る暑さでしょう。





暑さが長引く 九州の内陸などで酷暑日の可能性も

明日27日(月)以降は、西日本を中心に上空の気温が平年より高く、地上の気温も高い状態が続くでしょう。高知や広島は最高気温が38℃前後の日が多く、九州の内陸などでは40℃以上の猛暑日になる可能性があります。関東甲信は、30日(木)頃から再び最高気温35℃以上の猛暑日地点が増えるでしょう。



7月29日(水)頃から平均気温が平年よりかなり高くなるとして、奄美と九州から北海道に「高温に関する早期注意情報」が発表されています。その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性が、いつもより高まっているときに発表されるものです。1年の中でも1番暑い時期に重なる所が多く、できる限りの熱中症対策をしましょう。

プレクーリングで熱中症予防

熱中症対策の1つに「プレクーリング」があります。これは屋外の作業などを始める前にあらかじめ体を冷やしておくことで、作業中に体温が上がるペースを緩やかにする方法です。プレクーリングには2つの種類があります。



1つは、体の内側から冷やす方法です。冷たい物を飲むことで、体を内側から冷やすことができますが、おすすめは「アイススラリー」です。スポーツ飲料と、凍らせたスポーツ飲料をミキサーでかくはんして作ります。微細な氷と液体が混ざっているため、液体だけを飲む時に比べて、冷たさがゆっくりと体の内部に伝わりやすくなります。水分だけでなく塩分や栄養素も補給できますが、一度に大量に飲むと胃に負担をかけるので、少しずつ飲みましょう。1回に100グラム程度を、数回に分けて飲むのがよいとされています。



もう1つは、体の外側から冷やす方法です。保冷剤などが体に接触するように作られたクールベストや、ファンのついた上着を着るのもおすすめです。また、水の入った器に手や足を入れ、10分ほど冷やすだけでもプレクーリングになります。水温は10〜15℃が効果的です。水温が低すぎると血管が収縮してしまい、逆効果になります。他にも体に水をかけて扇風機で風を送ると、気化熱の効果で体の熱が下がりやすくなります。



プレクーリングは、いくつかの方法を組み合わせて行うと、より効果的です。暑い中での作業でも、熱中症を防ぐよう心がけてください。